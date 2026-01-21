Красавица, жесткий политик и примерная мать: кто такая Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт, фото которой в интернете ищут даже далекие от политики люди, в январе 2025 года стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома при президенте Дональде Трампе. От уверенной в себе блондинки без ума даже китайцы — они считают ее ролевой моделью для современных женщин. В материале РИАМО — о том, как Кэролайн Левитт добилась таких высот в своей жизни.

Ранние годы и образование Кэролайн Левитт

Фото - © Колледж Святого Аксельма, где училась Левитт./Wikipedia.org

Кэролайн Левитт родилась 24 августа 1997 года в Аткинсоне, штат Нью-Гэмпшир. Ее семья занималась бизнесом, владела магазином мороженого и дилерским центром по продаже подержанных грузовиков. Во время учебы в Центральной католической средней школе Лоуренса, штат Массачусетс, Левитт проявляла интерес к политике, поддерживая администрацию президента Трампа. После школы она поступила в колледж Святого Аксельма по стипендии для софтбола, где активно участвовала в студенческой жизни, создав вещательный клуб и публикуя статьи в школьной газете, выражающие поддержку Трампу.

Начало карьеры самого молодого пресс-секретаря президента США

Фото - © facebook.com/KarolineLeavitt (социальная сеть Facebook принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена в РФ)

Еще студенткой колледжа Левитт начала свою карьеру в медиаиндустрии: она работала на телеканале Hearst Television WMUR-TV и проходила стажировки в Fox News и Управлении президентской корреспонденции Белого дома. После окончания колледжа в 2019 году она заняла должность помощника пресс-секретаря Белого дома под руководством Кейли МакЭнани. Позже Левитт перешла на работу директором по коммуникациям конгрессвумен Элиз Стефаник, выдвинутой Трампом на должность посла ООН.

Избирательная кампания в конгресс в 2022 году

Фото - © BruceSchaff - CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org

В 2022 году Левитт решила баллотироваться в Палату представителей США от 1-го округа Нью-Гэмпшира. Ее избирательная кампания строилась вокруг консервативных ценностей, снижения налогов, соблюдения закона и права на оружие. Несмотря на победу на республиканских праймериз, Левитт уступила демократическому кандидату Крису Паппасу на всеобщих выборах.

Работа Левитт пресс-секретарем

Фото - © скриншот

В январе 2024 года Левитт присоединилась к команде Трампа в качестве национального пресс-секретаря его предвыборной кампании. Вскоре после победы Трампа на президентских выборах он назначил Кэролайн Левитт своим пресс-секретарем, сделав ее самой молодой представительницей этой должности в истории США.

Взгляды и убеждения Кэролайн Левитт

Фото - © Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America/Wikipedia.org

Левитт поддерживает частное образование, считая, что именно оно сформировало ее ценности. Она против абортов, имеет жесткую дисциплину и чувство долга перед обществом. Ее политические взгляды и карьера отражают приверженность консервативным принципам, что сделало ее популярной среди правых активистов.

Личная жизнь пресс-секретаря Трампа

Фото - © facebook.com/KarolineLeavitt (социальная сеть Facebook принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена в РФ)

Кэролайн Левитт замужем за застройщиком Николасом Риччио, ведущим бизнес в сфере недвижимости. Разница в возрасте у них составляет 32 года. У пары есть сын, родившийся в июле 2024 года. Несмотря на рождение ребенка, Левитт быстро вернулась к исполнению обязанностей пресс-секретаря после попытки покушения на Трампа.

«Я только что привезла трехдневного малыша из больницы домой, увидела новости о покушении и сказала мужу: ”Похоже, мне пора на работу”», — говорила Левитт.

Почему китайцы без ума от Левитт

Фото - © Wikipedia.org

Популярность Левитт в Китае обусловлена несколькими факторами:

Образ сильной и независимой женщины

Китайские интернет-пользователи восхищаются ее способностью совмещать материнство и успешную карьеру, что соответствует растущим ожиданиям молодых женщин в Китае.

«Она пример привлекательной женщины, которая вышла замуж за богача, родила ребенка, но через несколько дней вернулась на работу и может постоять за себя», — говорит доцент кафедры медиаисследований в Университете Хофстра (Нью-Йорк) У Цзинсы.

Внешняя привлекательность и молодость

Возраст и привлекательная внешность делают ее заметной фигурой даже для тех, кто ранее не проявлял интереса к американской политике.

«Ей всего 27 лет, она самый молодой пресс-секретарь Белого дома. Также она белая и блондинка. Ее уверенная и боевая подача, но при этом юный возраст и приятная внешность создали контраст, который понравился китайским соцсетям», — считает Кэюй Александр Гланц (Keyu Alexander Glanz) — аспирант и научный сотрудник кафедры коммуникаций Университета штата Джорджия.

Антикитайская предвзятость западных СМИ

Некоторые китайские пользователи видят в жесткой манере Левитт способ выразить свое недовольство предвзятым отношением западных СМИ к Китаю.

«Жесткая позиция Левитт на посту пресс-секретаря Белого дома, когда журналистов ставят на место, рассматривается ими как “выход их собственных фрустраций”», —говорит доцент Школы коммуникаций Гонконгского баптистского университета Роуз Луцю.