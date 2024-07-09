Леонид Каневский: чем знаменит актер и что известно об онкологии

В материале РИАМО – о том, чем известен Леонид Каневский, чем занимается в настоящее время и что известно о его диагнозе, онкологии.

Леонид Каневский – актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Многие знают его как талантливого телеведущего, а всемирная слава свалилась на него после съемок в фильме «Бриллиантовая рука».

Биография Каневского и ключевые роли актера

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Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. Его мама училась в Киевской консерватории по классу фортепиано, однако в 19 лет вышла замуж и бросила учебу.

У Каневского есть брат Александр, который старше него на шесть лет.

В 17 лет Леонид уезжает в Москву, чтобы поступить в Театральное училище имени Б.В. Щукина на курс Веры Львовны. Об актерской карьере юноша мечтал с одиннадцати лет. Уже с 1961 года он играл в Московской театре имени Ленинского комсомола (сейчас это Театр Марка Захарова), главным режиссером которого с 1963 года стал Анатолий Эфрос. Его Леонид Каневский считает своим учителем. В этом театре Каневский был задействован в спектаклях «Братья Ершовы» (1959) в постановке Сергея Майорова и Владимира Соловьева, «Чайка» (1966) Анатолия Эфроса, «Цветы живые» (1960) Бориса Толмазова, «Вам 22, старики!» (1964) Сергея Штейна, «О Лермонтове...» (1964) Оскара Ремеза, «Аттракционы» (1965) Феликса Бермана, "Двадцать лет спустя" (1963) Якова Губенко и т.д.

В 1967 году Каневский числится как актер театра на Малой Бронной. Здесь он запомнился по ролям в постановке «Ревизор» по Николаю Гоголю, «В номерах» по Антону Чехову и т. д.

В настоящее время играет в спектакле «Поздняя любовь» в постановке Евгения Арье по пьесе Валерия Мухарьянова.

Леонид Каневский обрел популярность в 1968 году, после выхода на экраны комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Ему досталась эпизодическая роль контрабандиста, который ждал у аптеки Гешу Козодоева, чтобы намотать ему на руку гипс с бриллиантами. Его герой так полюбился зрителям по всему Советскому Союзу, что в Баку на месте съемок открыли ресторан «Черт побери», а внутри поставили статуи Андрея Миронова, Юрия Никулина и Леонида Каневского.

В год распада СССР актер уезжает в Израиль. Там он совместно с режиссером Евгением Арье создает в столице драматический театр «Гешер» (в переводе с иврита – «мост»). В основе труппы – актеры, которые играли на сценах московских и ленинградских театров.

С 2006 года Леонид Каневский и по настоящее время является ведущим российского документального многосерийного цикла фильмов «Следствие вели…» на канале НТВ. В последние годы благодаря этим фильмам стал героем интернет-мемов, которые, как он признался, ему очень нравятся – ему приятно такое внимание аудитории.

В 2009 году снялся в телесериале «Сёмин» и «Сёмин. Возмездие».

Также принял участие в озвучивании мультфильма «Тачки 2» в роли разведчика Финна Макмисла.

За долгие годы творческой деятельности актер снялся в более чем пятидесяти фильмах и телесериалах. Член Союза кинематографистов Российской Федерации.

Личная жизнь и семья Леонида Каневского

Фото - © РИА Новости

В 1975 году Каневский женился на дочери артиста Ефима Березина – Анне Березиной. Она филолог и переводчик, владеет несколькими иностранными языками – английским, польским, чешским и ивритом.

У актера есть дочь, которая пошла по стопам отца и окончила театральный факультет Тель-Авивского университета. Сейчас является художником по костюмам.

Что известно об онкологическом заболевании у Каневского

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Последние несколько лет ведущий программы «Следствие вели…» часто жаловался на боли в малом тазу. Недавно же он проходил обследование, и в ходе него было обнаружено, что у актера злокачественная опухоль. Как сообщают врачи, критической угрозы для жизни Каневского нет, поэтому с операцией решили повременить.

Актеру теперь придется встать на учет у онколога и регулярно проверяться – раз в месяц.

Еще одним доводом в пользу того, чтобы не оперировать актера, врачи считают его возраст – у пожилого пациента сил меньше, чем у молодого. Кроме того, у Каневского есть проблемы с ногами – у него понижена чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов обоих тазобедренных суставов.