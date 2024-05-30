Не только Заворотнюк: звезды, которых погубила глиобластома

В материале РИАМО рассказываем о самой агрессивной форме опухоли головного мозга – глиобластоме, кто из знаменитостей умер из-за этой болезни, и о том, какие формы рака можно победить.

30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк после долгих пяти лет борьбы с глиобластомой. Актриса не была единственной знаменитостью, страдавшей от этой агрессивной формы рака, но стала единственной, прожившей так долго с таким диагнозом. В материале РИАМО рассказываем о глиобластоме, опухолях головного мозга и знаменитостях, которым поставили страшный диагноз.

Что такое глиобластома

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Глиобластома — это злокачественное глиальное новообразование мозга, развивающееся в основном в его белом веществе, может появляться в стволе головного мозга, мозжечке и спинном мозге. Проявляется болезнь судорожным синдромом, проблемами с речью и координацией, головокружением и головной болью, проблемами с памятью и странностями в поведении. Медики и ученые не приводят точных данных, почему развивается такая агрессивная форма рака мозга. Но результаты ряда исследований свидетельствуют в пользу вирусной теории возникновения заболевания. Найдены генные мутации, приводящие к заболеванию. Триггерное воздействие электромагнитных полей, формальдегида, излучения сотовых телефонов не доказано.

Глиобластома – это наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль головного мозга, которая составляет 16% всех первичных новообразований центральной нервной системы. Средний возраст заболевших первичной глиобластомой составляет 62-64 года, вторичные образования развиваются у более молодых пациентов. Известны случаи возникновения в любом возрасте, включая детский. По данным медиков, заболеваемость несколько выше у мужчин, чем у женщин, а также у представителей европеоидной расы по сравнению с другими этническими группами.

Лечат это заболевание обычно комплексно. Проводят хирургическое удаление опухоли, не повреждая здоровые ткани мозга. Полное удаление глиобластомы практически невозможно из-за ее инвазивного характера: раковые клетки врастают в окружающие ткани. После операции обычно назначают лучевую терапию для уничтожения оставшихся раковых клеток. Одновременно может применяться и химиотерапия.

В некоторых случаях используется таргетная терапия, когда используются препараты, нацеленные на специфические молекулы, участвующие в росте опухоли. Используют и экспериментальные методы лечения, такие как иммунотерапия, генотерапия и использование вакцин против опухоли.

Глиобластома крайне сложно поддается лечению, средняя продолжительность жизни после установления диагноза составляет около 12-15 месяцев. Только 5% пациентов живут дольше, как Анастасия Заворотнюк, прожившая пять лет. На прогноз влияют возраст пациента, общее состояние здоровья и степень удаления опухоли.

Звезды, у которых была обнаружена глиобластома

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Участник группы «Дискотека Авария» Олег Жуков

Участнику группы «Дискотека Авария» летом 2001 года во время гастролей стало нехорошо, он пожаловался на головные боли. А в августе ем поставили диагноз – опухоль головного мозга. Точно неизвестно была ли это глиобластома, но локализация похожа на ту, что была позже у Жанны Фриске. 3 сентября 2001 года Олегу Жукову сделали операцию, и он продолжил выступать. В ноябре ему стало хуже. 9 февраля певец умер в возрасте 28 лет.

Анастасия Хабенская, жена актера Константина Хабенского

Смерть Анастасии Хабенской стала ударом не только для ее знаменитого мужа. Журналистке было всего 33 года, она успела родить ребенка. Сын у Хабенских родился 25 сентября 2007 года и сразу после этого у Насти обнаружили опухоль головного мозга. Ее прооперировали, но состояние не улучшилось. Анастасию муж увез лечить в США, там несколько раз меняли схемы лечения, но ничего не помогало. В ночь на 3 декабря 2008 года супруга Хабенского скончалась, и это скорбное событие стало началом развития фонда Константина Хабенского, который по сей день помогает людям с тяжелыми болезнями.

Актриса Надежда Румянцева

От рака мозга скончалась всеми любимая звезда «Девчат» Надежда Румянцева. Причиной развития болезни могло стать падение актрисы во время прогулки с собакой или нападение грабителей, когда они ударили женщину по голове. После этих происшествий Румянцева стала падать в обмороки. У нее диагностировали рак головного мозга. Она похудела и испытывала сильные головные боли. Скончалась Надежда Румянцева в московской клинике в возрасте 77 лет.

Актер Валерий Золотухин

В 2012 году опухоль обнаружили у актера и художественного руководителя Театра на Таганке Валерия Золотухина. В марте 2013 его госпитализировали, а в конце месяца стало известно о смерти 71-летнего артиста из-за осложнений, вызванных опухолью.

У Золотухина рак обнаружили на поздней стадии, и, когда его вводили в медикаментозную кому, шансов на выздоровление почти не было. К тому же в силу возраста врачи не решались на проведение сложной операции.

Певица Жанна Фриске

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Жанна Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет и стала первой знаменитостью, после которой о болезни заговорили в широких кругах. О своем диагнозе певица узнала в июне 2013 года, спустя несколько месяцев после рождения сына Платона. Свою головную боль она сначала списывала на усталость, но все оказалось серьезнее – ей поставили диагноз глиобластома.

Певица лечилась в США, возвращалась в Москву и умерла в 2015 году в столице в окружении близких.

Писатель Михаил Задорнов

Осенью 2016 года 68-летний Михаил Задорнов отменил все концерты и перестал участвовать в шоу. У него обнаружили рак головного мозга, глиобластому. Скорее всего она появилась из-за полученной травмы на горнолыжном курорте, но это лишь предположения. В немецкой клинике артист прошел курс химиотерапии, потом ему сделали биопсию, и Задорнову стало лучше. Начался период реабилитации, но болезнь победила и 10 ноября 2017 года артиста не стало.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский

Из-за глиобластомы мир потерял и оперного певца Дмитрия Хворостовского. Михаила Задорнова он пережил буквально на несколько дней. Он узнал о своем диагнозе в 2015 году и сразу начал лечение. В одной из лучших клиник Лондона певец лечился от опухоли головного мозга и после первого курса химиотерапии продолжил концертную деятельность. Он давал концерты в перерывах между терапией и в периоды, когда ему становилось лучше. Но 22 ноября 2017 года певца не стало – он умер в клинике в Лондоне в возрасте 55 лет.

Актриса Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк вошла в небольшой процент пациентов с глиобластомой, проживших больше 1,5 лет. Она боролась с болезнью пять лет и все это время ее состояние было покрыто тайной – близкие оберегали актрису от любопытных глаз и сплетен. Известно, что Анастасию лечили экспериментальным методом. Анастасия умерла в возрасте 53 лет, пройдя долгий и трудный путь борьбы.