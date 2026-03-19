Экстремальная худоба и «инопланетная внешность»: как изменилась супруга Александра Цекало

В материале РИАМО рассказываем о том, как и почему похудела Дарина Эрвин, а также о ее карьере в модельном бизнесе и кино.

Биография Дарины Эрвин: модель, художница, жена

Фото - © Страница Дарины Эрвин в Инстаграм* @darina.ervin/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Дарина Эрвин (фамилия при рождении – Сапарова) родилась в Алматы (республика Казахстан) 18 июня 1991 года. Родители развелись, когда Дарина была еще ребенком, через некоторое время мать Дарины снова вышла замуж, после чего семья переехала в США.

Уже в подростковом возрасте девушка поняла, что обладает яркими чертами лица и хорошей фигурой, поэтому после окончания школы Дарина решила строить карьеру модели. В течение нескольких лет она работала в Южной Корее и других странах Юго-Восточной Азии (взяв псевдоним Эрвин), затем вернулась в США и стала ходить на кинокастинги, планируя стать профессиональной актрисой. Экзотическую восточную внешность девушки оценили, но доставались ей в основном эпизодические роли в малобюджетных фильмах и сериалах. Параллельно с кастингами и съемками Дарина также занималась живописью, однако стать знаменитой на этом поприще девушке также не удалось.

Брак Дарины Эрвин и Александра Цекало

С продюсером Александром Цекало девушка впервые встретилась в 2018 году. Дарине было 27 лет, Цекало – 57, на момент их знакомства он уже 10 лет состоял в браке с Викторией Галушко (родной сестрой певицы Веры Брежневой) и воспитывал двоих детей. Роман продюсера и модели закрутился стремительно, и уже в начале 2019 года Цекало подал на развод. Свадьбу сыграли тайно весной 2019-го, в Беверли-Хиллз. Супруги жили в Штатах, особо не афишируя подробности личных отношений и лишь время от времени появляясь на публике.

В 2024 году, после того, как Дарина резко похудела, изменила внешность и начала выкладывать в соцсетях откровенные фотосессии с минимумом одежды, появились слухи о том, что брак Цекало и Эрвин трещит по швам. На всех фото Дарина появлялась одна или в сопровождении своей собачки.

Однако в январе 2025 года Александр Цекало публично развеял все домыслы: «У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению для некоторых, не планируем. Смешно наблюдать, как люди не устают придумывать о нас какие-то сплетни. Но, честно говоря, я их понимаю: Даришина красота и талант действительно вызывают зависть».

Сейчас Дарина и Александр живут на две страны: периодически переезжают то в США, то в Россию. Дарина Эрвин продолжает ходить на кастинги различных кинокомпаний, но о новых контрактах на съемки пока не сообщает.

Преображение Дарины Эрвин – из пышной красотки в модель размера ХXS

Фото - © Страница Дарины Эрвин в Инстаграм* @darina.ervin/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В середине 2024 года супруга Александра Цекало внезапно стала главной героиней многих «звездных» таблоидов: все обсуждали ее внезапное преображение. Если пять-десять лет назад Дарина Эрвин выглядела полной здоровья и жизненных сил женщиной с силуэтом а-ля «испанская гитара» (такими фигурами могут похвастаться, например, Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян), то в 2024 году она вдруг предстала перед публикой в новом амплуа – в стиле «худой подросток на грани истощения».

В этот период многие звездные персоны резко похудели при помощи популярного препарата «Оземпик» и его аналогов, так что поклонники сразу же стали задавать Дарине вопросы: не слишком ли много медикамента она принимает. Супруга знаменитого продюсера неизменно отвечала, что похудела только благодаря силе воле, спорту и правильному питанию.

К слову сказать, стиль «истощенного подростка с большими глазами» был довольно популярен и раньше. Например, в 1960-е годы олицетворением моды на юношескую худобу и неуклюжесть выступала модель Твигги. С появлением «волшебных уколов для похудения» мода на экстремальную худобу вернулась: многие публичные персоны и жены знаменитостей скинули по 10-30 килограммов за считанные месяцы, а некоторые из них также получают вопросы от поклонников: «Не пора ли остановиться?».

Дарина Эрвин, впрочем, полагает, что ее внешность стала идеальной. Она с удовольствием позирует на прогулках и на пляже, выкладывает множество фото в соцсетях, а также организует фотосессии в откровенных нарядах, демонстрирующих ее худобу, граничащую с дистрофией. Похожие фотографии выкладывают многие селебрити: Екатерина Варнава, Алена Водонаева, Алина Загитова, Келли Осборн... На вопросы поклонников «не пора ли начать нормально питаться?» звезды, как правило, не отвечают.

Дарина Эрвин и ее «эльфийская» внешность

Фото - © Страница Дарины Эрвин в Инстаграм* @darina.ervin/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В Интернете можно найти фотографии Дарины «до» похудения и всех остальных преображений. Согласно расследованиям ряда СМИ, за последние 10 лет девушка прошла через ряд пластических операций, которые кардинально изменили ее облик.

Еще до стремительного похудения Дарина, судя по фотографиям, сделала ринопластику, коррекцию подбородка, коррекцию скул с помощью филлеров, липосакцию, маммопластику и удаление комков Биша – с целью сделать лицо более «скульптурным». В целом, этот «набор» пластических операций сейчас делают многие селебрити, однако самым ярким моментом преображения Эрвин стали оттопыренные уши.

Сама девушка, впрочем, заявляет, что это просто побочный визуальный эффект после похудения. Однако фэшн-блогеры из Южной Кореи (где Дарина в течение нескольких лет работала моделью) полагают, что лопоухость сейчас находится на самом пике моды, и многие местные «звезды» делают себе подобные операции. Оттопыренные уши, по мнению корейцев, олицетворяют свежесть и невинность, присущие маленьким детям, поэтому многие именно таким образом стремятся почеркнуть свою молодость. Поклонники, впрочем, этот новый тренд не оценили – в соцсетях многие считают, что естественная красота и здоровая фигура сами по себе достаточно привлекательны, а чрезмерное увлечение пластикой ни к чему хорошему не приведет.