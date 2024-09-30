Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья: как отметить 30 сентября

30 сентября православные христиане отмечают важную дату – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который еще называют Вселенскими бабьими именинами, а большинство женщин с этими именами отмечают свой День ангела. В материале РИАМО рассказываем об истории праздника, его традициях и значении для верующих.

Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья – история святых мучениц

Фото - © Wikipedia.org

Вера, Надежда и Любовь жили во 2 веке в Римской империи. Их мать София была родом из Милана и открыто исповедовала христианство. София, чье имя с греческого переводится как «мудрость», воспитывала любовь к Богу и в своих дочерях, несмотря на то, что христиане подвергались в Римской империи гонениям.

Дочерей Софии звали Пистис (с греч. «Вера»), Элпис (с греч. «Надежда») и Агапе (с греч. «Любовь»). При переводе на славянские языки только София сохранила греческое произношение, ее дочери стали зваться Верой, Надеждой и Любовью.

Когда Вере было 12 лет, а младшей Любови – всего 9, всех троих девочек арестовали и подвергли истязаниям. Император Адриан, которого называли самым жестоким гонителем христиан, призывал их по очереди и убеждал отречься от Христа, принять язычество и принести жертву Артемиде. Но девочки отказывались, и в конечном итоге их стали подвергать мучениям. Из издевательских истязаний девочки выходили невредимыми. Так, Вера уцелела после того, как ее кинули на раскаленную решетку, а Любовь вышла целой из огня. Девочки и их мать молились, и мучения не приносили им вреда. После такого жестокому императору осталось только убить непокорных.

За истязанием дочерей принудили наблюдать Софию, но даже это не заставило ее отречься от своей веры. После убийства тела дочерей передали матери и разрешили похоронить только за стенами города. София просидела на их могиле и на третий день умерла сама. Но трагическая судьба на земле обернулась для мучениц вечной славой в ином мире. Церковь причислила их к лику святых, и сегодня происходят чудеса, если обратиться к ним с молитвой.

Частицы мощей святых были позже перенесены во Францию, в монастырь в Эшо, который стал называться аббатством Святой Софии. К мощам по сей день ездят паломники и совершаются православные богослужения.

Читайте также: Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника>>

Значение Дня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Фото - © Николай Корешков/РИАМО

Легенда святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии имеет глубокое значение для православных. Она свидетельствует о том, что силу духа и настоящее мужество нельзя сломить, а истинная вера – непоколебима. Людей, в которых крепка вера, нельзя сбить с пути, и даже несмотря на то, что святые были детьми, они с честью приняли испытания.

История Софии и ее дочерей – это образец христианского мученичества, ведь они сохранили любовь к Богу и друг к другу до самого конца. Символичны и имена мучениц, они означают, что мудрость является матерью всех добродетелей, таких как вера, надежда и любовь.

Читайте также: День Преображения Господне 19 августа: истоки праздника и его традиции>>

Традиции праздника

Фото - © Александр Манзюк/РИАМО

На Руси в этот день праздновали свои именины все девочки, девушки и женщины, которых зовут София, Вера, Надежда и Любовь. Эти имена были очень популярны, поэтому со временем начали отмечать большой праздник — Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин.

Обычно праздник отмечали три дня и прославляли главные добродетели: веру, надежду и любовь. В этот день женщины и девушки освобождались от работы. Именинницам дарили ладанки, иконки, сладости, а они, в свою очередь, угощали родных и близких пирогами собственного приготовления. К тому же в этот праздник принято было плакать и жаловаться на жизнь. Таким образом женщины выплакивали все обиды и проблемы, считалось, что после такого ритуального плача беды и невзгоды семьи не коснутся.

Замужние женщины в праздник в церкви покупали три свечи – две зажигали у иконы Иисуса Христа, а третью относили домой и вставляли в каравай. По поверью, если над таким хлебом 40 раз прочитать молитву, а затем раздать его кусочки близким, в доме не будет ссор и недопонимания.

Молодые люди использовали праздник для знакомства – они устраивали посиделки, на которых присматривались друг к другу. Проводились и обряды гадания, хотя их не одобряет церковь. На Вселенские бабьи именины сватались, а вот свадьбу играть было нельзя – плохая примета.

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии считается днем семейного благополучия и крепких родственных уз. Во время службы в церкви верующие молятся о счастье и здоровье своих детей, просят защитить их от зла, болезней и других бед.

Читайте также: Рождество Николая Чудотворца 11 августа: значение праздника и предания о жизни святого>>

Что можно и чего нельзя делать в День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Фото - © Анастасия Марухленко, Ногинское ИА

Конечно, первое, что нужно сделать верующим в этот праздник, – посетить церковь и помолиться о благополучии родных и близких. Нужно постараться разрешить все конфликты, а сам праздник не должен сопровождаться пышным и шумным застольем – повод у праздника трагичный.

В праздник можно умыться святой водой, по примеру предков можно и поплакать. Женщинам нужно с чистым сердцем и светлыми мыслями накануне праздника замесить тесто и сделать пироги, которыми потом угостить домочадцев.

Нельзя в праздник заниматься огородом, шить, вязать, стирать и готовить – всю работу по дому должны взять на себя мужчины. Кроме того, в праздник нельзя ругаться, сквернословить и желать зла другим.

Читайте также: День Святого Пантелеймона: почему к нему обращаются с просьбой об исцелении?>>