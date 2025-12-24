Тюбинги, ледовые спектакли и фермы: куда сходить взрослым в Подмосковье на новогодних выходных

В материале РИАМО — о том, как можно провести время в Подмосковье на длинных праздниках.

Отправиться в тюбинг-парк в Елагино

Фото - © Медиасток.рф

В 10 минутах езды от центра Наро-Фоминска, недалеко от деревни Елагино, расположился тюбинг-парк, где можно отлично провести время с друзьями и семьей. Здесь можно покататься на тюнинге, горных лыжах и сноуборде. Спуск в тюбинг-парке оборудован подъемниками, освещением, музыкальным сопровождением, пунктами питания, проката спортивного инвентаря, медицинским наблюдением, а главное, приветливыми и компетентными инструкторами, обеспечивающими комфорт и праздничное настроение.

Где: Наро-Фоминский г.о., вблизи д.Елагино (76 км Киевского шоссе)

Стоимость: прокат тюбинга 1700 рублей за час

Посмотреть на милых животных на зооферме «Шихово»

Фото - © Зооферма "Шихово" в Дмитровском округе зимой/Медиасток.рф

Экопарк «Шихово» — лучшее место для отдыха на природе в Подмосковье. Здесь проживает более 80 видов животных, которых можно не только увидеть, но и погладить и даже покормить! Среди обитателей фермы — сибирские хаски, северные и пятнистые олени, альпаки, лисы, рыси, ламы, кролики, белки, страусы. Здесь можно увидеть кенгуру, дикобразов, сурикатов, енотов, шотландских коров, вестфальских лошадей, уэльских пони. Среди других экзотических обитателей — разнообразные змеи, земноводные, насекомые и пауки.

Где: Дмитровский г.о., дер. Шихово, 100, стр. 1

Стоимость: 1200 за входной билет

Покататься на ездовых собаках в хаски-деревне «Рузская Аляска»

Фото - © Медиасток.рф

Вообще хаски-деревня «Рузская Аляска» создавалась как реабилитационный центр для северных ездовых собак и место для активного зимнего отдыха. Деревню отличают живописные пейзажи и умиротворяющая атмосфера — здесь поистине можно побыть наедине с природой. Посетителей ждут экскурсии по питомнику хаски, ездовой тур на собачьей упряжке, русская баня на дровах и отдых в уютном кафе. На ферме можно пообщаться с козами, овечками, кроликами. Здесь также живут павлины, фазаны, гуси и утки. И самый харизматичный житель — ослик Илюша.

Где: Рузский г.о., дер. Бараново

Стоимость: 2500 за катание на собачьей упряжке (1 км)

Смастерить елочную игрушку и послушать концерт в усадьбе Мураново

Фото - © Медиасток.рф

Музейный комплекс «Усадьба Мураново» имени Тютчева ежегодно проводит интересные новогодние и рождественские программы. В этот раз на январских длинных выходных здесь пройдет серия мастер-классов по изготовлению елочных игрушек. Так, можно будет смастерить кофейного мишку, расписать пряник или фарфоровую лошадку.

8 января состоится литературный концерт «Поэтический калейдоскоп», посвященный знаменитым русским (советским) поэтам, чьи юбилеи пришлись на 2025 год. Среди таких имен не только великие классики, которых знает практически каждый, но и те, чьи стихи были когда-то очень популярны и востребованы, а теперь, к сожалению, уже почти не звучат. Иллюстрациями станут строки самих юбиляров, каждому из которых будет посвящена отдельная страница концерта: А.С. Грибоедов, Е.А. Боратынский, Д.В. Веневитинов, А.Н. Плещеев, В. Хлебников, С.А. Есенин, К.М. Симонов и другие.

Где: Пушкинский г.о., дер. Мураново

Стоимость: попасть на концерт можно по билету в Выставочный зал — 150 рублей; мастер-классы по изготовлению елочных игрушек стоят от 900 рублей

Попробовать древнерусскую кухню в музее «Еда Руси»

Фото - © Музей древнерусской кухни "Еда Руси"/Медиасток.рф

Музей «Еда Руси» очень необычный: здесь в поле зрения оказываются не музейные артефакты в привычном понимании, а еда, рецепты и уникальные технологии приготовления блюд. Здесь проводят различные мастер-классы, костюмированные представления, вкусные дегустации. Для гостей старше 18 лет в музее есть мероприятие «Щедрый вечер». Это традиционный праздничный ужин с новогодними играми, конкурсами и гаданиями. Гости попадут в атмосферу новогоднего праздника, узнают старинные новогодние традиции, погадают на удачу в новом году, споют новогодние песни, потанцуют на дискотеке ХIХ века. И конечно всех ждет новогодний банкет из русской печи. Длительность мероприятия — 3,5 часа.

