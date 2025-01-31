Многоженец Иван Сухов: что известно об отце 30 детей

Что известно о многоженце Иване Сухове

Фото - © Иван Сухов со своими женами у себя дома, 2018 год (кадр из видео) Россия 1

Информации о жизни Ивана достаточно мало. Так, известно лишь, что Иван Сухов родился 28 апреля 1984 года в городе Александров Владимирской области, а затем переехал в Москву со всем многочисленным семейством и поселился в районе Некрасовка.

В интервью журналистке Саше Сулим на ее Youtube-канале Сухов рассказал, как он живет со своей семьей. Условия, по его словам, скромные: на 70 квадратных метрах проживают 18 человек, в том числе 14 детей и три его жены. Причем отдельная комната есть только у самого Сухова, остальная часть квартиры поделена на мужскую и женскую зоны. В комнату же к Сухову могут заходить лишь жены — и то только по приглашению провести вместе ночь.

У многоженца есть бизнес — ООО «Преображение», который зарегистрирован во Владимирской области. Владеет он им не один — наполовину с бизнес-партнером. Компания занимается ремонтом различных бытовых приборов. В среднем заработок Сухова от бизнеса составляет от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Однако это не единственный доход семьи. Иногда семьянин подрабатывает таксистом и работает удаленно.

Жены Сухова не могут работать — таковы взгляды Сухова на жизнь. «Супруга должна работать дома — сидеть с детьми, готовить, убирать. А мужчина — добывать пропитание», — заявлял он. Поскольку семейство проживает в Москве, то помимо материнского капитала за детей еще получает ежемесячные выплаты, которые могут достигать от 13 до 26 тысяч рублей. И это не говоря о мерах поддержки многодетных родителей со стороны московской мэрии.

Иван Сухов не жалуется на деньги: говорит, что семье на все хватает, а в месяц он выделяет на нужды домочадцев ровно 75 тысяч рублей и контролирует все траты. Кроме того, он даже запрещает своим женам тратить деньги на воду и мороженое без его согласия на это. Он настаивает на том, что дети и жены ни в чем не нуждаются и живут очень хорошо, а дети растут счастливыми.

Первые дети Сухова

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Первые дети у Ивана Сухова появились, когда ему было всего 16 лет. Случилось это с разными женщинами, в итоге на свет родилось сразу семь малышей. Сухов отмечал в интервью, что в отношении каждой из этих дам у него были самые серьезные намерения, он даже снимал каждой из них по квартире, и женщины сначала клялись ему в любви до гроба, а «потом переобулись».

Многие пользователи в Интернете испытывают неприязнь к многоженцу и советуют ему приобрести средства контрацепции, однако Сухов не приветствует использование презервативов в отношениях. Он считает, что секс нужен не только для удовольствия, но и в первую очередь для рождения детей. А детей Иван Сухов очень любит и считает их смыслом своей жизни.

Сколько сейчас детей у Ивана Сухова

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Несмотря на то, что Сухов сейчас проживает в одной квартире с 14 своими детьми, всего у него наследников еще больше — 30. Родились они от 12 разных женщин в разное время. В настоящее время он живет лишь с тремя из них, остальные не выдержали такого «гарема» и ушли со своими детьми.

30-й ребенок появился совсем недавно, об этом стало известно в ходе передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире сообщил, что супруга Сухова на Рождество подарила ему ребенка. Кто это — мальчик или девочка — пока неизвестно.

В интервью многоженец утверждал, что 30 детей — это еще мало, а вот 100 — нормально. Минимальную планку он себе, тем не менее, поставил пониже — если не обзаведется 50 детьми, то будет считать себя неполноценным «чмошником».

Как живет семья Сухова: обязанности жен и воспитание детей

Многоженец Иван Сухов в ходе интервью журналистке Саше Сулим неоднократно «хвалился» тем, что его в семье все слушаются. Так, он отмечал, что только он решает, когда и с кем из жен ему сегодня заниматься любовью, и они это вынуждены выполнять. Они обязаны ухаживать за собой, много читать и встречать его с работы отдохнувшими.

«Жена от домашних дел не может быть уставшей. Все это блеф, вранье и лукавство» Иван Сухов многоженец и многодетный отец

Например, он сказал, что для приготовления еды на всю семью нужно максимум два часа. Еще час — на уборку. Столько же времени надо на проверку домашнего задания у детей и выполнение уроков.

Интересно, что долгое время даже одежду женам он покупал самостоятельно. Однако со временем его «законы» стали лояльнее — он считает, что жены научились правильно делать выбор и теперь могут сами решить, что надеть.

Одна из его жен занимается бухгалтерией. Так, они в 2023 году тратили на еду всего 25 тысяч рублей! Другая жена по образованию является косметологом и сама создает косметику. По ее словам, покупает она только тушь для ресниц.

Некоторое время жены Сухова конфликтовали друг с другом на почве ревности, но многоженец заявил, что это эгоизм. Постепенно семейство пришло к миру и научилось заботиться друг о друге.

Дети также воспитываются в строжайших, почти армейских условиях. Сухов сам решает, какие мультики они могут посмотреть и когда, а если ребенок плохо себя ведет — в ход идет ремень. Кроме того, даже школу дети не посещают — обучаются на дому. Иван Сухов считает, что внешний мир слишком плохо влияет на его отпрысков. Многоженец воспитывает своих детей в том же духе, что и живет сам. Секс до брака, например, для его детей обоих полов — табу.

Также для детей Сухов устраивает проверки на честность, оставляя деньги на видном месте.

Проверки семьи Ивана Сухова

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Скандальное интервью вызвало неоднозначную реакцию у общественности и представителей власти.

Так, например, депутат Нина Останина сказала, что Ивана Сухова нужно отправить к психиатру.По словам Останиной, семейный кодекс не позволяет вмешиваться в дела кровной семьи. При этом, как говорит депутат, дети должны ходить в детсад и школу.

Она уверена, что на 75 тысяч рублей невозможно одеть такое количество детей и невозможно обеспечить их книгами.

«Если по мнению всех соцслужб и опеки семьи, где с раннего детства учат многоженству, благополучные. Это нормально? Тогда у меня вопрос возникает: „Что такое наши традиционные ценности?“» Нина Останина депутат Госдумы

Нина Александровна категорично заявила журналистам MSK1, что ее не интересует, каким образом Иван Сухих будет реализовывать «свой мужской потенциал» и сколько жен собирается завести. Депутата волнуют дети.

Вскоре появились сообщения, что органы опеки намерены проверить семью на условие содержания детей. Однако Иван отреагировал на эту новость спокойно.

«Пускай приходят проверять, мне скрывать нечего», — ответил многоженец.

Мужчина сообщил, что к нему приходили сотрудники после того, как кто-то написал заявление. По его словам, могут быть и другие проверки, но семейство к ним готово. Многодетный отец считает, что на него написали донос ради пиара.

Также семью Суховауже не в первый разв 2024 году посещала Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве. По ее словам, во время своего визита она не заметила никаких нарушений прав детей. Также она отметила, что Сухов женат лишь на одной из трех женщин, а две живут с ним добровольно. Впрочем, давать морально-этическую оценку ситуации Ярославская отказалась.