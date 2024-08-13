Успенский пост 2024: каков его смысл, что можно и нельзя делать в это время

Успенский пост — пост в русской православной культуре, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это один из четырех многодневных постов церковного года. В чем заключается смысл этого поста, насколько он является строгим, обязательно ли соблюдать ограничения — разбираемся в материале РИАМО.

В чем смысл Успенского поста

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Успенский пост — самый короткий из всех постов, длится он всего две недели. Начало его приходится на 14 августа, на Медовый Спас (в церковном календаре — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня), середина его — Яблочный Спас (Преображение Господне), а заканчивается пост праздником Успения Божией Матери.

Уже в V веке, примерно в 450 году, Успенский пост был православной традицией. Об этом сообщает Лев Великий в одной из бесед. Окончательно же Успенский пост утвердили на Константинопольском Соборе 1166 года, который проходил под председательством патриарха Луки.

Многие люди не совсем понимают значение Успенского поста, поэтому нужно сделать небольшую ремарку. Успение Пресвятой Богородицы, один из самых значимых церковных праздников, которому предшествует Успенский пост, — это день кончины Божией Матери, однако следует не оплакивать смерть святой, а праздновать ее переход из земной жизни в жизнь вечную. К этому празднику нужно готовиться: покаяться, исповедаться, причаститься, чтобы день Успения встретить с чистым сердцем. В дни Успенского поста рекомендуется придерживаться некоторых ограничений, которые являются довольно строгими.

Согласно преданию, Богородица знала время своего перехода в иной мир, поэтому готовилась к нему молитвами и постом, хотя и не нуждалась в очищении души, ведь вся ее жизнь была образцом святости. Православные люди постятся и подражают святой, чтобы хотя бы немного уподобиться ее чистоте. В церкви подчеркивают, что смысл поста не только в диете, но и в духовной аскезе. Поэтому следует на время Успенского поста отказаться от телесных и душевных развлечений, постараться перебороть свои внутренние недостатки, прийти к миру и спокойствию в душе. Рекомендуется также наладить отношения с родными и близкими, попросить прощения у тех, кого могли обидеть, попробовать возобновить те связи, что были напрасно утеряны, усмирить свою гордыню.

Уже со времен Древней Руси праздник Успения считался одним из любимых у христиан. Во время правления князя Владимира Успенские храмы стали появляться по всей Руси. К XIV веку такие храмы были построены в Ростове, Ярославле, Суздале, Звенигороде. Главный Московский храм, который был основан в Кремле в XIV веке, тоже был освящен во имя Успения Богородицы.

В некоторых местах праздник чествуется особенным образом — совершается специальная служба погребению Богоматери. С особым торжеством это проводится в Иерусалиме, а также в гробнице Богородицы в Гефсимании. Об этой службе известно уже по рукописям XV века, она совершается по подобию службы утрени Великой субботы. В Русской церкви данная служба была распространена в XVI веке, однако в XIX веке утратила свою популярность. В настоящее время чин погребения Богоматери совершается во многих храмах на второй и третий день праздника.

Библейский сюжет

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Незадолго до своей смерти Богородица жила в Иерусалиме и часто посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. В один из дней во время молитвы к ней явился архангел Гавриил, который сообщил ей, что она «отойдет ко Христу Богу» через три дня. Архангел утешил Марию, сказав ей: «Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время». Также он вручил Богородице ветвь райского дерева и уточнил, что ее нужно нести перед гробом при погребении.

О случившемся Мария сообщила Иосифу Арисафейскому, а затем, пожелав увидеть перед смертью апостолов, обратилась к Богу с молитвой.

«По повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия», — говорится в Житии святых по изложению святого Димитрия Ростовского.

После этого Богородица сделала распоряжение по поводу своего имущества и приготовилась к смерти. Погребение совершили в гробнице, где были упокоены ее родители Иоаким и Анна, а также Иосиф Обручник, обрученный супруг. Тело Девы Марии в ходе торжественной процессии несли через Иерусалим,

Во время церемонии прощания явился Господь Иисус Христос и забрал душу Марии в Царствие Небесное. Спустя три дня прибыл и апостол Фома, который не участвовал в погребении. Об этом сообщает одна из версий латинского апокрифа «Переход Марии». Другие ученики рассказали об увиденном, и тот попросил открыть гробницу, чтобы попрощаться с Богоматерью. По преданию, когда апостолы пришли в склеп, то не обнаружили там тела Марии — Господь воскресил ее и вознес ее тело в Рай.

Иконы Успения Пресвятой Богородицы

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На иконах изображена Дева Мария, которая лежит на смертном одре. У ее головы и ног стоят апостолы и другие святые. В центре над одром, чуть поодаль, находится сошедший с небес Иисус Христос, принимающий на Свои руки душу Своей Матери. Душа ее изображается в образе младенца в белых пеленах — символ того, что смерть каждого человека в православии олицетворяет собой рождение в Вечную жизнь.

Как правильно питаться во время Успенского поста

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Успенский пост более строг, чем Петров и Рождественский, однако не такой строгий, как Великий. По понедельникам, средам и пятницам предписывается придерживаться сухоядения — в эти дни нельзя отваривать пищу, можно употреблять только продукты растительного происхождения без термической обработки. Пожалуй, это самые тяжелые дни поста в плане аскезы. По вторникам и четвергам можно готовить пищу, отварив ее, но не добавляя масло. По субботам и воскресеньям допустимо масло и вино в умеренных количествах.

Помимо этого следует помнить, что все многодневные посты так или иначе предполагают исключение из пищи продуктов животного происхождения, а это мясо и любые мясные изделия, рыба и морепродукты, яйца и молочные продукты. В праздник Преображения допускается послабление — разрешается есть рыбу.

Очень важно помнить, что придерживаться любого поста, в том числе и Успенского, надо разумно! При наличии проблем со здоровьем, непереносимости строгих диет, потребности в определенных продуктах подходить к аскезе следует в индивидуальном порядке, сначала стоит обратиться к врачу, а также посоветоваться со священником. Если человек полон решимости ограничить себя в каких-то продуктах на такой срок, то лучше заранее постепенно начать исключать их из своего рациона.

Следует помнить и о том, что для детей и пожилых существуют послабления, поэтому их питание может быть разнообразнее.

Заканчивать пост, как и начинать, следует постепенно, день за днем добавляя исключенные до этого продукты в пищу, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности с ЖКТ.

Что можно и нельзя делать в Успенский пост

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Считается, что если человек не может придерживаться нужного рациона питания в силу проблем со здоровьем, следует сделать упор именно на пост духовный. В течение двух недель нужно подумать о своем жизненном пути и смысле жизни. Во время поста стоит отказаться от веселых и шумных гуляний, не посещать театрализованные развлекательные мероприятия.

Считается, что в дни поста лучше не проводить свадьбы и венчания, но если это обычная скромная регистрация в загсе или тихое венчание, то запрета на это нет. Все веселые торжества и пышные праздники стоит перенести на конец августа.

Нельзя, как и в любой другой пост, сплетничать, ссориться, обижать близких, сквернословить.

Лучше всего посвятить время поста духовной работе над собой, посещать богослужения, молиться. Основная задача — освободить душу от негатива. В Медовый и Яблочный спас можно сходить в храм и освятить овощи, плоды урожая. Часто люди несут яблоки, виноград, мед.

Также существует славная традиция освящения колодцев и водоемов в Успенский пост. После совершения данного действия верующие купались, и это даровало людям крепкое здоровье и долголетие.