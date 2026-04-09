Что такое НДС на СБП и как это отразится на кошельке каждого: рассказывает эксперт

Как подобное нововведение может отразится на бизнесе и россиянах, РИАМО рассказал коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский.

Минфин России планирует оценить необходимость введения НДС на операции через Систему быстрых платежей (СБП) осенью 2026 года, сообщил в конце марта заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Что такое НДС на СБП

Когда мы платим в магазине по QR-коду через СБП, с этой операции не берут НДС. Это банковская услуга, освобожденная от налога на добавленную стоимость.

Если эту норму отменят, банки начнут платить 22% с каждой комиссии за перевод. Чтобы не потерять в прибыли, они заложат этот налог в комиссии для бизнеса. Бизнес, в свою очередь, заложит новые издержки в цены. На покупателе это может отразиться не сразу, но в итоге подорожает практически все: 95% ритейла, кафе, сервисы — все, чем мы пользуемся каждый день.

Главное последствие и что делать бизнесу уже сейчас в моменте

При введении этой инициативы под ударом окажется практически весь малый и почти весь средний бизнес — это дополнительные издержки.

Я предлагаю бизнесу уже сейчас оценить долю платежей через СБП в структуре своей выручки и подумать об альтернативных способах приема платежей.

Повышение цен, которое неизбежно последует за такими изменениями, лучше проводить заранее и постепенно, чтобы потребитель привыкал к новой стоимости, а не получал резкий скачок. Возможно, имеет смысл уже сейчас закладывать будущий рост комиссии в цены — ориентируясь на осень 2026 или 2027 год.

Как налоговая реформа ударила по бизнесу: первые итоги квартала

С окончанием первого квартала я вижу, что больше чем у половины бизнесов, которые приходят на инвестиционную платформу, уже возникли проблемы с налогами.

Кто-то перешел с квартальных выплат на ежемесячные и сразу столкнулся с трудностями — не может вынуть нужные суммы из оборота. Кто-то «слетел» с патента и теперь оперативно ищет способы перестроить бизнес, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку.

Предприниматели объединяются, ищут партнеров, делят бизнес между ИП, чтобы сохранить приемлемую ставку. Но главное — налоговая реформа сказалась в первую очередь административно. То есть теперь нужно администрировать гораздо больше процессов, чтобы платить ровно те же налоги, что и в прошлом году. Для многих бизнес-моделей это слишком большая нагрузка.

Каких налоговых изменений ждать осенью 2026 года

Решение по НДС на СБП, скорее всего, примут осенью 2026 года, но сама мера начнет действовать с января 2027 года. Оценка поступлений в бюджет покажет значительные суммы — каждый из нас ежедневно платит картой или QR-кодом в магазинах, кафе, парикмахерских. Для государства выгода очевидна, а пополнение бюджета сейчас в приоритете, поэтому введение такой меры очень даже вероятно.

Как эти изменения повлияют на бизнес

Расходы бизнеса вырастут — и он переложит их в цену. За все заплатит в итоге потребитель. Продолжится также сжатие по УСН, льготам и патенту. Микробизнес будут «выдавливать» из упрощенки в более емкие по налогам режимы. Предпринимателям придется выстраивать сложный учет и перестраивать бизнес-модели.

Главный вывод: все будет дорожать. И для бизнеса тоже.

Можно ли подготовиться заранее или получится только оценивать ситуацию постфактум?

Скорее, второе: только постфактум можно понять, что действительно изменилось. Однако есть вещи, которые имеет смысл делать в любом бизнесе постоянно. Так, например, структуру расходов и доходов нужно внимательно отслеживать. В случае с инициативой по СБП стоит оценить объем платежей, поступающих через эту систему, и спрогнозировать, насколько вырастут комиссии банков. Это ощутимая разница.

Придется, скорее всего, закладывать дополнительные издержки в себестоимость и готовиться к росту цен. Важно заранее подумать, как будет лучше действовать в этой ситуации: за счет чего можно сохранить цены или как плавно вывести новую цену на рынок.