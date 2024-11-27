Такое происходит раз в два года: чего ожидать от ретроградного Марса всем знакам зодиака

В материале РИАМО – о том, чего ждать всем знакам зодиака, когда планета войны и амбиций развернется и пойдет в обратном направлении.

Военные действия и нетерпимость к критике – чего ожидать от ретроградного Марса в 2024-2025 году

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С 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025-го ретроградной станет планета Марс. Она в астрологии отвечает прежде всего за мужское начало. Марс – это сила, напористость, воинственность, агрессивная сексуальность, борьба и соперничество. Важнейшие функции планеты – защита, инстинкт самосохранения, самовыражение. На первом плане – отстаивание собственного мнения, защита личных интересов в профессиональной и социальной сферах, соревнование и конкуренция.

Марс, конечно, отвечает за любые военные действия, конфликты между странами и внутри самих государств. И если в директном (прямом) положении Марс символизирует постепенное достижение целей, то, когда планета разворачивается и становится ретроградной, все идет не так гладко, как хотелось бы. Зачастую тактику поведения приходится пересматривать, многие решения «обнуляются» и опять же подлежат переосмыслению. Если же, напротив, было долгое затишье, то вполне вероятны возобновления конфликтов, огонь Марса разгорается с новой силой.

Поскольку Марс будет «ретроградить» в знаке Льва, то с негативной стороны могут проявиться амбициозность, желание первенства, задетая самооценка и тема семьи. Даже те люди, которые привыкли во всем находить компромисс и «играть» по правилам, могут почувствовать воинственное желание доказать всем и каждому, кто тут прав, а кто виноват. Марс во Льве не терпит критики, а в ретроградном положении он становится еще более уязвимым к мнениям со стороны.

В ближайшие три месяца стоит быть готовыми к тому, что мужчины могут часто «передумывать», вести себя странно, непредсказуемо. Отношения между мужчинами и женщинами могут становиться натянутыми. Возможны также поломки транспорта, повышенная аварийность. Не исключены и катаклизмы, которые скажутся на «цельности» семей (Лев – знак семьи).

Как пережить ретроградный Марс без потерь

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Чтобы пережить этот период, постарайтесь не реагировать на провокации, не посещать места с большим скоплением людей, иметь всегда вариант Б на случай непредвиденного развития событий. Многие могут ощутить депрессивное состояние и ощущение ненужности всех своих действий за последние годы. В таком случае может помочь психолог или, например, ведение дневника, где вы будете трезво оценивать все ваши достоинства и недостатки.

Гороскоп для всех знаков зодиака на период ретроградного Марса 2024-2025

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Овен: У Овна время борьбы наступает в сфере самореализации. В ближайшие три месяца вспомните о своих хобби и увлечениях и покажите всем мастер-класс, как надо блистать. Повышается ваша творческая энергия. Также в этот период вероятны новые истории любви (как минимум флирт), а те Овны, у кого есть дети, погрузятся с головой в решение их проблем.

Телец: Тельцы будут вынуждены решать дела семейные и вопросы недвижимости. Самое время затеять грандиозный ремонт, который вы так долго откладывали (поверьте, все обойдется гораздо быстрее и проще, чем вы предполагаете). Внимания могут потребовать ваши родители – как минимум стоит их навестить и спросить об их здравии.

Близнецы: Здоровье – вот что будет занимать вас ближайшие три месяца. Проведите полный чек-ап организма, займитесь лечением хронических болячек. Кроме того, стоит отвезти на техосмотр и свое транспортное средство, а если вы давно планировали поменять телефон или другой гаджет – настало время и для этого.

Рак: Сколько вы зарабатываете, а сколько тратите? Проведите ревизию своих финансов, вероятно, вы не подозреваете о дыре в своем бюджете или упускаете какой-то вариант, который позволил бы вам получать гораздо больше. Также внимания может потребовать ваша система питания – правильную диету должен подобрать врач.

Лев: Вы больше обычного начинаете циклиться на себе и своей самооценке. Не расстраивайтесь, если считаете, что недостаточно хороши для чего-либо. Вспомните о своих достижениях и похвалите себя за них. Подходящее время наступает для пересмотра своего имиджа, да и записаться в тренажерный зал будет очень кстати.

Дева: Настала пора бороться со своими зависимостями, какими бы они ни были. Даже если это зависимость от своего телефона – в ближайшие три месяца вы сможете от этого избавиться, если поставите себе такую задачу. Обращайте внимание на свои сны – они могут много чего рассказать вам о вас. Творческие люди могут поймать небывалую волну вдохновения.

Весы: Марс в вашем 11-м доме гороскопа так и склоняет разорвать привычные связи с друзьями, которые, как оказалось, не такие уж и друзья. Пересмотрите свое окружение на наличие «Иуд» и прочих вредителей. Зато если у вас в планах выйти на широкую аудиторию (например, собираетесь вести социальные сети), то сейчас самое время.

Скорпион: «Работа-работа, перейди на Федота», – так можно охарактеризовать ближайшие ваши три месяца, пока Марс будет ретроградить. Начальство может начать придираться к вам чаще обычного, какую-то работу и вовсе заставят переделывать по несколько раз. Постарайтесь отнестись к этому философски: что ни делается, все к лучшему. Также встанет вопрос социального статуса (возможет развод).

Стрелец: Стрельцы будут заняты привычными делами – пересмотром своей экспертности, приобретением новых навыков, которыми можно блеснуть в любом окружении, философствованиями и дальними поездками. Если вы собирались в путешествие, то будьте предельно прагматичны: не позволяйте себе в поездке отступать от намеченного плана. Поездки же в новые места могут принести проблем и задержки.

Козерог: Вам предстоит разобраться с финансовыми вопросами. Вероятно переосмысление кредитных историй, а если долговых обязательств у вас нет, то обращайте внимание на свои траты. Возможны большие покупки, которые ударят по карману. Деньги партнера также будут играть для вас весомую роль. Вероятно возвращение бывшего сексуального партнера. Хорошо пройдут операции.

Водолей: Активность в вопросах партнерства. Если вы в браке – отношения с супругом могут дать слабину или как минимум требовать большего энерговложения. Если вы одиноки – пересмотрите свое поведение с противоположным полом. Переосмыслены будут едкие договора, общественная деятельность может быть заморожена.

Рыбы: Неустойчивое положение на работе, желание перемен в профессиональном плане – эти вопросы придется решить в ближайшие три месяца. Подумайте: насколько вы ценны как сотрудник? Если ответ положительный, можно двигаться дальше и рассчитывать на нечто большее, чем вы имеете сейчас. Также внимательнее относитесь к состоянию своего здоровья.