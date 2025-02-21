Стихийные бедствия во сне: к чему снятся природные катаклизмы

В материале РИАМО – о том, как трактовать сновидения с цунами, торнадо и прочими стихийными бедствиями.

Часто во снах мы видим не только наших близких, случайных знакомых, переживаем произошедшие с нами события или «предвидим» развитие некоторых ситуаций. Природные катаклизмы – пожалуй, один из самых лидирующих сюжетов во сне. В материале РИАМО разбираемся, что означают такие сны.

К чему снится землетрясение

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Сонник Миллера

Согласно соннику Миллера Землетрясение, увиденное во сне, предвещает неблагоприятные события. Особенно это ощутимо будет у предпринимателей, которые имеют дело с крупными деньгами.

Какие-то люди видят землетрясения накануне межгосударственных войн и вооруженных конфликтов.

Современный сонник

Современный сонник тоже толкует подобные сновидения в тревожном ключе: сон о землетрясении указывает на череду бедствий, неприятностей и проблем в делах и в личной жизни.

Сонник Ванги

Провидица Ванга считала, что если человеку приснилось землетрясение, то это означает, что человека терзают внутренние страхи перед бедами, которые могут постичь его наяву. То есть землетрясение – это эмоциональное состояние человека, полного тревог и опасений.

Сонник Фрейда

Фрейд предполагал, что землетрясение снится закомплексованным в себе людям. Сон, в котором из-под ног уходит земля, говорит о переживаниях сновидца и его неуверенности в себе. Также оно может означать желание вступить в интимную связь с человеком, с которым давно знаком. А еще сон о землетрясении может быть остаточным явлением перенесенного сексуального контакта, который не доставил удовольствия.

К чему снится цунами

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Сонник Миллера

Если Вы во сне увидели цунами, то это говорит о ваших внутренних переживаниях, которые трудно вынести. Но если вы смотрите на цунами как бы со стороны, то есть оно вас никак не затрагивает, то вы таким образом предвидите возможные неприятности и сможете принять правильные шаги, чтобы их избежать или преодолеть.

Если же вы «оседлали волну», то это свидетельствует о мощной интуиции, к которой стоит прислушиваться при принятии решений.

Сонник Ванги

По Ванге, видеть во сне цунами – тревожный знак. От того, насколько масштабными во сне оказались разрушения из-за него, зависит количество потрясений, которые вам предстоит пережить в реальной жизни.

Если после цунами наступил штиль, то это свидетельствует о том, что со всеми проблемами вы справитесь и удача точно на вашей стороне.

Сонник Фрейда

Психолог Зигмунд Фрейд был уверен, что если вы во сне увидели цунами, то впереди вас ждут конфликтные ситуации. Так, например, если во сне цунами разрушило ваш дом, то в семье грядут ссоры и скандалы.

С другой стороны, если вы одиноки, то сон с цунами предвещает непродолжительное приятное знакомство.

Если женщине приснилось, что она после шторма купается в прозрачной воде, то впереди ее ждет беременность и легкие роды, а малыш будет здоровым.

К чему снится наводнение

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Сонник Миллера

Если Вам снится, что вода, которая заполняет территории вокруг, чистая и прозрачная, то это означает вашу упорную борьбу с трудностями. Скоро в вашу жизнь придут умиротворение и обеспеченность, поэтому не стоит опускать руки.

Если же потоки воды мутные, то это предрекает череду бедствий в вашей жизни. Если вода во сне унесла с собой людей, то скоро настанут печальные события. Если и вы сами стали жертвой наводнения, обратите внимание на свое здоровье.

Сонник Ванги

Потом, согласно Ванге, предрекает какие-то утраты. Можно лишиться как денег, так и важного в вашей жизни человека – в прямом или переносном смысле. Но помните, что все трудности – это временное явление.

Сонник Фрейда

Вода для Фрейда – это символ зачатия, деторождения и оргазма, а потоки воды – семяизвержение. Поэтому сон о наводнении говорит о грядущей беременности и родах. Для мужчин толкования совсем иные. Просто наблюдать за потопом — это отражение подсознательного желания завести детей. Плавание во время наводнения – означает тягу к женщинам в положении.

К чему снится смерч

Сонник Фрейда

Если смерч приснился женщине, то на горизонте скоро появится неадекватный партнер. Он будет ревнивым, склонным к поискам проблем на ровном месте, он будет в буквальном смысле портить женщине жизнь.

Если такой сон увидел мужчина, то ему предстоит впасть в отчаяние и растерянность. В какой-то момент он поймет, что не может справиться с навалившимися проблемами, он почувствует себя растерянным. Самое главное в такой момент взять себя в руки.

Сонник Миллера

Согласно Миллеру, такой сон говорит о творческой энергии человека, которая все никак не может найти выход. Если смерч вы видели в небе, то прислушайтесь к себе, займитесь любимым делом, уделите больше времени своему хобби или исполните давнюю мечту.

Сонник Ванги

По соннику Ванги, смерч символизирует большие перемены в жизни. Это как мощный вихрь, который меняет привычный уклад вещей. Но не стоит пугаться! Перемен бояться не нужно, ведь они часто несут новые возможности и перспективы. Если вы оказались в самом центре смерча, это знак, что предстоит стать главным участником важных событий.

Смерч также может означать, что пришло время обновить свои взгляды и привычки. Возможно, старые модели поведения уже не работают, и пора искать новые пути решения проблем. Сонник Ванги советует: когда видите во сне смерч, подумайте, какие аспекты вашей жизни требуют изменений.

К чему снится пожар

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Сонник Миллера

В соответствии с расшифровкой, которую дает снам с огнем Миллер, — это очищающая сила. То есть он освобождает, соответственно и трактовка этих видений благоприятная. Так, например, если вы видите здание, объятие огнем, – это к переезду, смене работы. Если вы тушите пожар – к душевным переживаниям. Если вы видите пепелище, оставшееся после пожара, – значит, вы тоскуете по прошедшим дням. Видеть во сне обгоревших людей – стоит напомнить близким проверить свое здоровье.

Сонник Фрейда

Видеть во сне пожар – это страстность и желание секса. Если во сне вы тушите пожар, то стоит обратить внимание на свое здоровье, в частности на репродуктивные органы. Если вы видите, как горит какой-то предмет, – это значит, что вам кто-то сильно нравится. Если же вы смотрите во сне на пепелище – вашим чувствам к другому человеку пришел конец.

Сонник Ванги

Согласно соннику Ванги, огонь символизирует мощные внутренние изменения, которые вот-вот произойдут в вашей жизни. Это словно сигнал: пора стряхнуть старую кожу и подготовиться к новому этапу!

Небольшой пожар — намек на мелкие, но значимые перемены. Возможно, стоит пересмотреть некоторые привычки или взгляды.

Огромное пламя — предвещает серьезные события, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Будьте готовы к большим сюрпризам!

Пожар также может служить предупреждением о скрытых угрозах. Обратите внимание на свою безопасность — как физическую, так и эмоциональную. Возможно, вокруг вас есть люди или ситуации, которые требуют особого внимания.