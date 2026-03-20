BTS возвращается: популярный корейский бойз-бэнд готовится к первому концерту после армии

О возвращении на сцену знаменитого k-pop коллектива BTS и о том, как прошла служба в армии участников группы — рассказываем в материале РИАМО.

Чем прославилась группа BTS

Фото - © РИА Новости

K-pop группа BTS за 12 лет своего существования стала знаменита не только в Южной Корее, но и во всем мире. Их альбомы продаются миллионами копий, а песни регулярно занимают первые строчки мировых музыкальных рейтингов.

В 2019 году группа вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных артистов в мире» по версии журнала Time, а в 2021 году BTS стала первой азиатской поп-группой, получившей престижную награду «Артисты года» на MTV Music Awards. Команда вписана в Книгу рекордов Гиннеса больше 20 раз — за различные награды, лидерство в хит-парадах и количество заработанных денег. Число поклонников (а главное, поклонниц) бойз-бенда исчисляется миллионами.

В конце 2022 года группа официально объявила о приостановке концертной деятельности: самый старший участник коллектива Джин ушел в армию, и в ближайшее время остальным солистам предстояло то же самое. По законодательству Южной Кореи, все трудоспособные мужчины должны пройти армейскую службу сроком от 18 до 21 месяца, в зависимости от рода войск. Исключений не делается даже для кумиров молодежи и поп-айдолов.

Состав k-pop группы BTS

Группа BTS ведет свою историю с 2013 года, когда команда из семи молодых парней впервые появились на площадке YouTube c клипом «No more dream». Известно, что создатели группы начали прослушивания потенциальных участников еще в 2011-м, а окончательный состав группы сформировался лишь через два года. Первоначально предполагалось, что в BTS будет пять солистов, однако потом решено было расширить команду до семи парней.

АрЭм или RM (Kим Намджун) – родился 12 сентября 1994 года. Лидер группы, автор и продюсер более полутора сотен песен BTS.

Чин (Ким Сокчин) – родился 4 декабря 1992 года. Считается «лицом BTS», кроме участия в группе, занимается ресторанным бизнесом.

Сюга (Мин Юнги) – родился 9 марта 1993 года, написал несколько синглов группы.

Джей-Хоуп или J-Hope (Чон Хосок) – родился в Кванджу 18 февраля 1994 года, лидер хореографии группы.

Чимин (Пак Чимин) – родился 13 октября 1995 года. Автор песен «Serendipity» и «Lie».

Ви (Ким Тхэхён) – родился 30 декабря 1995 года. В корейских рейтингах неоднократно занимал первое место в ряду самых красивых мужчин страны, а в 2024 году британский журнал Nubia Magazine назвало его «самым красивым мужчиной мира».

Чон Чонгук (Чон Джонгук) – родился 1 сентября 1997 года. Самый младший участник группы, считается главным вокалистом BTS.

Чем занимались солисты BTS в армии

Фото - © Own work, CC BY-SA 4.0,/Wikipedia.org

В итоге пятеро из семи парней по 18 месяцев отслужили в сухопутных войсках, в пехотных и артиллерийских подразделениях. Вокалист группы Ви 18 месяцев был сотрудником специального подразделения полиции, а Шуга 21 месяц проходил альтернативную службу в качестве общественного служащего.

При этом коллектив заранее записал ряд клипов, синглов и даже сольных альбомов, сделал видеозаписи интервью. Песни и интервью дозированно появлялись в соцсетях группы время от времени, чтобы поклонники чувствовали «эффект присутствия» парней даже в то время, когда они не могли выступать и появляться на публике.

Возвращение BTS на сцену

Фото - © РИА Новости

Самый младший артист, Чон Чонгук, вернулся «на гражданку» в июне 2025 года. Тогда же BTS сообщили об окончании «творческого перерыва» и начале работы над новыми песнями. Выход свежего альбома был анонсирован на весну 2026-го, также в 2026–2027 годах группа планирует первое за четыре года мировое турне.

Самое первое выступление после «дембеля» группа даст в Сеуле 21 марта: в центре города состоится концерт «BTS The Comeback Live: Arirang». Власти Южной Кореи оценивают потенциальный доход от этого концерта в миллиарды долларов: предполагается, что на него приедут поклонники всего мира.

В России BTS выступали всего однажды, в 2014 году. В мировой тур группа нашу страну пока не включила.