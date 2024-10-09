Как в аду: почему Джастину Биберу сейчас сочувствует общественность и как это связано с Пи Дидди

Сексуализация маленького Бибера в Голливуде

Когда Джастину было всего 12, его заметил известный американский предприниматель и музыкальный менеджер Скутер Браун. Спустя буквально год после их знакомства Бибер стал безумно популярным в музыкальной индустрии. Причем фанатели по нему как подростки, так и взрослые коллеги по индустрии: они позволяли себе погладить его по лицу, схватить за ягодицы, задавали неудобные вопросы – да такие, что Джастину было максимально неловко.

Так, например, в одном из видео, которое нашли фанаты, радиоведущая задает молодому певцу вопросы о сексе, на что тот отвечает, что ему всего 15 лет и с родителями еще никогда не говорил о таких вещах. Ведущая продолжает давить на Бибера, заявляя: «Ну а почему бы не поговорить со мной о сексе?», и Джастин был вынужден озвучить, что ему неудобно от таких вопросов, и это довольно странно – хотеть поговорить о таких взрослых вещах с 15-летним мальчиком.

Во время другого шоу Джастина спросили, нравятся ли ему француженки. Но когда он ответил «да, нравятся», его завалили еще более неловкими вопросами: «это потому что у них большая грудь? Ты умеешь целоваться по-французски?». Джастин, как следовало ожидать, сильно смутился и сказал, что ему всего 15, и, вообще-то, его мама сидит совсем рядом.

В третьем интервью Джастину советуют не забывать пользоваться презервативами, а в четвертом ведущий и вовсе сказал, что у Джастина пухлые и красивые губы.

Фанаты, анализируя эти видео, отмечают, что Джастину очень некомфортно находиться рядом со взрослыми, которые стараются поставить его в неудобное положение такими вопросами, и Биберу, юному мальчику, приходится им объяснять, что это неправильно.

Не менее шокирующей для певца оказалась церемония вручения наград The BRIT Awards в 2011 году. Тогда телеведущий Джеймс Корден сказал ему, что от него вкусно пахнет и Коржен не припоминает, чтобы от него самого так пахло в возрасте Джастина. Затем Корден проводит рукой по лицу Джастина и говорит: «Вау, только посмотрите, какие у его красивые глаза и какое личико». Это, разумеется, невероятно смущает юное дарование.

В другом радиоинтервью к нему пристали со следующим вопросом: «Ты когда-то сказал, что не будешь встречаться с той, к которой у тебя нет чувств. Мы считаем, что это полная туфта. Скажи, ты сейчас влюблен?», на что Бибер отвечает: «Эээммм… мне сейчас всего 16, я хочу оставить свою любовь при себе, пожалуй…».

Вообще говоря, Бибер всегда был сексуализирован в Голливуде. Даже когда ему исполнилось 18, от него не отставали с неудобными вопросами. Так, один раз его спросили: «Тебе уже 18 лет, когда мы уже поговорим с тобой о сексе?».

Певица Кэтти Перри, например, однажды схватила его за ягодицы, а 40-летняя на тот момент актриса Дженни Маккарти поцеловала его в шею несколько раз и также схватила за ягодицы на одной из церемоний, где участвовал Джастин. Певец пытался вырваться из ее объятий, а на его лице считывалось недоумение. Он даже сказал на публику, что чувствует себя оскорбленным. Дженни же свое поведение впоследствии объяснила тем, что не смогла сдержать эмоций. «Когда он вышел на сцену, я не сдержалась… он был такой вкусный».

Дружил Джастин и с Эллен Дедженерис, которая часто приглашала его в свое телешоу. Так, в одном из выпусков она вывела на большой экран фотографию Бибера, где он стоит с оголенным торсом, а внизу у него было полотенце. По лицу Джастина было очевидно, что он никак не ожидал такой «подставы» от подруги.

Как связаны Джастин Бибер и Пи Дидди

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Еще в 2008 году знаменитый певец Usher (Ашер) услышал записи песен, которые Джастин Бибер выкладывал в интернет. Треки так понравились певцу, что он решил заняться его раскруткой. А поскольку сам Ашер был протеже Пи Дидди, то и юное дарование решил с ним познакомить. Тогда Биберу было всего 15 лет и он активно покорял музыкальный Олимп. Вскоре Пи Дидди стал приглашать Джастина в свою студию, чтобы записывать новые треки. Артисты снимали совместные видеоролики и проводили довольно много времени вместе. Сейчас же фанаты Джастина на фоне волны скандалов с Пи Дидди очень обеспокоены содержимым этих видео – они выглядят довольно подозрительно.

Например, на одном из этих видео Дидди говорит: «У меня нет законной опеки над ним [Бибером], но следующие 48 часов он будет со мной, и мы сойдем с ума». Джастин же при этом стоит рядом и по нему видно, что он испытывает страх и чувствует себя очень скованно. На другом совместном архивном видео уже немного повзрослевший, но все еще очень юный Джастин выглядит так, словно вообще не понимает, что происходит. Многие поклонники высказали предположение, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас, утверждает Бибер, он не общается ни с Ашером, ни с Дидди. Причем на вопрос Дидди «почему ты со мной не общаешься?» он в одном интервью отвечал: «У меня нет твоего телефона», сам при этом он был опять же скован и словно напуган, постоянно заикался.

Пока что Бибер никак не комментировал скандал с Дидди. Однако недавно он появился на публике и напугал всех своей чрезмерной худобой – почему, если не от стресса? Также ходят слухи, что свою боль певец глушит наркотиками. Когда же Бибер попадает на видео, где есть и Дидди, то начинает вести себя крайне странно, что наталкивает на мысль об их подозрительном совместном прошлом.

Поклонники Бибера уверены, что «сломанной» жизнью Бибер обязан именно Пи Дидди. Об этом заявлял и американский рэпер 50 Cent, который знал и открыто рассказывал о сексуальных предпочтениях Дидди и его нездоровом интересе к детям. Музыкант Канье Уэст и бывший телохранитель Дидди также подтверждали, что у Пи Дидди, мягко говоря, не совсем адекватный характер и что он помешан на детях. Биберу, например, он обещал подарить особняк и дорогую машину, когда тому стукнет 16 лет. Все это делалось для того, чтобы Бибер чувствовал себя в безопасности и был расположен к Дидди.

Что сейчас с Бибером

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Недавно же Бибер выложил в Instagram (запрещен на территории России) снимки своего заплаканного лица. Естественно, после такой странной публикации фолловеры засыпали кумира вопросами. «Это знак?», «Джастин, ты в порядке?», «Почему плачешь?», «Грустно видеть его таким. Сейчас у него должно быть самое счастливое время в жизни после рождения сына», «Если слухи правдивы, мы все должны сочувствовать ему – он был всего лишь ребенком», «Посмотрите на этого парня. Он явно переживает многое прямо сейчас. Нужно оставить его в покое. Его психическое состояние наверняка оставляет желать лучшего», «Он выглядит плохо. Мне его жаль», – волнуются фанаты в комментариях. Певец никак не отреагировал на волнения подписчиков, зато успокоить общественность и показать, что у них в семье все в порядке, поспешила его супруга. «Красиво плачешь», – написала Хейли в комментариях и оставила смайлик со слезой.

Отец жены Бибера, актер Стивен Болдуин, недавно опубликовал загадочное видео, в котором говорит о грядущей «буре». Многие связали это заявление с ситуацией вокруг Дидди.

Источники, близкие к певцу, также утверждают, что Бибер сожалеет о своем сотрудничестве с рэпером и не стал бы работать с ним, если бы знал о его преступной деятельности.