Изменил и оставил одну: что случилось у Лизы Барашик и Саши Теслонда

Кто такая Лиза Барашик

Лизавета Гритченко, широко известная как Лиза Барашек (или Барашик) родилась 30 ноября 2002 года в столице России – городе Москва. Она выросла в благополучной семье и имела привилегированное детство. Родители уделяли много внимания развитию девочки, отправляя ее в специализированные группы раннего развития, где она изучала английский язык, занималась творчеством и развивала коммуникативные навыки. Из-за своей занятости и отсутствия дворового окружения девочка редко играла с ровесниками и практически не знала обычных детских радостей.

В подростковом возрасте Лиза проявляла склонность к театру и актерскому мастерству, участвовала в студийных проектах. Эта страсть помогла ей впоследствии создать успешный образ и завоевать аудиторию.

Помимо занятий в театре, она занималась спортом. Примерно в 16-летнем возрасте произошел переломный момент в жизни Лизы: она впервые попробовала снимать короткие видеоролики и заливать их в Instagram*, чему немало поспособствовала поддержка ее первого молодого человека. Однако настоящий успех пришел к ней в 2020 году, когда Лиза открыла для себя платформу TikTok.

Ее короткие видеоролики мгновенно стали вирусными благодаря остроте восприятия повседневной жизни и неподражаемому чувству юмора. Вскоре число ее подписчиков перевалило за миллион, а сама Лиза превратилась в символ молодежной культуры: она включала в свой контент личные истории, советы по стилю и показывала путешествия. Все это позволило ей обрести статус иконы стиля среди молодежи.

Кстати, псевдоним «Барашик» возник благодаря детскому увлечению анимационным сериалом «Смешарики»: Лизе очень нравился персонаж Крош. Со временем прозвище преобразовалось в узнаваемый бренд.

Несмотря на официальную диагностику расстройства СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности), Лиза сохраняет оптимизм и смотрит в будущее с надеждой. Она мечтает не только продолжить работу над своими социальными сетями, но и заняться продюсированием фильмов или сериалов.

Кто такой Саша Теслонд

Александр Попов, известный как Саша Теслонд, родился 19 апреля 2004 года в Калининграде. Детство Александра было непростым: родители развелись, когда ему было три года, и большую часть времени он провел с бабушкой, ставшей для него главным наставником и опорой. Отношения с отцом были натянутыми, встречи редкими и поверхностными. В подростковом возрасте ситуация ухудшилась, когда родители стали втягивать сына в конфликты, обвиняя друг друга и заставляя ребенка выбирать сторону.

Школа в Калининграде принесла дополнительные трудности. Хотя Саша был активистом и старостой класса, у него не было близких друзей. Ощущение одиночества привело его к соцсетям, где он искал поддержку и признание. Начало пути блогера произошло случайно, когда в 12 лет он создал профили в соцсетях и начал публиковать свои креативные фотографии, вдохновленные работами художницы Лены Шейдлиной. Однако популярность привела и к негативному вниманию: начались насмешки и травля со стороны сверстников, достигшие того, что одноклассники исключили его из бесед и начали открыто унижать.

Саша обратился к своему классному педагогу за помощью и постепенно восстановил контакт с классом, но внутренняя боль осталась. Тем временем он начал снимать короткие видеоролики, где откровенно говорил о своей борьбе с проблемами кожи и внутренних переживаний. Эти откровенные рассказы вызвали резонанс среди зрителей, многие из которых признались, что испытывают аналогичные проблемы. Такая поддержка дала Александру силы продолжать вести блог и делиться своим опытом.

Получив аттестат, Саша отправился учиться в Париж, выбрав менеджмент и социальную сферу. Однако учеба оказалась сложной задачей, и вскоре он осознал, что постоянное перемещение между странами вызывает стресс и чувство нестабильности. Поэтому спустя год он вернулся в Москву, решив сосредоточиться на развитии своего блога.

Сегодня Саша Теслонд ведет успешный YouTube-канал, делится своими мыслями о путешествиях, отношениях и личностном росте. Его контент включает истории о жизни, мотивации и преодолении трудностей.

