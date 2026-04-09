Песков объяснил сопровождение двух танкеров российским фрегатом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сопровождении двух танкеров российским фрегатом «Адмирал Григорович» через Ла-Манш. Он связал это с участившимися случаями пиратства, сообщает RT.
Представитель Кремля прокомментировал сопровождение двух танкеров, находящихся под санкциями Великобритании.
Ранее газета The Telegraph сообщала, что британский корабль наблюдал за судами, однако никаких действий не предпринимал.
«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации», — заявил Песков.
Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее отмечал, что возможные планы Великобритании по захвату судов противоречат Конвенции ООН по морскому праву.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.