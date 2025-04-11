Трудности выживания: как космонавты чистят зубы, моют волосы и едят суп

В преддверии Дня космонавтики рассказываем о быте космонавтов на орбитальной станции и о том, насколько просто там выспаться или провести гигиенические процедуры.

Как устроена жизнь на МКС

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Международная космическая станция была запущена в 1998 году. Доступ к ней имеют все государства, которые хотят проводить научные исследования, но постоянными ее жителями являются космонавты из России и астронавты НАСА. Собственно, сама станция поделена на два сегмента. Российский сегмент (РС МКС) управляется из подмосковного Центра управления полетами в Королеве, американский сегмент (АС МКС) — из аналогичного по назначению центра в Хьюстоне, штат Техас.

В целом МКС – это искусственный обитаемый спутник, который вращается вокруг Земли на высоте 413 километров каждые 90 минут. И космонавты там не просто работают, они там живут, а значит, им нужно есть, пить, проводить гигиенические процедуры, спать, заниматься спортом и все это между научными исследованиями и другими задачами, которые перед ними ставят. За годы эксплуатации на МКС было заменено многое, но жизнь современных космонавтов осталась примерно на уровне конца прошлого века.

Работа на МКС проходит без выходных. Все космонавты говорят о том, что свободного времени у них почти нет – они проводят эксперименты, обслуживают жизнедеятельность самой станции, работают с приборами, чистят их, ремонтируют. А свободное время на МКС обычно посвящают общению с близкими, своим хобби, чтению книг и прочему.

Как выглядит космическая еда

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Еда в космосе – это совсем не то, что на Земле. В первую очередь, это сбалансированное питание, продуманное так, чтобы за прием пищи космонавт получал все необходимые организму элементы.

Сбалансированное меню разработано на 16 дней, потом оно повторяется. Там есть мясо, каши, супы, десерты. В основном еда представлена в сублимированном виде – в нее надо добавить воду и потом выпить. Еда находится в тюбиках, в консервах, в паучах – так, чтобы ничего не летало по станции. Например, хлеб тоже необычный, он не крошится. Для российских космонавтов готовят специальный мини-хлеб – это упакованный кусочек порции, который полностью помещается в рот и сразу съедается. Такой хлеб может храниться около года.

Еда упакована в отдельные мешочки, на которых написано, что в них содержится, при какой температуре и сколько ее можно хранить. Кроме того, у каждого космонавта есть отдельные предпочтения – такими вкусняшками их тоже обеспечивают.

Что с водой: как космонавты пьют и моются

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Утро на МКС начинается в 09:00 по Москве. В этот момент Солнце может освещать станцию, а может и нет – каждые 24 часа обитатели МКС видят 16 закатов и 16 восходов. Связь с Землей начинается каждое утро, но до этого есть время на проверку систем самой станции, гигиенические процедуры и завтрак.

Привычного душа на МКС нет, поэтому космонавты не моются, а обтираются влажными полотенцами. Если лить воду, то есть риск, что капли попадут на оборудование и произойдет замыкание. Голову космонавты, конечно, моют, но специальным шампунем, который просто вытирается полотенцем – его не нужно смывать. Влага быстро испаряется и всасывается в вентиляционную шахту. Там влага снова конденсируется, выводится для очистки и вскоре вновь готова к использованию.

Для туалета есть два специальных приемника, которые всасывают отходы. Контейнеры с таким мусором регулярно сбрасываются и просто сгорают в атмосфере. Белье и одежду в космосе не стирают. Все это тоже собирают в контейнеры с мусором. А вот скафандры отправляют на Землю, где их чинят и приводят в порядок.

Для бритья, стрижки волос и ногтей, чистки зубов есть специальные места рядом с вытяжками, чтобы волосы и ногти не разлетались по станции. Потом эту вытяжку чистят пылесосом. Зубную пасту после чистки сплевывают в специальные полотенца.

Как космонавты спят и проводят досуг на МКС

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На МКС уборка – очень важная часть быта. Если не убрать все поверхности вовремя, то пыль и грязь будет просто витать вокруг. Это на Земле она оседает, а в космосе нет. Поэтому суббота на МКС – день уборки.

Космонавты постоянно в работе, но если нужно уединиться, то у каждого есть своя каюта. Совсем небольшая, но зато свое место, где можно поспать. В каюте есть спальный мешок, привязанный к стенке, в который влетает космонавт. Получается, что спят в космосе в вертикальном положении. Есть в этой комнатке вентилятор, розетка, места для хранения личных вещей.

Кстати, личные вещи можно взять на МКС не больше одного килограмма, поэтому весь груз тщательно продумывается. Обычно это фото, мягкие игрушки, книги. По специальной связи космонавты раз в неделю могут пообщаться с семьей.

Для досуга остается не так много времени, поэтому обычно обитатели МКС читают, делают фотографии Земли, общаются с родными, отдыхают.

Как стать космонавтом и подать заявку в космический отряд

Фото - © Члены основного экипажа 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в составе космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Ивана Вагнера (Россия) и астронавта НАСА Дональда Петтита (США) (слева направо) во время экзаменационных комплексных тренировок в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке./РИА Новости

О начале набора в отряд космонавтов обычно объявляют на сайтах Центра подготовки космонавтов и Роскосмоса. Набор проходит раз в несколько лет, уже прошло четыре открытых набора.

Подать заявку может гражданин или гражданка России до 35 лет, с высшим образованием. Нужно будет пройти довольно подробное медицинское обследование, сдать экзамен по английскому языку, выполнить спортивные нормативы.

Кроме того, кандидаты проходят собеседования с психологами и инженерами. Комиссия выносит решение на основании набранных баллов.

Зачисление в отряд космонавтов не гарантирует полет в космос, но в любом случае – это шаг к мечте. В самом отряде космонавты постоянно учатся, тренируются, проходят тесты, и их жизнь не менее интересна, чем у коллег на МКС.