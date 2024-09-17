Эльман Пашаев: чем известен скандальный адвокат и за что его задержали в сентябре 2024 года

Как защитник Михаила Ефремова связан с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской и зоной СВО, читайте в материале РИАМО.

В сентябре 2024 года в прессе снова всплыло имя Эльмана Пашаева – российского адвоката, прославившегося на всю страну в 2020 году, когда он защищал в суде известного актера Михаила Ефремова по делу о резонансном ДТП, повлекшем смерть человека. На этот раз Пашаев тоже оказался связан со знаменитостью – Алексеем Блиновским, мужем предпринимательницы Елены Блиновской. Правда, похоже, теперь на скамье подсудимых кажется сам адвокат.

В чем обвиняют адвоката Эльмана Пашаева

Утром 17 сентября Следственный комитет (СК) РФ на своем официальном сайте сообщил, что Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Как утверждает СК РФ, в феврале 2024 года Пашаев при личной встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере.

СК РФ также сообщил, что Пашаев был задержан в Москве.

Позже в российской прессе появились сообщения о том, что сумма денег, переданных Блиновским Пашаеву, превышает 45 миллионов рублей.

Что известно об адвокате Эльмане Пашаеве

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Эльман Магеррам оглы Пашаев родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая Армянской ССР.

По его словам, в 1987 году, когда ему было 15, по вине нетрезвого водителя «Камаза» он потерял всю семью: мать, отца и двух братьев.

«Когда мои родственники узнали, что у водителя осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на контакт и сделали все, чтобы виновника аварии не посадили», — рассказывал адвокат.

В 1989 году, после окончания школы, Пашаев был призван в армию и служил в Одесском военном округе. Сообщается также, что он принимал участие в конфликте в Приднестровье.

После службы в армии Пашаев работал журналистом в газетах «Ахтарыш» и «Хаг созу», а затем перешел на службу в МВД Азербайджана.

В 1997 году он переехал в Москву, где получил высшее юридическое образование. Как утверждается в прессе, юридическую деятельность Пашаев ведет с 2000 года.

Кроме того, адвокат отметился и в политике: в 2019 году он вместе с группой соратников создал политическую партию «Союз справедливых сил России» («СССР»).

«Наша задача – до народа донести, что все в стране принадлежит ему, а мы будем ему достойно помогать», – говорил тогда Пашаев.

Кого защищал адвокат Эльман Пашаев

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Помимо суда над Михаилом Ефремовым, адвокат участвовал и в других резонансных процессах. В частности, он защищал и других звезд российского шоу-бизнеса – актера Алексея Панина и певицу Катю Лель. Первому Пашаев помог добиться опеки над дочерью после развода, а второй – сохранить права на свои песни.

Кроме того, скандальный адвокат засветился в бракоразводных делах с участием жен помощника депутата Госдумы и заместителя гендиректора гостиницы «Рэдиссон Славянская». В ходе этих процессов Пашаев заявлял, что его избивали представители противоположной стороны.

Также адвокат представлял интересы российской гимнастки Дарьи Дмитриевой в бракоразводном процессе против ее супруга, хоккеиста Александра Радулова.

Другие дела против Пашаева и лишения адвокатского статуса

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В обвинении, предъявленном Пашаеву Следственным комитетом, нет ничего нового. Так, в 2018 году адвоката на два месяца заключили под стражу по подозрению в вымогательстве – правда, затем обвинение переквалифицировали на самоуправство, за что Пашаева приговорили к условному лишению свободы сроком на год.

В прессе сообщалось о том, что адвокат неоднократно предлагал людям решить проблемы с законом за большие деньги, а затем исчезал с полученными средствами. По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, в различных подразделениях правоохранительных органов находится целая серия заявлений на юриста от его бывших клиентов. Одним из таких заявителей был бывший начальник отдела ФМС по району Южное Бутово Алексей Арсенович, заплативший Пашаеву 5 миллионов рублей, но в итоге все равно оказавшийся за решеткой.

Кроме того, Пашаева неоднократно лишали адвокатского статуса. Правда, юрист каждый раз этот статус восстанавливал, регистрируясь в адвокатских палатах разных субъектов РФ. В частности, Пашаев числился адвокатом в Краснодарском крае, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Северной Осетии.

Что известно об участии Эльмана Пашаева в СВО

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В прессе сообщалось, что с 2023 года скандальный адвокат служит по контракту в зоне СВО и даже участвовал в боевых действиях в районе Угледара.

Пашаев и его близкие неоднократно сообщали о полученных им на фронте ранениях. Например, это было в апреле текущего года – оба раза адвокат якобы пострадал в результате атак украинских дронов.

«Получил множественные повреждения, ожоги, но остался жив, при условии, что автомобиль сгорел дотла», – написал Пашаев после второго инцидента.

Любопытно, что в зоне СВО адвокат, по его собственным словам, в течение последнего времени служил в одной бригаде с Алексеем Блиновским, за мошенничество в отношении которого и был задержан. Мужа Елены Блиновской обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере и считают соучастником преступлений его жены, которая находится в СИЗО. Контракт о прохождении службы в зоне СВО Алексей Блиновский заключил в апреле текущего года.