Где: г.о.Химки, дер. Жаворонки

Стоимость: 6000 рублей

Поймать дозу адреналина на картодроме

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Если вы из тех, кто любит драйв и скорость, тогда вам стоит посетить картодром «Лидер» в Подольске. Да, зимой тоже можно кататься! Там можно взять напрокат взрослый или детский карт и потренироваться с инструктором — например, чтобы научиться выполнять трюки.

Где: г.о. Подольск, 41-й километр Симферопольского шоссе

Стоимость: 2200 рублей / 10 минут

Посмотреть «Щелкунчик»

Фото - © Александр Вильф/РИА Новости

Создатели ледового шоу с балетом «Щелкунчик» Яна Рудковская и Евгений Плющенко считают, что это шоу в его классическом варианте можно смотреть каждый год. Балет давно стал семейной новогодней традицией, и теперь он доступен каждому. Постановка преодолела стены театра и стала более масштабной, соединив фигурное катание и классический балет в одном пространстве LIVE Арена.

Где: Одинцовский г.о., Новоивановское, улица Западная, 145

Стоимость: от 1000 рублей

Посетить музей мыловарения «Душистыя радости»

Фото - © Коломенский музей "Душистые радости"/Медиасток.рф

В честь Нового года сотрудники музея в Коломне «Душистыя радости» будут поводишь тематические экскурсии. В ин­те­рье­рах вос­со­здан­ной ку­пе­че­ской лав­ки вы по­зна­ко­ми­тесь с ис­то­ри­ей ко­ло­мен­ско­го куп­ца-мы­ло­ва­ра Гри­го­рия Ива­но­ви­ча Су­ра­но­ва и окунетесь в ат­мо­сфе­ру пар­фю­ме­рии XIX-XX ве­ков. Вам пока­жут под­лин­ные ра­ри­те­ты: пред­ме­ты бы­та, изящ­ные фла­ко­ны, ред­кие ду­хи, ста­рин­ные по­ма­ды и про­чие ат­ри­бу­ты кра­со­ты ушед­шей эпо­хи. В упа­ко­воч­ной-кла­до­вой экс­кур­со­вод по­дроб­но рас­ска­жет о сек­ре­тах до­ре­во­лю­ци­он­но­го мы­ло­ва­ре­ния, а го­сти смо­гут сво­и­ми ру­ка­ми упа­ко­вать ку­со­чек аро­мат­но­го мы­ла, которое за­бе­рут с со­бой на па­мять.

Где: г.о. Коломна, ул., Зайцева, дом 18. У Пятницких ворот Коломенского кремля

Стоимость: 800 рублей взрослый билет, 600 рублей — льготный

Побывать в разных странах, не уезжая из России

Фото - © Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Если хочется сразу много впечатлений, можно отправиться в «Этномир» — тематический парк, который будет интересен как детям, так и взрослым. Сотрудники парка советуют взять обзорную экскурсию, потому что, попадая сюда, буквально не знаешь, куда в первую очередь идти. С утра до вечера доступны для самостоятельного осмотра музеи (Музей СССР, Музей спичек, Музей кукол, Культурный центр Индии и Культурный центр Мьянмы и др., некоторые музеи можно посетить только во время проведения там экскурсии) и выставки (Галерея «Путешествие по России», выставка «Великие учителя человечества» в павильоне «Австралия и Океания», памятники и скульптурные композиции по всему парку, Дома разных стран на Улице Мира в павильоне «Вокруг света» и др.). В честь Нового года организаторы приготовили много праздничных бесплатных программ.

Где: Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Стоимость: 800 рублей

Погрузиться в сказку в «Лаборатории волшебства»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В Домодедовском историко-художественном музее состоится выставка местных мастеров «Лаборатория волшебства». На выставке вы сможете насладиться изящными брошами, каждую из которых можно рассматривать как маленькое произведение искусства. Ватные игрушки, словно из детских снов, подарят вам тепло и ностальгию, а уникальные украшения из эпоксидной смолы завораживают своим блеском и оригинальностью. Также посетители выставки увидят вязаные игрушки и многое другое.

Где: Домодедово, Каширское шоссе, 52

Стоимость: бесплатно

Посетить фестиваль «Рождество в Архангельском»

Фото - © Медиасток.рф

Музей-заповедник «Архангельское» приглашает на музыкальный фестиваль «Рождество в Архангельском». С 20 декабря по 11 января гостей ждет 14 концертов разных жанров — от барокко до оперетты. В Колоннаде, где архитектурные формы сами по себе словно звучат, классика приобретает новое дыхание. На январских выходных программа очень насыщенная: концерт «В предвкушении Рождества» — 6 января, концерт «Рождественский концерт Молодежного Синодального хора» — 7 января, концерт «Новогодний бал оперетты» — 8 января, концерт «Снежная феерия» — 9 января, концерт «Только шедевры» — 10 января, а также концерт «Калейдоскоп волшебных мелодий» — 11 января. Начало всех концертов в 16:00.

Где: г.о. Красногорск, поселок Архангельское (музей-заповедник «Архангельское», «Колоннада»)

Стоимость: от 1300 рублей