Юлиан Семенов: яркая и загадочная судьба писателя

5 сентября 1993 года оборвалась жизнь писателя и журналиста Юлиана Семенова. В материале РИАМО вспоминаем его биографию, вехи жизни и таинственные обстоятельства смерти.

Детство и непростая юность Юлиана Семенова

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Юлиан Семенович Семенов (имя при рождении – Ляндрес) родился 8 октября 1931 года. Его отец, Семен Александрович Ляндрес, работал в Высшем совете народного хозяйства СССР и Наркомате тяжелой промышленности начальником сектора печати, а позже был ответственным секретарем «Известий» и одним из инициаторов создания Издательства иностранной литературы (Госиноиздата). С издательской деятельностью мальчик был знаком с детства, тем более, что и мать была не чужда литературе: она работала библиотекарем.

После окончания школы юный Юлиан поступил в Московский институт востоковедения. В 1952 году случилась беда: Семен Ляндрес был арестован и осужден как пособник Бухарина – «троцкистского диверсанта». Юлиана, как сына «врага народа», отчислили с последнего курса института и исключили из комсомола. В тот момент ему предложили отречься от отца и взять фамилию матери. Однако юноша решил по-другому: он поменял фамилию в честь отца и с тех пор именовался Юлианом Семеновым. После смерти Сталина Семен Ляндрес был реабилитирован, в 1954 году Юлиан восстановился в институте и получил диплом.

Уже в 1955 году молодой человек начал журналистскую карьеру: печатался в «Огоньке», «Правде», «Литературной газете», «Комсомольской правде» и «Смене». С 60-х годов входил в редколлегию журнала «Москва» и работал зарубежным корреспондентом в США, Латинской Америке, во Вьетнаме, Японии, Франции, Германии, Испании, Парагвае, Чили, Афганистане и на Кубе.

Литературная деятельность и кино

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Писать художественную литературу Юлиан Семенов начал еще в юности, его первые рассказы были опубликованы в 1958 году. Они повествовали о судьбах геологов и таежных исследователей, востоковедах, полярных летчиках, строителях Южно-Сибирской Магистрали, о жизни забайкальских крестьян и рабочих. В 1971 году в числе литературных героев Семенова появился Макс Отто фон Штирлиц – советский разведчик, которого вскоре узнала и полюбила вся многомиллионная страна.

Штирлиц стал главным героем полутора десятков произведений, многие из которых были экранизированы. Телеэпопея «Семнадцать мгновений весны» прославилась тем, что во время телетрансляции в стране практически до нуля падала преступность: все граждане смотрели кино, забыв о любых других занятиях.

Интересно, что Юлиан Семенович сделал родиной Штирлица Гороховец – город во Владимирской области, который полюбился ему еще во время военных сборов. Некоторые исследователи полагают, что и часть характера и мыслей Штирлица автор писал с себя.

За 30 лет литературной деятельности Юлиан Семенов создал несколько десятков повестей, романов и сборников рассказов. Ко многим своим произведениям Семенов сам писал сценарии. Книги «Петровка, 38», «Майор Вихрь», «Семнадцать мгновений весны», «Бомба для председателя», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Огарева, 6», «ТАСС уполномочен заявить» выходили многотысячными тиражами и регулярно переиздавались.

В 1978 году писатель был удостоен Премии КГБ СССР в области литературы и искусства. Некоторые литературоведы считают, что Юлиан Семенов работал на КГБ и именно поэтому у него получалось создавать такие достоверные произведения о жизни разведчиков и сотрудников правоохранительных органов. Однако близкие к писателю люди уверяют, что его потрясающая осведомленность – результат работы с архивами и дружбы с действующими или бывшими разведчиками и контрразведчиками. Кроме того, свою роль сыграли хорошие отношения с влиятельным Евгением Примаковым, который в 1950-х был сокурсником Юлиана Семенова.

Расследования и тайны Юлиана Семенова

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Юлиан Семенов стал одним из первых советских «акул пера», работавших в жанре журналистских расследований. В 1989 году он учредил первое в СССР частное издание – газету «Совершенно секретно».

Сайт холдинга «Совершенно секретно» отмечает: «Свою газету Юлиан Семенов создал с чистого листа. Этот амбициозный человек, у которого было все – и всенародная слава, и полный достаток, обеспеченный 12-миллионным тиражом его бестселлеров, – никогда не останавливался на достигнутом и всегда хотел быть первым. И газета «Совершенно секретно» вошла в историю отечественной журналистики как первое независимое, негосударственное СМИ в нашем послереволюционном отечестве».

Интересно, что за свою работу в «Совершенно секретно» писатель назначил себе символическую зарплату – один рубль в год. Гонорары за книги позволяли ему трудиться ради идеи.

Одним из амбициозных проектов Юлиана Семенова был поиск Янтарной комнаты, бесследно исчезнувшей во время Великой Отечественной войны. Также писатель мечтал найти след «золота партии» – золотовалютного фонда, якобы расхищенного в процессе развала СССР. В рамках этих расследований журналист встречался с историками, юристами, влиятельными людьми, немецкими солдатами и журналистами из капиталистических стран.

Поиски были сопряжены с немалым количеством трудностей, и дело было не только в закрытых архивах и допусках. Несколько человек, вовлеченных в расследования в качестве помощников или свидетелей, погибли при не до конца выясненных обстоятельствах: двое были убиты, двое скончались от отравления. После первых трагических случаев Юлиан Семенов четко осознал, что его деятельность связана с серьезными рисками.

Для того чтобы подстраховаться, журналист решил создать коалицию с владельцем американской информационной империи Рупертом Мердоком.

«Юлиан Семенович считал, что если “Совершенно секретно” вольется в международную издательскую группу, то с ней не рискнут связываться», – рассказал в одном из интервью сотрудник газеты Евгений Додолев.

Но планам амбициозного писателя не суждено было сбыться.

Загадки смерти Юлиана Семенова

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По некоторым сведениям, кровоизлияние в мозг во время поездки в автомобиле Юлиану Семенову нагадала ясновидящая еще в 1970-х годах. И это предсказание сбылось.

20 мая 1990 года Юлиан Семенов ехал на деловую встречу с Рупертом Мердоком, когда его водитель заметил, что движения и речь писателя стали замедленными и неадекватными. Прибывшая по срочному вызову скорая констатировала обширный инсульт, Юлиана Семенова экстренно увезли в больницу.

Доктора уверяли, что состояние журналиста удалось стабилизировать, уже вечером он пришел в сознание и шутил с медсестрами. Но затем начались странности. Глубокой ночью в больницу наведались двое людей в штатском, они предъявили некие удостоверения и зашли в палату к больному. После этого, по свидетельству дочери Ольги, писатель впал в кому на полтора месяца и в итоге так и не смог оправиться от болезни: у него случился второй обширный инсульт.

«Уверена, что уход отца был угоден многим. Он слишком многое знал. И он понимал, что его боятся», – говорила Ольга Семенова в одном из интервью.

Так и не восстановившись после болезни и не вернувшись к журналистским расследованиям, Юлиан Семенов скончался 5 сентября 1993 года. Янтарная комната и «золото партии» до сих пор остаются ненайденными. Но практически все жители бывшего СССР и России знают имя Юлиана Семенова как «отца» знаменитого Штирлица.