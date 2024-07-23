Пережить «Титаник», «Олимпик» и «Британник»: история непотопляемой Вайолетт Джессоп

Катастрофическое в прямом смысле везение сопровождало Вайолетт Джессоп всю ее жизнь. А как иначе объяснить то, что женщина выжила в трех масштабных кораблекрушениях и дожила до почтенного возраста. Ее даже стали называть «Королевой тонущих кораблей» и «Мисс непотопляемой». В материале РИАМО — о том, кто такая Вайолетт Джессоп, и о ее удивительной судьбе.

Юные годы «Непотопляемой мисс»

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Вайолетт Джессоп родилась в Аргентине в 1887 году. У нее было еще восемь братьев и сестер, трое из которых умерли в раннем возрасте. Сама Вайолетт тоже была на волоске от смерти: в детстве она переболела туберкулезом, причем врачи делали непозитивные прогнозы. Однако все обошлось.

Следующим испытанием для девочки стала смерть отца, когда ей было всего 16 лет. Тогда она вместе с семьей переехала в Англию и вынуждена была заботиться о своих братьях и сестрах. Ее мама тем временем практически отсутствовала дома, поскольку работала стюардессой на королевских почтовых судах. Довольно скоро после смерти отца заболела и она. Конечно, при таких обстоятельствах Вайолетт пришлось забыть о школе и идти устраиваться на работу.

Джессоп пошла по стопам своей матери и устроилась также медсестрой на лайнере «Ориноко» компании «Royal Mail Line», правда, с одной лишь оговоркой: она должна была носить максимально невзрачные и безвкусные вещи, поскольку, по словам работодателя, она была слишком привлекательна и красива. Но даже блеклая одежда не помогла девушке избежать заигрываний со стороны пассажиров и экипажа. После отказа в свидании капитану корабля ее и вовсе уволили.

Работа Вайолетт Джессоп на «Олимпике»

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После увольнения с должности стюардессы Вайолетт Джессоп устроилась в фирму White Star Line, которая владела суднами «Олимпик», «Титаник» и «Британник». Первым же в ее карьере стал именно «Олимпик». Это был роскошный и дорогой океанский лайнер, где даже пассажиры 3-его класса размещались в комфортных каютах, хоть и вместе с другими людьми. Вайолетт была на борту во время совершения его пятого по счету рейса. Работа у непотопляемой леди была тяжелой: ее смены длились по 17 часов, питалась девушка быстрыми перекусами, а кроме того, ей постоянно приходилось «держать планку» и доказывать начальству, что она достойна этой работы — на лайнере в основном работали более старшие по возрасту женщины, а молодые лишь отвлекали экипаж своей красотой.

Через некоторое время после отплытия корабль столкнулся с крейсером «Хоук» и получил повреждения. Несмотря на это, «Олимпик» все же смог вернуться в порт и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал — всех пересадили на небольшой теплоход.

«Титаник» и его крушение

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После работы на «Олимпике» Вайолетт перевели на «Титаник». Она была на палубе как раз в тот день, когда корабль столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и пошел ко дну. На тот момент девушке было 24 года.

Ей приказали помогать спасаться тем людям, которые не говорили по-английски. Она и ее соседка по комнате помогали пассажирам садиться в шлюпки, а затем и их самих попросили сесть в шлюпку. Когда уже шлюпка опускалась на воду, Вайолетт передали маленького ребенка. На глазах у молодой девушки погибли более 1,5 тыс. человек, которые утонули вместе с непотопляемым «Титаником».

К счастью, все пассажиры, находившиеся в шлюпке, были спасены наутро и на прибывшем судне «Карпатия» доплыли до Нью-Йорка. Там у нее ребенка забрала какая-то женщина.

Работа на «Британник» и новая трагедия

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Несмотря на настолько драматичный пережитый ужас на «Титанике», Джессоп осталась работать в компании и перешла на переоборудованный под госпиталь «Британник» во время Первой мировой войны. На корабле перевозили раненых и оказывали им медпомощь, а Вайолетт взяла на себя роль одной из сестер милосердия.

Всего «Британник» совершил шесть рейсов, включая свой последний в ноябре 1916 года. Во время своего последнего плавания корабль подорвался в Эгейском море на мине, поставленной немецкой подводной лодкой. Эвакуация проходила тяжело: поскольку корабль еще продолжал движение, шлюпки не торопились спускать на воду, потому что вращающиеся винты могли их затянуть вниз. Но и ждать было уже нельзя. Две шлюпки, как и предполагал экипаж, начало затягивать в воду, и на одной из них оказалась Вайолетт Джессоп.

Несмотря на серьезность ситуации и свой страх, женщина рискнула прыгнуть в воду. Она ударилась головой о киль корабля, но у нее получилось выплыть — таким образом она и спасла себе жизнь. К слову, во время той трагедии из тысячи человек погибли 30 — большинство из них как раз под винтами корабля. Через несколько лет Вайолет начали беспокоить частые головные боли, и врач, ее обследовавший, обнаружил трещину в ее черепе, полученную в результате удара.

Дальнейшая жизнь Вайолетт Джессоп

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После военного времени Джессоп продолжила свою работу на морских судах White Star Line, а спустя какое-то время перешла в Red Star Line. На лайнере «Бельгенланд» она два раза совершила кругосветный круиз. В конце 1930-х годов она вышла замуж за, предположительно, моряка, однако брак продержался недолго — около года. Детей у непотопляемой леди не было.

Посвятив себя морю и проведя на лайнерах более 42 лет своей жизни, она умерла от бронхопневмонии на фоне хронической недостаточности. Ей тогда было 83 года.