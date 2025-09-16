Аферист из Tinder: кто такой Саймон Леваев, за что его задержали и как он обманывал женщин

Кто такой на самом деле Саймон Леваев

Настоящее имя Саймона Леваева — Шимон Иегуда Хают. Он родился в 1990 году в Израиле в семье из ортодоксального пригорода Тель-Авива Бней-Брака. Уже в 15 лет подросток начал осваивать незаконные мошеннические операции — в США, куда они перебрались с семьей, Шимон пользовался кредитными картами друзей семьи без спроса. Позже он начал подделывать чеки, пользовался чужими документами и заниматься мелкими финансовыми махинациями, чем заложил прочную основу для своей преступной биографии.

Сыном алмазного магната Льва Леваева Хают «стал» в начале 2010-х годов. Он решил использовать образ богатого и успешного мужчины, назвался Саймоном Леваевым, а заодно в 2011 году был уличен в мошенничестве. До этого ему успешно удавалось избегать подозрений. После обвинения в краже и обналичивании чеков Хают сделал поддельный паспорт на имя Мордехай Нисим Тапиро и сбежал в Иорданию, а затем — в Европу.

Герой фильма: сомнительная известность и первые аресты

Уже в Европе Хают решил, что обман женщин — верный путь к финансовому благополучию, и действовал под разными именами. В Финляндии он был приговорен за это к трем годам тюрьмы, но это его не остановило — он вышел на свободу досрочно, уехал в Израиль, потом снова вернулся в Европу уже с новым паспортом и на этот раз «официально» стал Саймоном Леваевым.

Первое публичное разоблачение мошенника произошло в 2019 году, когда норвежское издание VG опубликовало большое расследование, где женщины из разных стран рассказали о схожей схеме обмана. В статье описывались способы обмана с использованием ненастоящих «друзей» и «бывших девушек». В этом же году Леваев был задержан в Греции с поддельным паспортом на имя Давида Шарона. Его экстрадировали в Израиль, где он должен был просидеть в тюрьме 15 месяцев, но из-за пандемии пробыл там всего пять.

А в 2022 году вышел документальный фильм «Аферист из Tinder», в котором три женщины из Скандинавских стран рассказывают свои похожие истории. Тогда имя Саймона Леваева узнал весь мир. Ущерб от его деятельности оценивается в 10 миллионов долларов.

В ноябре 2024 года суд Тель-Авива вынес решение о выплате более 100 тысяч евро компенсаций Кейт Конлин, признанной пострадавшей от действий Хаюта. Ну, а сам мошенник уверял, что он просто актер, а события в фильме — часть сценария. Он пытался «продавать» свои новые проекты, как шоумен, но почти все попытки провалились.

Годом ранее Хают попытался сделать пиар на патриотизме и «поддержать» солдат израильской армии. Он приехал к ним с угощениями, но когда узнал, что снимать солдат нельзя, забрал все с собой и уехал.

Как альфонс обманывал девушек в Tinder

История мошенничества Леваева на самом деле совсем не новая и типичная для альфонсов всех мастей. В Tinder Леваев создавал себе образ богатого наследника, выдавал себя за директора компании LLD Diamonds, на что «велись» девушки. У него все было продумано — он водил жертв в рестораны, катал на яхтах, оплачивал дорогие отели и перелеты на чартерных рейсах, окружал себя охраной. Барышни таяли от такого богатого, успешного, щедрого… и далее по списку идеального мужчины. Но спустя короткое время у «бизнесмена» начинались финансовые проблемы — все как в «учебнике». Выглядело все это как неожиданный форс-мажор, и в такой «экстренной ситуации», вплоть до угроз жизни, ему просто необходима была небольшая помощь его спутницы, которая знает своего кавалера от силы месяц, но отдает ему последнее в надежде спасти его бизнес и стать-таки женой миллиардера.

Женщины оформляли кредиты, брали займы, передавали ему наличные — ведь они помогали любимому. По рассказам женщин в нашумевшем фильме, Леваев был очарователен и вел себя как джентльмен. В таких мошеннических схемах многое держится на эмоциональном влиянии — влюбленная женщина уверена, что ее не обманывают и любимому надо обязательно помочь. В такие моменты у многих просто отключается критическое мышление и они не задумываются, почему у такого успешного бизнесмена нет средств на «черный день», нет друзей, для которых пара миллионов ничего не стоит, нет никакой подушки безопасности и как вообще он допустил такой крах бизнеса, когда нет никаких средств даже на первое время.

Как задержали Саймона Леваева и какое наказание ему грозит

Саймона Леваева задержали в Грузии 15 сентября, об этом сообщила The Jerusalim Post.

35-летний Шимон Хают прибыл в Грузию в воскресенье утром и был задержан прямо в аэропорту Батуми. Его адвокат не сообщил о причинах задержания, а грузинский канал «Рустави-2» сообщил, что Хают находился в международном розыске и был арестован по ордеру Интерпола.

А попал он в розыск потому, что в ноябре 2024 года против него подала иск одна из его жертв Ирен Транов, у которой он выманил 414 тысяч шекелей (10,4 миллионов рублей). Также на него есть иск от семьи Леваевых за ущерб репутации. Аккаунты Хаюта в соцсетях, в том числе и в Tinder, заблокированы.

Пока неизвестно, какое наказание грозит Хаюту, но если бы он обманывал женщин в России, то ему грозило бы до 10 лет лишения свободы по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».