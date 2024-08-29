Что известно о бывшем замминистра обороны РФ Павле Попове, которого подозревают в мошенничестве

За что был задержан очередной человек из команды бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, читайте в материале РИАМО.

Днем 29 августа Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Павла Попова, до недавнего времени занимавшего должность первого заместителя министра обороны РФ. Генерал армии Попов (не путать с генерал-майором Иваном Поповым) стал уже седьмым высокопоставленным чиновником главного российского военного ведомства, арестованным по подозрению в коррупции.

В чем подозревают экс-замминистра обороны Павла Попова

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Согласно сообщению СК РФ, Павла Попова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым (оба были арестованы в начале августа).

СК РФ сообщил, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

В ходе следственных действий также было установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 миллионов рублей.

Биография Павла Попова

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Павел Анатольевич Попов родился 1 января 1957 года в Красноярске. В 1978 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, после чего с 1978 по 1986 годы служил на командных должностях в Группе советских войск в Германии. С 1986 по 1990 годы Попов командовал мотострелковым батальоном в Дальневосточном военном округе.

В 1990 году будущий генерал окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве (ныне Общевойсковая академия ВС РФ), после чего перешел в структуры, которые впоследствии станут МЧС России. С 1990 по 1993 годы Попов служил заместителем командира отдельного механизированного полка гражданской обороны Среднеазиатского военного округа, а с 1993 по 1996-й – командиром 493-го отдельного механизированного полка гражданской обороны Восточно-Сибирского регионального центра МЧС России. В 1996-1999 годах он возглавлял Восточно-Сибирский региональный центр МЧС России, а в 1999-2004 годах – Сибирский региональный центр МЧС России.

С 2004 по 2008 годы Попов был начальником Академии гражданской защиты МЧС России в подмосковных Химках, после чего в течение пяти лет – заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2013 году генерал перешел к своему многолетнему начальнику Сергею Шойгу в Минобороны, с 7 ноября 2013 по 17 июня 2024 года занимая должность заместителя министра. В главном военном ведомстве Попов курировал главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, департамент информационных систем и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны. При этом, по словам источника «Ведомостей», фактически генерал большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра».

В 2015 году Попов получил звание генерала армии – второе по старшинству в российских Вооруженных силах после маршала. За время службы был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета, «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Попов был уволен с военной службы указом президента РФ от 17 июня 2024 года – спустя месяц после отставки Сергея Шойгу с должности министра обороны.