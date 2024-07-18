Выходные 19-21 июля: конный фестиваль, концерт «Руки Вверх!» и премьера фильма «Водитель-олигарх»

Об интересных событиях и активностях предстоящих выходных рассказываем в материале РИАМО.

В ближайшие выходные любители музыки могут посетить концерт группы «Руки Вверх!» или послушать мировые хиты в исполнении струнно-электронного оркестра. Те, кто предпочитает проводить выходные на свежем воздухе, могут отправиться на конный фестиваль, проникнуться латиноамериканской культурой или насладиться эко-фэшн-шоу. Для киноманов выходные подготовили комедийные картины – авантюрную премьеру «Водитель-олигарх» и семейный фильм «Не одна дома».

Концерты

«Руки Вверх!»

Один из популярнейших коллективов 90-х приглашает фанатов на грандиозный концерт в «Лужниках». Сергей Жуков и сотоварищи исполнят самые «народные» хиты: «Крошка моя», «Студент», «Лишь о тебе мечтаю», «Алешка», «Ай-яй-яй», «Восемнадцать мне уже», а также новые синглы, вышедшие в последние годы. 18+

Где: большая спортивная арена «Лужники», ст. м. «Лужники», «Спортивная»

Когда: 20 июля в 20:00

Вход: от 5100 р, билеты можно купить на «Яндекс. Афише»

Мировые рок- и поп-хиты на крыше

Молодой коллектив NeoNames придает хитам новое звучание, объединяя скрипку, виолончель, барабаны и электронику. В программе концерта – саундтреки из сериалов и песни Rammstein, Imagine Dragons, Muse, AC/DC, Billie Eilish, Nirvana, Madcon, Michael Jackson, КиШ, ТАТУ и многих других исполнителей. Крыша оборудована навесом на случай непогоды. 12+

Где: Большой дровяной переулок 6, ст. м. «Таганская», «Марксистская»

Когда: 21 июля в 20:00

Вход: от 2200 р., приобрести можно на сайте организатора

Фестивали

Конный фестиваль «Иваново поле»

Гости фестиваля смогут увидеть номера и представления лучших конных театров и артистов России, а также фантастическое гала-шоу, участниками которого станут Лариса Луста, Hidalgo Show Team, Fairytale Horse и Кремлевская школа верховой езды. На территории будут организованы комфортная игровая зона, площадка спортивных активностей и аутентичный город славянских ремесел и развлечений. С собой на площадку можно брать домашних питомцев, для которых будет создана отдельная зона отдыха с возможностью перекусить и побегать. 0+

Где: Московская обл., Ногинский р-н, с. Ивановское, ул. Луговая, 23, стр. 1

Когда: 19, 20 и 21 июля с 10:00

Вход: детский билет (с 3 до 15 лет) от 1 800 р, взрослый билет (с 15 лет) от 3 800, билеты можно купить на «Яндекс. Афише»

Фестиваль моды и роста «Зеленый подиум»

По живому зеленому подиуму в саду им. Баумана пройдут профессиональные и начинающие модели, а также звезды кино, театра и спорта, которые представят новейшие образы от российских дизайнеров. За два дня фестиваля состоятся около 50 фэшн-показов, лекции об экотрендах, праздничный концерт с участием популярных артистов и различные мастер-классы для взрослых и детей. Также зрители смогут посетить арт-галерею работ современных дизайнеров, художников и экоактивистов. 0+

Где: сад им. Баумана

Когда: 20 и 21 июля

Вход: свободный

Фестиваль латиноамериканской и карибской культур

Фото - © Сайт мэра Москвы

Посетители сада «Эрмитаж» смогут погрузиться в атмосферу стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В программе фестиваля – танцевальные шоу и карнавальные шествия, выступления уличных артистов, мастер-классы по бачате, танго и эквадорским народным танцам. Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать традиционные блюда латиноамериканской кухни и купить аутентичные сувениры. 0+

Где: сад «Эрмитаж», ул. Каретный ряд, вл. 3

Когда: 20 и 21 июля с 12:00

Вход: свободный

Спектакли

Музыкальный спектакль «QUASI UNA FANTASIA»

Спектакль «QUASI UNA FANTASIA» являет собой не просто театральное представление, а настоящее путешествие по всему многообразию музыкальных культур. В спектакле прозвучат мировые хиты и песни разных народов. Музыкальная тема с участием бас-гитары, африканских барабанов, русских ложек, бубнов, шейкеров и рояля будет органично переплетена с работой профессиональных актеров и актрис. 12+

Где: парк «Яуза», Юрловский проезд, ст. м. «Бабушкинская»

