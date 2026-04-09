Песков объяснил сопровождение двух танкеров российским фрегатом

сегодня в 15:18

В Кремле прокомментировали проход судов через Ла-Манш

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сопровождении двух танкеров российским фрегатом «Адмирал Григорович» через Ла-Манш. Он связал это с участившимися случаями пиратства, сообщает RT .

Ранее газета The Telegraph сообщала, что британский корабль наблюдал за судами, однако никаких действий не предпринимал.

«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации», — заявил Песков.

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее отмечал, что возможные планы Великобритании по захвату судов противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.