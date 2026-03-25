Страстная седмица 2026: духовное значение и питание по дням

В материале РИАМО — о том, что такое Страстная седмица и как можно питаться в определенные ее дни.

Когда в 2026 году будет Страстная седмица

Страстная неделя, или Страстная седмица, является завершающей частью Великого поста и предшествует главному христианскому празднику — Пасхе. В 2026 году Пасха будет отмечаться 12 апреля, а Страстная неделя начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля. Каждый день этой недели имеет особое значение и посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии и воскресении.

Даты и значение дней Страстной недели

Вербное воскресенье (5 апреля): Праздник Входа Господня в Иерусалим, который открывает Страстную неделю.

Великий понедельник (6 апреля): Вспоминается история патриарха Иосифа и проклятие бесплодной смоковницы. Начинается чин мироварения — изготовление освященного масла.

Великий вторник (7 апреля): В храмах читаются притчи Христа о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

Великая среда (8 апреля): День предательства Иуды и помазания ног Иисуса грешницей. Верующие стараются исповедаться.

Великий четверг (9 апреля): Вечером начинается служба «Двенадцать Евангелий». В этот день принято прибираться и готовить дом к Пасхе, поэтому его называют Чистым четвергом.

Великая пятница (10 апреля): День траура, посвященный распятию Христа. Из алтаря выносится плащаница.

Великая суббота (11 апреля): Торжественное богослужение, освящение куличей и пасхальных яиц. Вечером начинается главная служба, предвещающая Пасху.

Как правильно питаться в Страстную седмицу

Страстная неделя — это время духовного очищения и покаяния.

Правила питания в Страстную неделю:

Великий понедельник: Разрешено есть только хлеб, фрукты, овощи, мед и орехи.

Великий вторник и среда: Можно употреблять сырую пищу без масла.

Великий четверг: Разрешена горячая пища растительного происхождения с растительным маслом.

Великая пятница: Воздержание от пищи до выноса плащаницы.

Великая суббота: Разрешена горячая пища без масла.

Меру поста следует согласовывать со священником и, при необходимости, с врачом. Церковь разрешает не поститься болеющим, пожилым людям и детям до семи лет.

Как себя вести в Страстную неделю

Важно помнить, что пост — это не только ограничение в пище, но и внутреннее покаяние.

Великий пост не является диетой, а служит средством для сосредоточения на духовном. Верующие стараются избегать развлечений и суеты, уделяя больше времени молитве и помощи ближним.

Страстная неделя — это время для глубоких духовных размышлений и подготовки к празднованию Воскресения Христова. Верующие стремятся провести эти дни в мире и согласии, избегая ссор и дурных поступков. В этот период нельзя поддаваться зависти, обидам и раздражению. Под строгим запретом — шумные застолья с алкоголем, курение и блуд.