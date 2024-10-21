Юрий Лотарев: «Экоквартал в Раменском – уникальный проект, созданный людьми и для людей»

Начальник управления градостроительной деятельности и рекламы горокруга Раменское Юрий Лотарев в интервью РИАМО рассказал о том, каким будет новый экоквартал. А также о том, что его строительство – это не уничтожение, а сохранение экосистемы города. Эксперт объяснил, почему возводить комплекс решили именно на месте так называемого «Булонского леса», и что это даст жителям округа.

- Юрий Иванович, расскажите, что такое «Булонский лес» и почему строить экоквартал решено именно там?

- Дело в том, что место строительства только называется лесом, а на самом деле это просто место, где есть растительность. Этот участок неухожен, много деревьев находятся в неудовлетворительном состоянии. Есть и юридическая составляющая: эта территория официально не имеет статуса леса и не является природоохранным объектом. Вообще с 2005 года эта площадка отведена под строительство многоэтажек. Тогда проект реализовать не удалось. К счастью, иначе стояли бы сейчас там дома по 20 этажей. На самом деле это реликтовый берег исчезнувшего озера, и реликтовая сосна растет везде. Учитывая, что участок по документам фактически бесхозный, за деревьями никто не ухаживает, а делать это необходимо. Кроме того, участок замкнут со всех сторон промзоной и СНТ, что делает его глухим тупиком. Сейчас это место никак не интегрировано в город. Как раз строительство уникального по своей архитектуре и назначению жилого комплекса поможет сделать из депрессивного района города процветающий и комфортный.

Фото - © Проект жилого комплекса в Раменском

- Опасения жителей связаны с тем, что ради строительства будут вырублены все деревья. Так ли это?

- Конечно нет. Само название проекта имеет приставку «эко», и это означает, что он не губительный, а скорее хирургический, то есть призванный оздоровить и улучшить в том числе и экологическую обстановку. Повторю, любой лес или парк нуждается в уходе, которого на этом участке сейчас нет. А строительство экоквартала позволит убрать больные деревья, сохранить здоровые, высадить новые, в целом создать гармоничное пространство современной застройки и природного ландшафта. Здесь будет много новой, живой и здоровой растительности.

- Что касается юридической стороны вопроса – пройдены ли необходимые экспертизы, все ли согласовано?

- За последние два года были проведены все необходимые проверки и получены положительные выводы от всех государственных учреждений. Напомню, что территория «Булонского леса» лесом по факту не является. Кроме того, мы общались с экологами, которые одобрили проект. Эта территория полностью соответствует всем критериям. Она прошла все экспертизы. Поэтому строительству ничего не мешает. Напротив, это реальный шанс создать комфортное для жизни и отдыха пространство. Раменское буквально окружено природными заказниками, есть здесь и большой парк, и вообще много зеленых зон, комфортных и безопасных. Поэтому нет смысла оставлять этот забытый участок с дурной славой в таком состоянии, его можно и нужно облагородить.

- Известно, что в жилой комплекс будут переселять жителей в том числе из аварийного фонда. Расскажите, сколько семей переедут и на каких условиях.

- В рамках реализации проекта застройщик берет обязательство по переселению 53 семей из аварийного жилья. Причем они получат площади больше, чем те, в которых проживают сейчас. Также будет построена вся социальная инфраструктура, и именно это отличает жилой комплекс. Он не какой-то элитный, это очень комфортное жилье для обычных людей.

Фото - © Проект жилого комплекса в Раменском

- Каким будет новый жилой комплекс? Как он будет интегрирован в существующий ландшафт и как будут сохранены здоровые деревья? Что изменится для жителей города?

- Жилой комплекс экологичный, на этом основан весь проект. Во-первых, этажность. Дома будут в четыре этажа с лифтами, причем в квартирах на последних этажах предусмотрены камины. Естественно, зеленые насаждения: деревья, клумбы, кустарники. Все это будет украшать район. Проектом предусмотрены детские площадки, детские сады, школа, велодорожки, дорожное сообщение, пространства для прогулок и отдыха. Этот экоквартал из забытого гетто станет настоящим украшением Раменского.

Комментарий G3 Group:

В рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), застройщик возведет около 2500 кв. м жилья для переселения 53 семей из аварийного фонда за свой счет. Для этих семей предусмотрены современные квартиры с высоким уровнем комфорта, соответствующие стандартам бизнес-класса. Кроме того, проект включает строительство социальной инфраструктуры, которая обеспечит переселенцев всеми необходимыми удобствами. Эти шаги позволят улучшить условия жизни для людей, переехавших из небезопасных условий, и одновременно создать новый, современный жилой район.

Проект нового жилого комплекса не только решает жилищные проблемы переселенцев, но и формирует уникальное пространство для всех жителей. Вместо заброшенного и неблагополучного «Булонского леса», который долгое время был источником беспокойства для местных жителей, появится благоустроенная зеленая зона с муниципальным детским садом, площадками для детей, спортивными и прогулочными зонами. Проект направлен на сохранение природной среды: здоровые деревья останутся нетронутыми, а новые зеленые насаждения будут гармонично вписаны в благоустройство.

- Проект выглядит действительно привлекательно, его можно назвать городом будущего?

- Думаю, да. На самом деле город в нашем понимании сегодня – это очень высокие дома и очень плотная застройка. Это не то место, где человек может чувствовать себя комфортно. Мы предлагаем кардинально новый подход к строительству жилья для людей, жилья, где комфортно жить, отдыхать, где можно быть частью природы. Поэтому и расположение домов, и малая этажность, и инфраструктура, и внешний облик, и материалы – все учитывает концепцию экологичности во всем, все подчеркивает гармонию с природой.

Фото - © Проект жилого комплекса в Раменском

Комментарий G3 Group:

Главное отличие — это комплексный подход к созданию комфортной и экологичной среды.

Это не просто жилой комплекс, а место, где забота о природе и жителях стоит на первом месте. Проект призван не только изменить облик территории, но и создать атмосферу добрососедства и социальной благополучности в новом районе. На месте неблагополучной территории появится современный малоэтажный жилой комплекс с продуманной инфраструктурой: стрит-ритейл с магазинами, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. В проекте предусмотрены спортивные и игровые площадки для детей и взрослых и площадки для отдыха, которые будут реализованы в экологичной серии материалов, выполненных в эко-тематике. Застройщик реализует систему велодорожек, которые будут интегрированы в городскую сеть, а также устанавливает зарядки для электромобилей и электросамокатов, что будет способствовать развитию в районе экологичного транспорта.

Особое внимание уделено сохранению природы: здоровые деревья остаются частью дворов и общественных пространств. Во дворах, помимо сохранения существующего озеленения, высаживаются клумбы, цветники и кустарники. Ограждения высажены кустарниками в виде живых изгородей. На крыше домов запланированы общественные зоны для отдыха жителей.

ЖК будет оснащен современными технологическими решениями для удобства жителей: колясочные, лапомойки, широкие окна для естественного освещения, система умного дома с возможностью удаленного контроля за безопасностью.