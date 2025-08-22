ТОП-100 школ Московской области по итогам 2024-2025 учебного года
Фото - © Оксана Кузьмина / Фотобанк Лори
21 августа губернатор выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подвели итоги учебного года 2024-2025 и объявили рейтинг школ.
- Гимназия № 16 (Люберцы)
- Школа № 9 (Ступино)
- Лицей № 34 (Мытищи)
- Лицей им. Стрельцова (Воскресенск)
- Школа № 12 (Орехово-Зуево)
- Центр образования № 83 (Богородский)
- Лицей № 5 (Долгопрудный)
- Гимназия № 33 (Мытищи)
- Лицей № 8 (Электросталь)
- Гимназия «Квантор» (Коломна)
- Гимназия № 56
- Школа № 6 (Мытищи)
- Школа № 17 (Люберцы)
- Химкинский лицей
- Лицей № 4 (Коломна)
- Гимназия «Новое поколение» (Электросталь)
- Гимназия № 41 (Люберцы)
- Центр образования № 10 (Богородский)
- Школа № 32 (Подольск)
- Гимназия № 2 (Раменский)
- Школа «Триумф» (Химки)
- Гимназия № 7 (Чехов)
- Гимназия «Логос» (Дмитров)
- Балашихинский лицей
- Школа № 15 (Красногорск)
- Центр образования № 2 (Богородский)
- Гимназия № 17 (Мытищи)
- Гимназия № 1 (Жуковский)
- Гимназия (Раменский)
- Лицей № 7 (Электросталь)
- Лицей научно-инженерного профиля
- Центр образования № 9 (Богородский)
- Сергиево-Посадский физмат лицей
- Школа № 30 (Балашиха)
- Лицей № 15 (Мытищи)
- Гимназия № 21 (Электросталь)
- Гимназия им. Подольских курсантов (Подольск)
- Школа № 12 (Электросталь)
- Лицей № 1 (Подольск)
- Школа № 9 (Раменский)
- Гимназия № 9 (Королёв)
- Лицей № 3 (Домодедово)
- Школа № 20 (Орехово-Зуево)
- Гимназия им. Ольбинского (Сергиев Посад)
- Гимназия № 2 (Балашиха)
- Школа № 3 (Мытищи)
- Школа № 5 (Раменский)
- Радужненская школа (Коломна)
- Гимназия № 1 (Воскресенск)
- Школа им. Дубовицкого и Халатникова (Черноголовка)
- Лицей (Орехово-Зуево)
- Школа № 13 (Электросталь)
- Гимназия № 6 (Щёлково)
- Гимназия № 8 (Коломна)
- Лицей (Лобня)
- Лицей (Балашиха)
- Лицей (Шатура)
- Школа № 26 (Балашиха)
- Лицей Ликино-Дулёво
- Гимназия (Павловский Посад)
- Лицей № 14 (Электросталь)
- Школа № 10 (Чехов)
- Гимназия № 5 (Сергиев Посад)
- Лицей № 14 (Жуковский)
- Ново-Харитоновская школа № 10 (Раменский)
- Школа № 7 (Домодедово)
- Истринский лицей
- Школа № 17 (Орехово-Зуево)
- Школа № 16 (Орехово-Зуево)
- Гимназия «Дмитров»
- Куровская гимназия (Орехово-Зуево)
- Лицей № 23 (Подольск)
- Гимназия № 4 (Лыткарино)
- Школа № 32 (Мытищи)
- Гимназия № 5 (Домодедово)
- Гимназия им. Татищева (Клин)
- Гимназия Протвино (Серпухов)
- Школа № 23 (Раменское)
- Аэрокосмический лицей (Химки)
- Лицей (Павловский Посад)
- Лицей № 5 (Королёв)
- Лицей № 6 (Одинцово)
- Школа им. Калининой (Клин)
- Федюковская школа (Подольск)
- Школа № 4 (Краснознаменск)
- Школа № 18 (Серпухов)
- Школа № 2 (Фрязино)
- Школа № 3 (Чехов)
- Школа № 5 (Ступино)
- Гимназия 10 (Егорьевск)
- Школа № 11 (Электросталь)
- Гимназия № 9 (Коломна)
- Образовательный комплекс № 3 (Пушкино)
- Школа № 4 (Домодедово)
- Гимназия 11 (Балашиха)
- Центр образования «Богородский» (Богородский)
- Школа № 10 (Дмитров)
- Школа № 17 (Щёлково)
- Школа № 14 (Коломна)
- Школа № 18 (Павловский посад)