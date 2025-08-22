ТОП-100 школ Московской области по итогам 2024-2025 учебного года

Оксана Кузьмина / Фотобанк Лори

Фото - © Оксана Кузьмина / Фотобанк Лори

21 августа губернатор выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подвели итоги учебного года 2024-2025 и объявили рейтинг школ.

  1. Гимназия № 16 (Люберцы)
  2. Школа № 9 (Ступино)
  3. Лицей № 34 (Мытищи)
  4. Лицей им. Стрельцова (Воскресенск)
  5. Школа № 12 (Орехово-Зуево)
  6. Центр образования № 83 (Богородский)
  7. Лицей № 5 (Долгопрудный)
  8. Гимназия № 33 (Мытищи)
  9. Лицей № 8 (Электросталь)
  10. Гимназия «Квантор» (Коломна)
  11. Гимназия № 56
  12. Школа № 6 (Мытищи)
  13. Школа № 17 (Люберцы)
  14. Химкинский лицей
  15. Лицей № 4 (Коломна)
  16. Гимназия «Новое поколение» (Электросталь)
  17. Гимназия № 41 (Люберцы)
  18. Центр образования № 10 (Богородский)
  19. Школа № 32 (Подольск)
  20. Гимназия № 2 (Раменский)
  21. Школа «Триумф» (Химки)
  22. Гимназия № 7 (Чехов)
  23. Гимназия «Логос» (Дмитров)
  24. Балашихинский лицей
  25. Школа № 15 (Красногорск)
  26. Центр образования № 2 (Богородский)
  27. Гимназия № 17 (Мытищи)
  28. Гимназия № 1 (Жуковский)
  29. Гимназия (Раменский)
  30. Лицей № 7 (Электросталь)
  31. Лицей научно-инженерного профиля
  32. Центр образования № 9 (Богородский)
  33. Сергиево-Посадский физмат лицей
  34. Школа № 30 (Балашиха)
  35. Лицей № 15 (Мытищи)
  36. Гимназия № 21 (Электросталь)
  37. Гимназия им. Подольских курсантов (Подольск)
  38. Школа № 12 (Электросталь)
  39. Лицей № 1 (Подольск)
  40. Школа № 9 (Раменский)
  41. Гимназия № 9 (Королёв)
  42. Лицей № 3 (Домодедово)
  43. Школа № 20 (Орехово-Зуево)
  44. Гимназия им. Ольбинского (Сергиев Посад)
  45. Гимназия № 2 (Балашиха)
  46. Школа № 3 (Мытищи)
  47. Школа № 5 (Раменский)
  48. Радужненская школа (Коломна)
  49. Гимназия № 1 (Воскресенск)
  50. Школа им. Дубовицкого и Халатникова (Черноголовка)
  51. Лицей (Орехово-Зуево)
  52. Школа № 13 (Электросталь)
  53. Гимназия № 6 (Щёлково)
  54. Гимназия № 8 (Коломна)
  55. Лицей (Лобня)
  56. Лицей (Балашиха)
  57. Лицей (Шатура)
  58. Школа № 26 (Балашиха)
  59. Лицей Ликино-Дулёво
  60. Гимназия (Павловский Посад)
  61. Лицей № 14 (Электросталь)
  62. Школа № 10 (Чехов)
  63. Гимназия № 5 (Сергиев Посад)
  64. Лицей № 14 (Жуковский)
  65. Ново-Харитоновская школа № 10 (Раменский)
  66. Школа № 7 (Домодедово)
  67. Истринский лицей
  68. Школа № 17 (Орехово-Зуево)
  69. Школа № 16 (Орехово-Зуево)
  70. Гимназия «Дмитров»
  71. Куровская гимназия (Орехово-Зуево)
  72. Лицей № 23 (Подольск)
  73. Гимназия № 4 (Лыткарино)
  74. Школа № 32 (Мытищи)
  75. Гимназия № 5 (Домодедово)
  76. Гимназия им. Татищева (Клин)
  77. Гимназия Протвино (Серпухов)
  78. Школа № 23 (Раменское)
  79. Аэрокосмический лицей (Химки)
  80. Лицей (Павловский Посад)
  81. Лицей № 5 (Королёв)
  82. Лицей № 6 (Одинцово)
  83. Школа им. Калининой (Клин)
  84. Федюковская школа (Подольск)
  85. Школа № 4 (Краснознаменск)
  86. Школа № 18 (Серпухов)
  87. Школа № 2 (Фрязино)
  88. Школа № 3 (Чехов)
  89. Школа № 5 (Ступино)
  90. Гимназия 10 (Егорьевск)
  91. Школа № 11 (Электросталь)
  92. Гимназия № 9 (Коломна)
  93. Образовательный комплекс № 3 (Пушкино)
  94. Школа № 4 (Домодедово)
  95. Гимназия 11 (Балашиха)
  96. Центр образования «Богородский» (Богородский)
  97. Школа № 10 (Дмитров)
  98. Школа № 17 (Щёлково)
  99. Школа № 14 (Коломна)
  100. Школа № 18 (Павловский посад)