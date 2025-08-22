сегодня в 09:52

ТОП-100 школ Московской области по итогам 2024-2025 учебного года

21 августа губернатор выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подвели итоги учебного года 2024-2025 и объявили рейтинг школ.