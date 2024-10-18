«Народный» Шерлок Холмс Василий Ливанов: биография, роли, состояние здоровья

В материале РИАМО рассказываем о жизни и актерской судьбе Василия Ливанова, а также том, что известно о состоянии его здоровья.

Детство и юные годы Василия Ливанова

Фото - © РИА Новости

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве, в семье народного артиста Бориса Ливанова. Творческие люди окружали мальчика с детства: в круг друзей семьи входили поэт Борис Пастернак, кинорежиссер Александр Довженко, живописец Петр Кончаловский, актеры Михаил Тарханов и Василий Качалов. По семейной легенде, Василием будущего народного артиста назвали именно в честь Качалова.

О выборе профессии Ливанов рассказывал так: «Мой дед и отец — актеры. Папа боялся, что я буду заниматься актерством по инерции. Поэтому оттаскивал в живопись, в рисование. Я окончил московскую среднюю художественную школу, сдал экзамен в Суриковский институт и… осознал, что без профессии актера не проживу».

В 1954 году Василий Ливанов поступил в Щукинское театральное училище. «Когда меня приняли в Щукинское училище и я про это сказал дома, отец позвонил при мне руководителю Вахтанговского театра Рубену Симонову, с которым дружил. И сказал: „Прошу тебя, прослушай моего Ваську. Если нет настоящих способностей, гони в шею“. И мне устроили немыслимое прослушивание», — вспоминал актер. Прослушивание прошло успешно, и отец смирился с выбором сына.

Кинокарьера и роли Василия Ливанова

Фото - © Сайт Кинопоиска

После окончания Щукинского училища молодого актера приняли в труппу театра им. Вахтангова, но там он задержался ненадолго: уже через год решил, что видит себя только актером кино, и навсегда покинул театральные подмостки. Выбор оказался верным: за свою творческую карьеру Василий Ливанов снялся в 37 фильмах, играя самые разнообразные роли: от поэта до геолога, от Николая I до Феликса Дзержинского, от журналиста до Дон Кихота, от сыщика до врача психиатрической клиники.

Первую заметную роль Ливанов получил в фильме «Неотправленное письмо», который вышел на экраны в 1959 году. На этих съемках молодой актер «заработал» свой знаменитый голос. «У меня был нормальный усредненный баритон. Но режиссер Михаил Калатозов предложил нам озвучить зимние сцены прямо на улице. В 40-градусный мороз! Из этого в итоге ничего не вышло: сильнейший ветер, микрофон бум-бум-бум, и, хотя мы там орали от души, получился брак. А голос я сорвал. Потерял вообще. Потом он восстановился и стал такой вот скрипучий», — рассказывал актер впоследствии.

Дальше были роли в фильмах «Воскресение», «Слепой музыкант», «Две жизни»… По словам самого Ливанова, уже после «Слепого музыканта» его начали заваливать письмами поклонницы, а выход фильма «Коллеги» в 1962 году и вовсе сделал молодого актера звездой.

«Я проснулся знаменитым задолго до Холмса. После выхода фильма „Коллеги“, снятого по повести Василия Аксенова. Успех был фантастический, в прокате он превзошел „Чапаева“. Однажды ко мне подошел один знаменитый хирург и предложил познакомить с десятью врачами, которые выбрали профессию после „Коллег“», — вспоминал Василий Борисович.

И все же роль Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» стала своего рода визитной карточкой актера. Советские и российские зрители, по опросам, считают Василия Ливанова «эталонным Шерлоком». Слава телефильма еще во времена СССР вышла за пределы страны, а в 2006 году за эту выдающуюся роль Ливанова наградили почетным членством ордена Британской империи.

Василий Ливанов — сценарист, мультипликатор, режиссер и писатель

Фото - © РИА Новости

В 1966 году Василий Ливанов окончил Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР, после чего неожиданно для себя попал в индустрию мультипликации. В рамках обучения он написал три сказки, их опубликовала «Литературная газета», а затем Ливанову позвонили из Союзмультфильма и предложили написать сценарий и руководить постановкой мультфильма. «Мой художественный руководитель на Высших режиссерских курсах Михаил Ромм сказал: „Ставь! Это будет твоя дипломная работа“. В итоге за мультфильм „Самый-самый-самый“ я получил диплом с отличием», — рассказывал Ливанов. В его творческом багаже — полтора десятка мультфильмов, в числе которых «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Дед Мороз и лето».

Актер много занимался не только режиссурой, но и озвучиванием мультфильмов. Именно от него получили голос Карлсон в «Малыше и Карлсоне», Крокодил Гена в «Чебурашке», Черный Кот в «Котенке по имени Гав», Удав в «38 попугаев», Громозека в «Тайне третьей планеты» и десятки других популярнейших мультипликационных героев.

Параллельно с работой над кино и мультфильмами Василий Ливанов продолжал писать сказки, рассказы, повести и очерки. В 2005 году вышло трехтомное издание его произведений, в 2010 — авторский двухтомник, в который, кроме художественной прозы, вошли также воспоминания артиста.

Личная жизнь и семья Василия Ливанова

Фото - © РИА Новости

Василий Ливанов впервые женился почти сразу после окончания Щукинского училища. О своей первой супруге Алине Энгельгардт он рассказывал ( https://flb.ru/3/4253.html ) так: «Первая моя любовь была юношеская — в 17 лет. Она была старше, но я был влюблен безумно. Она была дочкой академика, а я — шпана московская. Барышня и хулиган, словом. Она вышла замуж за другого, родила двоих детей. А через семь лет вышла замуж за меня… Это была моя сумасшедшая попытка вернуть свой роман вчерашнего дня, но оказалось, что наступил на грабли. Больше я на грабли не наступал…». С первой супругой Ливанов прожил около 10 лет, в браке родилась дочь Анастасия.

В 1972 году Василий Ливанов женился во второй раз, избранницей стала Елена Балабанова, художник-постановщик анимационных кукольных фильмов. Этот союз длится уже более 50 лет. «Я люблю жену, и это взаимно. Она — настоящий талант, к ее мнению, даже критическому, всю жизнь прислушиваюсь. Первый брак редко бывает удачным… Он основан на влюбленности, не на любви. У моих родителей и у меня счастливым стал второй брак». Во втором браке у актера родились два сына: Борис и Николай.

Что известно о состоянии здоровья Василия Ливанова

Фото - © РИА Новости

В конце сентября 2024 года Василий Ливанов был госпитализирован в нейрореанимацию одной из московских клиник с подозрением на инсульт головного мозга. Артист жаловался на слабость, одышку и нарушения речи. По сообщениям телеграм-канала SHOT, это была уже третья госпитализация за 2024 год. При обследовании был диагностирован инсульт, некоторые СМИ сообщали также о выявленном у актера онкологическом заболевании.

15 октября появились хорошие новости: Василия Ливанова выписали из клиники домой на амбулаторное лечение. 18 октября стало известно, что актеру пришлось вновь вызывать скорую помощь, на этот раз врачи достаточно быстро стабилизировали состояние народного артиста и не стали настаивать на госпитализации. Василий Борисович продолжает проходить лечение дома, в кругу семьи.