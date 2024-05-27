Что известно о генерале Иване Попове, которого судят за коррупцию

Где воевал популярный в армии генерал Иван Попов, какие награды имеет, за что был отстранен и в чем подозревается, читайте в материале РИАМО.

После вступления в должность нового министра обороны РФ Андрея Белоусова в Вооруженных силах начались не только кадровые перестановки, но и уголовное преследование отдельных высокопоставленных лиц. При этом один из людей, подвергшихся «репрессиям», выделяется на фоне остальных – это боевой генерал Иван Попов, популярный как среди военных, так и у патриотической общественности в целом. Возможно, поэтому судебный процесс по его обвинению изобилует странными и двусмысленными эпизодами, повергающими в смятение наблюдателей.

Ранние годы и начало военной карьеры Ивана Попова

Фото - © Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов/РИА Новости

Иван Иванович Попов родился 30 января 1975 года на фермерском хуторе в Даниловском районе Волгоградской области. Его отец был пограничником, и мальчик хотел пойти по стопам родителя, однако поступить в Алма-Атинское высшее пограничное командное училище ему не удалось из-за развала СССР. В итоге Попов отправился в Москву и поступил в Московское высшее военное командное училище в 1992 году.

Свою военную карьеру Попов начал в должности командира взвода в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа. Он принимал участие во Второй чеченской войне, а в 2008 году – в конфликте в Южной Осетии. Параллельно офицер активно продолжал получать образование, окончив Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и Военную академию Генштаба.

В результате карьера Попова развивалась стремительными темпами, и к марту 2023 года он уже имел звание генерал-майора.

Участие Ивана Попова в специальной военной операции (СВО)

Фото - © Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов/РИА Новости

Имя Попова связано с двумя эпизодами СВО, причем если первый имел для российской армии негативную окраску, то второй, напротив, считается крупным успехом.

В первом случае речь идет о событиях в Харьковской области в сентябре 2022 года, когда ВС РФ покинули северную часть региона для сохранения личного состава. Сообщается, что Попов тогда командовал российскими войсками в районе Балаклеи, где и произошел первый прорыв со стороны противника.

А вот летом 2023 года генерал находился уже на Запорожском направлении, где командовал 58-й общевойсковой армией. Именно это соединение приняло на себя основной удар ВСУ в ходе так называемого «летнего контрнаступления», не позволив противнику продвинуться на сколько-нибудь серьезное расстояние.

Скандал с отстранением Ивана Попова от должности в 2023 году

Фото - © Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов/РИА Новости

Не успел Попов прославиться как героический командир, как практически сразу же лишился своей должности.

Произошло это в июле 2023 года, когда генерал, как считается, повздорил с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Причиной называют доклад Попова о проблемах своих солдат: в частности, больших потерях и необходимости ротации. В ответ Герасимов якобы обвинил командира 58-й армии в «дезинформации и паникерстве», а после высказанного Поповым намерения обратиться к верховному главнокомандующему его и вовсе отстранили от должности.

Масла в огонь этой истории подлило аудисообщение, записанное Поповым и распространенное депутатом Государственной думы Андреем Гурулевым, в котором генерал рассказал о случившемся – не называя при этом конкретных фамилий, но заявив об «ударе с тыла» со стороны «старшего начальника».

После снятия с должности Попов был отправлен проходить дальнейшую военную службу в Сирии.

Обвинения Ивана Попова в коррупции в 2024 году: в чем суть

Фото - © Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов/РИА Новости

После почти годичного перерыва широкая аудитория снова услышала о генерале Попове: ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По утечкам в СМИ, суть дела заключалась в следующем: в 2023 году военно-гражданская администрация Запорожской области выделила военным около 2 тысяч тонн металлических изделий для возведения укреплений, но вместо использования по назначению эти изделия были проданы. Помимо Попова, в деле якобы был замешан еще один высокопоставленный генерал, а также предприниматель из Краснодарского края.

По информации бывшего украинского политика Олега Царева, переданный армии металл был бесхозным, а реальной причиной преследования Попова стал его конфликт с Герасимовым.

Вскоре появились новые подробности дела: якобы виновным в хищении был другой генерал, Олег Цоков – друг и сослуживец Попова – однако в 2023 году он погиб и получил звания Героя России. Попова же якобы обвинили на том основании, что Цоков перевел ему на счет 500 тысяч рублей.

Упоминалось также, что на изъятом у Попова телефоне было найдено букмекерское приложение, через которое он якобы проиграл 30 миллионов рублей, однако позже появилась информация, что телефон у генерала не изымали в принципе.

С 17 мая Попова решением военного суда заключили под стражу на два месяца, однако затем следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения на домашний арест. Несмотря на это, 27 мая суд оставил генерала под стражей.

При этом, согласно публикациям в Сети, в армии Попов по-прежнему популярен, а в его виновность никто не верит. В частности, бойцы говорят, что «человек, который прыгал в окопы к обычным рядовым, не мог воровать у своих же». Отмечается также, что в в собственности у бывшего командующего 58-й армией есть только квартира, выданная государством, и два неосвоенных земельных участка, что также свидетельствует о его непричастности к хищению.

Так это или нет, но основные решения по «делу Попова», как и его официальные подробности, все еще ждут оглашения.