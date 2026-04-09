Сенатор Джабаров усомнился во встрече Путина и Зеленского

В Совете Федерации заявили, что переговоры РФ и Украины не готовят через СМИ

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что встреча президентов России и Украины не обсуждается и не может организовываться через публичные заявления, сообщает Life.ru .

Политик прокомментировал предложение Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в США, Европе или других странах. По его словам, подобные переговоры не организуются через СМИ и требуют предварительной проработки на уровне МИД и официальных представителей сторон.

«Я, честно говоря, не очень уверен, что с Зеленским хочет встретиться наш президент. Во-первых, Зеленский нелегитимен. Во-вторых, глава киевского режима просто высказал свое мнение, но сейчас такая встреча не обсуждается», — отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что если украинская сторона и обсуждала такую инициативу, это не означает ее практической реализации. Подобные мероприятия согласовываются заранее в ходе закрытых переговоров, а не посредством публичных заявлений.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским президентом не в Москве и не в Киеве, а в США, странах Ближнего Востока или Европы.

