«Вас снимают, е***!»: в Уфе две девушки прокатились на капоте авто

Жители Уфы заметили на дороге грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя, который вез двух полуголых девушек на капоте автомобиля по дороге общего пользования. Момент попал на видео, которое опубликовал очевидец в одной из соцсетей.

«Давай-давай, че. Вас снимают, конечно, е***! Б****! Привет, молочницы», — сказал автор видео.

На опубликованных кадрах видно, что девушки сидели на капоте двигающегося автомобиля в белых футболках, коротких шортах и в сапогах на высоких каблуках. Девушки держались на транспортном средстве, облокотившись на собственные руки за спиной.

Пользователи Сети в комментариях разделились на два лагеря: одни с осуждением отреагировали на поступок как автомобилиста, который вез девушек, так и самих девушек, которые необоснованно рисковали собственными жизнями. А другие заявили, что с интересом ждут следующее видео, которое, по их мнению, будет содержать извинение красавиц.

