Леонид Радвинский: история развития бизнеса и причина смерти основателя OnlyFans

В США скончался владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский. О том, как он заработал баснословное состояние и какова причина смерти бизнесмена – рассказываем в материале РИАМО.

На чем построил бизнес Леонид Радвинский

Фото - © скриншот

Леонид Радвинский – основатель сайта с веб-камерами MyFreeCams, а также владелец сервиса подписки на взрослый контент OnlyFans.

Леонид родился в 1982 году в Одессе. Его семья эмигрировала в Чикаго, когда он был еще ребенком. Образование в области экономики Леонид получил в государственном Северо-Западном университете в Иллинойсе.

В 2018 году Радвинский приобрел платформу онлайн-трансляций контента для взрослых OnlyFans, причем сумма сделки не разглашалась. До этого бизнесмен активно вел продажи порно- и вебкам-контента, часть состояния – около 1,2 миллиардов долларов – Радвинскому принесли именно такие сайты (первые шаги в бизнесе Леонид начал делать еще в начале 2000-х, занимаясь продажей доступа к порносайтам для подростков). OnlyFans стал весьма прибыльным вложением: на платформу были подписаны более 350 миллионов человек, а только за 2020 год доход от вебкам-трансляций составил более 500 миллионов долларов.

Впрочем, одним лишь взрослым контентом интересы Радвинского не ограничивались. В 2009 году Радвинский основал фонд венчурного капитала «Лео», который был создан для инвестиций в различные технологические компании. В частности, фонд вложился в развитие программного обеспечения для соцсетей Pleroma и языка программирования Elixir. Сам он позиционировал себя так: «Архитектор компании-разработчика программного обеспечения, бизнес-ангел и сторонник программного обеспечения с открытым исходным кодом. Я стараюсь создавать инструменты, которые дают людям возможность владеть своей цифровой идентичностью и контролировать ее».

Леонид регулярно принимал участие в различных благотворительных мероприятиях, в частности, переводил деньги в фонды по борьбе с раком, защите животных и исследованию кожных заболеваний. В 2022 году Радвинский пожертвовал 5 миллионов долларов на помощь Украине.

По состоянию на конец 2025 года его состояние оценивалось в 7,8 миллиардов долларов.

Причина смерти Леонида Радвинского

Фото - © Медиасток.рф

23 марта Леонид Радвинский умер в США, официальная причина – онкологическое заболевание. Издание Bloomberg разместило официальное сообщение от пресс-службы компании «OnlyFans Ltd»: «Лео мирно ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. Его семья попросила не разглашать подробности в это трудное время».

В начале 2020-х на своем сайте Леонид Радвинский опубликовал сообщение о том, что планирует раздать часть своего состояния на благотворительные цели: «Я трачу огромное количество времени, сил и денег на некоммерческие проекты, такие как инициативы с открытым исходным кодом и традиционные благотворительные организации. Моя цель — однажды получить возможность подписать Клятву дарения». Указано ли это намерение в его завещании – пока неизвестно.