Когда: 19 июля в 19:00

Вход: свободный

Музыкальная драма «Маяковский»

Владимир Маяковский, Лиля Брик и Осип Брик – любовный треугольник, который уже почти столетие не устают обсуждать и оценивать. Историю этой привязанности, зависимости и любви расскажут с помощью новейших технологий, зрелищной сценографии и авангардных костюмов. За современное музыкальное сопровождение отвечает Василий Вакуленко (Баста). 16+

Где: Ленком Марка Захарова, ул. Малая Дмитровка, 6, ст .м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская»

Когда: 19 июля в 13:00 и 19:00

Вход: от 2100 р., билеты можно купить на «Яндекс. Афише»

Комедия «Идеальный муж»

Пьеса Оскара Уайльда «Идеальный муж» затрагивает тему честности и открытости в личной и общественной жизни. Так ли хорошо стремление идеализировать человека, которого ты любишь, и к каким последствиям это может привести? Безупречные отношения – миф или реальность? Ответы на эти вопросы, а также интриги, тайны, тонкий английский юмор, ирония и искрометные диалоги – все это зритель найдет в спектакле «Идеальный муж». 16+

Где: ООЦ им. Моссовета, Преображенская пл., 12, ст. м. «Преображенская площадь», «Электрозаводская», «Семеновская».

Когда: 19 июля в 19:30

Вход: от 1000 р, билеты можно купить на «Яндекс. Афише»

Выставки

«Механические музыкальные инструменты и предметы»

Фото - © Unsplash.com

Музей «Собрание» представляет коллекцию из тысяч механических музыкальных экспонатов – от простых шарманок до автоматических роялей, фисгармоний, оркестрионов, органов и уникальных кукол-автоматонов. Среди инструментов – раритеты возрастом от 50 до 300 лет, все они бережно отреставрированы, находятся в рабочем состоянии и готовы сыграть свои мелодии для посетителей выставки. 6+

Где: г. Москва, ул. Солянка, д. 16, ст. м. «Китай-город»

Когда: со вторника по воскресенье с 12:00 до 18:00

Вход: бесплатный, предварительная запись на сайте открывается по будням в 13:00

«Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая»

Выставка-реконструкция расскажет об археологической сенсации XX века – восьмитысячной «армии» китайского императора Цинь Шихуанди. В пространстве выставки детально воссозданы фигуры терракотовых воинов и лошадей в натуральную величину. Также посетители смогут взглянуть на реплики императорских колесниц, оружие, предметы быта и костюмы, которые окружали китайского правителя почти 2,5 тысячи лет назад. 0+

Где: ВДНХ, павильон №22

Когда: 19, 20, 21 июля с 10:00

Вход: от 1100 р, билеты можно купить на «Яндекс. Афише»

Кино

Комедия «Водитель-олигарх»

Тимур Бабурин – сын олигарха, баловень судьбы и любитель экстремальных пари. «На слабо» он готов на любые безумства, например, прыгнуть из вертолета в бассейн. Однажды бизнес-партнер отца предлагает очередной спор, и в результате Тимуру предстоит провести целый месяц в роли личного водителя эксцентричной дамы. Для того, чтобы выиграть это пари, Тимуру предстоит проявить чудеса изобретательности и смекалки, а заодно – лучше узнать самого себя. 12+

Режиссер: Алексей Пиманов

В ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталёв, Анна Уколова

Комедия «Не одна дома»

Пятиклассница Маша Хаметова вынуждена на несколько дней остаться дома одна. Для присмотра за девочкой родители нанимают няню, которая, как вскоре выясняется, пришла в дом Хаметовых очень и очень неспроста. У «тети Наташи» есть подельник и намерение ограбить семью Маши. Школьнице предстоит в кратчайшие сроки расстроить коварные планы подставной няни и показать ей, где раки зимуют. Осуществить возмездие Маше помогут фантазия, смекалка и современные гаджеты. 6+

Режиссер: Василий Свиридов

В ролях: Dava, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Милана Хаметова

Ужасы «Астрал. Ночной кошмар»

Студент Респати потерял родителей и, переживая травму, почти каждую ночь погружается в кошмарные сновидения. В какой-то момент он обнаруживает, что может перемещаться в чужие сны и воздействовать на сущности, которые находятся по ту сторону реальности. Однако сложность заключается в том, что мир снов – место, из которого не так-то просто выбраться. Респати должен понять, как противостоять злу из вселенной сновидений и при этом сохранить жизнь себе и своей возлюбленной. 18+

Режиссер: Сидхарта Тата

В ролях: Девано Данендра, Миха Эрнан, Буди Рос, Фаджар Нугра

Производство: Индонезия, Южная Корея