Кто такой Эррол Маск и почему он часто приезжает в Россию

В материале РИАМО — о том, почему Эррол Маск приезжает в Россию уже в третий раз.

Кто такой Эррол Маск

Эррол Маск, известный прежде всего как отец миллиардера Илона Маска, сам по себе является фигурой, чья жизнь полна драматических поворотов и интересных событий. Эррол родился 25 мая 1946 года в Претории и вырос в многонациональной семье: его отец, Уолтер Маск, был южноафриканцем, а мать, Кора Амелия Робинсон, британкой. Его бабушка стала первой в Канаде, кто занялся мануальной терапией, а родители совершили трансокеанский перелет на одномоторном самолете из Южной Африки в Австралию, что было редкостью для того времени.

Эррол получил образование в средней школе Клэпхем и Университете Претории, где изучал электромеханику. Он успел попробовать себя в разных ролях, включая моряка и пилота, и стал самым молодым инженером в ЮАР. В 1980-е годы Эррол занимался импортом замбийских изумрудов, что приносило ему значительный доход. Однако его бизнес носил полулегальный характер и был связан с рисками, включая болезни и опасности дикой природы. После того как советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов, бизнес Эррола прогорел.

Личная жизнь Эррола также была насыщенной. Он встретил свою первую жену, Мэй Маск, когда ему было 13 лет, а ей — 11. Их брак продлился всего 9 лет и закончился из-за его тиранического поведения. После развода Эррол вел разгульный образ жизни, что привело к многочисленным романам и детям от разных женщин.

Отношения Эррола Маска с сыном Илоном

Отношения между Эрролом и Илоном всегда были сложными и напряженными, что стало результатом как личных конфликтов, так и серьезных обвинений в адрес отца. После развода родителей, когда Илону было девять лет, он с братом Кимбалом переехал к отцу. Это решение, по словам Илона, оказалось ошибкой. В доме Эррола царила эмоциональная холодность, и Илон часто сталкивался с насмешками и оскорблениями. В одном из интервью он вспоминал, как после того, как его избили в школе, отец назвал его «глупцом». «Отец оказался жестоким человеком, постоянно издевался надо мной, унижал. Говорил, что я никчемен и никогда не добьюсь успеха», — вспоминает будущий миллиардер.

Ситуация усугубилась в 2018 году, когда стало известно о рождении ребенка Эррола от его падчерицы Яны Безуиденхаут. Это событие стало последней каплей для Илона, который публично осудил отца и разорвал с ним все связи.

В интервью Rolling Stone он назвал Эррола «ужасным человеком» и заявил, что «все преступления, которые вы можете себе представить, он совершил».

В 2025 году расследование The New York Times подтвердило, что Илон Маск прекратил общение с отцом из-за обвинений в сексуальном насилии над детьми. В частности, пять детей и пасынков Эррола обвиняли его в надругательствах, что стало причиной разрыва отношений.

Эррол Маск и его визиты в Россию

Первый визит в Москву в 2025 году

В последние годы Эррол под пристальным вниманием отечественных СМИ. В 2025 году он посетил Москву дважды. Сначала он посетил «Форум будущего 2050». На сайте мероприятия он прямо так и был представлен: отец Илона Маска. Правда, в описании этот пункт шел четвертым после инженера, бизнесмена и торговца драгоценными камнями.

В тот раз Москва произвела на Маска огромное впечатление. «Это мой первый раз в Москву. Я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше. Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», — говорил отец Илона.

Он отметил, что в столице очень чисто и чудесные дороги, а кроме того, здесь безопасно. «Что заинтересовало меня больше всего, что повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, — они просто счастливы, — передавало тогда слова Маска-старшего агентство городских новостей „Москва“.

Второй визит в Россию в 2025 году

В октябре 2025-го Эррол снова прилетел в Россию — на этот раз он посетил несколько городов. Сначала посетил московскую студию телеканала RT, а потом отправился в Казань. Там он провел встречу со студентами в Иннополисе, где его покормили национальным татарским блюдом чак-чак на входе в IT-парк имени Башира Рамеева.

Что касается причины визита, то Казань заинтересовала Эррола Маска своими университетами и прогрессом в области искусственного интеллекта.

Но и отдохнуть Маск успел — он посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Ак Барс» и «Адмирал».

Маск настолько проникся в то время Россией, что даже захотел получить паспорт нашей страны. «Конечно, почему бы и нет. Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — рассказал Маск информагентству ТАСС.

Третий визит — в 2026-м

Эррол Маск стал частым гостем в Москве. В апреле 2026 года он вновь приехал в столицу. Эррол не устает восхищаться городом, называя его «большим и красивым», однако его визиты обусловлены не только любовью к Москве. Похоже, у него есть и более серьезные намерения.

Светлана Горева, член экспертного совета РСПП по легкой промышленности и организатор приезда Маска-старшего, сообщает, что Эррол планирует обсудить в Москве создание Маск-института. Этот институт будет заниматься исследованиями в области гравитации и возможностей полета на Марс. «У нас на повестке основной вопрос — открытие Маск-института, который будет заниматься изучением гравитации, изучением полетов в далекий космос, потому что сейчас все-таки есть вопросы, связанные с полетом на Марс», — сообщила на пресс-конференции в ТАСС Светлана Горева. «Объединив наши усилия — России и других стран — мы можем все-таки долететь до Марса», — дополнила она.

Визит Эррола Маска был продолжительным. В его расписании значились как посещение пасхальной службы в Храме Христа Спасителя, так и визит в Музей космонавтики на ВДНХ. На службе в храме Маск успел перекинуться парой фраз с нашим президентом. «Кроме нас на той встрече присутствовало еще много других лиц. Продолжалась она более часа. Господин Путин уделил мне несколько секунд. Он пожал мне руку и сказал: „Добро пожаловать в Россию!“» — сказал Маск. И эту встречу с президентом он запомнил. «Хотя она была короткой, но я ее запомнил», — сказал он в интервью.

Программа визита Эррола Маска не ограничилась только Москвой. У него были настоящие гастроли по стране: он посетил Владимирскую область, завод в Нижнем Новгороде и принял участие в различных форумах — от экономического форума стран СНГ в Москве до Blockchain Forum в Казани.

Самые интересные заявления Маска в России

Установка мессенджера МАХ

Эррол Маск в курсе, что в России есть свой мессенджер — МАХ, поэтому не исключает возможности зарегистрироваться в нем тоже. «Да, почему бы и нет? Если я смогу, почему нет?» — заявил Эррол. Его слова приводит ТАСС. Маск-старший отметил, что, несмотря на свой возраст, пытается компенсировать недостаток знаний в области технологий. В России он неоднократно слышал, как люди говорят друг другу: «У тебя уже есть МАХ?».

Санкции против России

В ходе своего визита в Нижний Новгород Эррол Маск заявил: «Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха. И когда я приезжал в прошлый раз в Россию и увидел Москву, я сказал, что это самый лучший город на Земле. Потому что западным странам есть чему здесь позавидовать. Потому что здесь действительно восхитительная страна с восхитительными людьми, у которых очень много планов и возможностей. И говорить плохо о вашей стране можно только, наверное, из зависти».