История любви Лизы Барашек и Саши Теслонда

Отношения Лизы Барашик и Саши Теслонда стали одними из самых обсуждаемых в российском сегменте Интернета. Их знакомство произошло в 2021 году в социальных сетях, когда оба уже были успешными тиктокерами. Несмотря на разницу в местоположении – Саша находился в Калининграде, а Лиза в Москве, – молодые люди начали общаться друг с другом. Каждый вечер пятницы Саша отправлялся на встречу с любимой, прерывая учебу, чтобы провести вместе хотя бы немного времени.

Однако в 2022 году судьба развела пару еще сильнее – Саша отправился на учебу в Париж. Несколько месяцев влюбленные жили порознь, преодолевая трудности расстояния. Попытки Лизы присоединиться к любимому столкнулись с бюрократическими препятствиями – она трижды получала отказы в визе, вложив огромные средства в попытки оформления документов. Когда осенью 2023-го Саша возвратился домой, пара решила оформить брак. Хотя главным мотивом брака была необходимость Лизы быстро перебраться во Францию, чувства между ними оставались искренними.

Жизнь за рубежом оказалась непростой – финансовые проблемы оказались серьезнее ожиданий. Стоимость жилья и повседневных расходов достигала 600–700 тысяч рублей, что значительно ухудшило финансовое положение молодых людей. Весной 2023 года у пары появилась собака породы такса по имени Марс, ставшая частью их истории. В конце сентября 2025 года произошел трагический случай, когда пес попал в руки жестоких владельцев гостиницы DogTown в Подмосковье, где животные подвергались издевательствам и голоданию.

Скандал в отношениях Лизы Барашек и Саши Теслонда

Осенью 2025 года пара отправилась в романтическое путешествие в Америку, чтобы встретить там Рождество. Путешествие казалось идеальным — об этом буквально кричали фотографии и рассказы в соцсетях. Влюбленные заселились в отель Plaza, где проводил свои новогодние каникулы Кевин из фильма «Один дома», и казались абсолютно счастливыми.

Однако внезапно для всех подписчиков накануне Нового года Саша покинул супругу, вернувшись в Россию. Он заявил, что ему нужно личное пространство и время на размышления. Лиза написала ему трогательное сообщение с признанием в любви и словами поддержки.

«В новогоднюю ночь я написала Саше, что очень его люблю и верю в то, что он справится со всеми трудностями, и что я рядом в трудную минуту, на что Саша сказал мне, что он меня тоже очень сильно любит и “дышать без меня не может” — цитата», — написала Лиза в своем блоге.

Однако спустя каких-то три часа девушка узнала об измене парня. «Только что я узнала, что он мне изменил спустя 3 часа после этого сообщения. Прямо в нашей квартире. <...> Это стало решающей точкой и это помогло мне наконец-то снять розовые очки. К сожалению, я не могу просто написать, что “мы не сошлись характерами”, потому что это далеко не так», — поделилась блогер.

В итоге Лиза публично обвинила супруга в неверности и подвела черту под своими чувствами.

«Я так люблю этого человека и очень хотела быть вместе. Очень сильно и до последнего. Опять придется быть сильной. Эта ситуация нам всем большой урок, что даже самые близкие люди могут сделать больно и нужно об этом не забывать», — заключила блогер.

Реакция общественности последовала незамедлительно – под публикациями Саши появилось огромное количество негатива и угроз в адрес его семьи. В ответ Лиза попросила фанатов прекратить нападки, выразив беспокойство за безопасность любимого мужчины и его родных.

Саша же отреагировал резко, опубликовав открытое письмо, обвиняя Лизу в чрезмерном контроле и шантаже. Позднее, в январе 2026 года, он выступил в подкасте Ксюши Хоффман, подробно изложив свою позицию. В ходе разговора он подтвердил, что искал выход из отношений, считая их ограничивающими свое развитие и свободу. Шокировавшую аудиторию фразу о страхе перед бывшей женой также прокомментировал – причиной страха он назвал именно контроль и манипуляции со стороны девушки.

История завершилась резонансом среди пользователей соцсетей: мнения разделились, некоторые встали на сторону Лизы, осуждая поведение Саши, другие поддержали молодого мужчину, понимая сложность ситуации и обвинения в гиперопеке.

