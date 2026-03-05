Минус 22 кг и новая жизнь Светланы Пермяковой. История невероятного преображения Любы из «Интернов»

Светлана Пермякова, полюбившаяся миллионам зрителей как харизматичная медсестра Люба, долгое время была заложницей образа «пышной хохотушки». Однако сегодня актриса выглядит совершенно иначе: она сбросила более 16 килограммов, помолодела и стала иконой стиля для женщин Plus Size. Разберемся, какие методы помогли Светлане прийти в форму без жесткого голодания и вреда для здоровья.

С чего началось похудение актрисы Светланы Пермяковой

Путь Светланы к стройности не был спонтанным решением ради моды. Основным стимулом стало рождение дочери Варвары. Актриса поняла, что хочет быть активной мамой, иметь много энергии и, конечно, как можно дольше оставаться здоровой. Светлана неоднократно подчеркивала: «Я худела не для того, чтобы стать „вешалкой“, а для того, чтобы чувствовать себя легко».

В своих интервью Светлана предельно откровенна: «Я на это пошла сознательно, с открытым забралом. Результат есть — минус 22 килограмма. Я чувствую, что мне легко, снизился вес, снизился сахар».

Главный секрет Пермяковой — отказ от быстрых диет-пятиминуток. Она пересмотрела свой образ жизни в корне, сделав ставку на системность и дисциплину, а не на магические таблетки.

Честно о методах похудения: медицина и дисциплина

В отличие от многих коллег, Пермякова не скрывает, что похудение проходило под строгим контролем врачей: эндокринолога, терапевта и психолога. Она открыто призналась в использовании современных медицинских препаратов на основе семаглутида (российских аналогов «Оземпика»), подчеркивая, что это была вынужденная мера при борьбе с ожирением.

Однако актриса предостерегает поклонников от самолечения: «Это только по назначению врача! Если вы не страдаете ожирением и у вас нет показаний, не стоит использовать этот препарат — это может быть опасно».

Также Светлана жестко пресекает слухи о пластических операциях: «Я не ложилась под нож. Я ничего себе не резала, я ничего себе не выкачивала. Могу тело показать: нигде ничего вырезанного нет».

Основные правила питания Светланы Пермяковой

Актриса не скрывает, что ее рацион претерпел серьезные изменения. Вот ключевые принципы, которые легли в основу ее диеты:

Дробное питание. Светлана перешла на 5–6 разовое питание небольшими порциями. Это помогло разогнать метаболизм и избавиться от чувства постоянного голода. Отказ от «пищевого мусора». Из меню полностью исчезли фастфуд, чрезмерно жирные соусы (майонез), пакетированные соки и газировка. Контроль соли и сахара. Избыток соли задерживает воду, создавая отеки, а сахар — главный враг фигуры. Светлана минимизировала их потребление. Водный баланс. Пить чистую воду в течение дня стало обязательным ритуалом.

Примерное меню Светланы Пермяковой на день

Рацион звезды «Интернов» прост и доступен каждому. Он сбалансирован по белкам, жирам и углеводам:

Завтрак: Каша на воде или нежирном молоке (овсянка, гречка) с добавлением фруктов.

Перекус: Горсть орехов или несладкое яблоко.

Обед: Запеченная рыба или куриная грудка с овощным гарниром.

Полдник: Творог с низким содержанием жира или стакан кефира.

Ужин: Легкий салат из свежих овощей или паровой омлет.

Физические нагрузки и дисциплина

Светлана Пермякова не является фанатом изнурительных тренировок в спортзале. Однако она добавила в свою жизнь больше движения: длительные прогулки с ребенком, плавание и общую физическую активность на съемочной площадке. По ее словам, главное — не сидеть на месте:

«Я не большой поклонник спортивных залов… Что мне по-настоящему нравится — это летний сезон, когда можно играть в бадминтон, гонять на велосипеде или самокате. Очень люблю пешие прогулки».

Советы от Светланы Пермяковой для тех, кто хочет похудеть

Актриса часто повторяет, что залог успеха — в любви к себе. Не нужно ругать себя за каждый съеденный кусочек торта, важно просто вернуться к режиму на следующий день. «Похудение — это не война с телом, а договор с ним», — говорит Светлана.

Сегодня звезда весит около 78-80 кг при росте 165 см, что выглядит очень гармонично. Она доказала: выглядеть великолепно можно в любом возрасте и с любым типом фигуры, если подходить к вопросу питания с умом и заботой о себе.