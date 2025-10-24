Ссора, переросшая в скандал: в чем суть конфликта Виктории Бонни и Авроры Кибы

Кто такая Аврора Киба

Авроре Кибе всего 19 лет, она работает моделью и мечтает построить карьеру певицы. У девушки море увлечений: помимо учебы в престижных московских школах, она занималась балетом и конным спортом.

В 2024 году девушка окончила школу, получила сразу два аттестата (российский и международный) и тут же поступила в Лондонский колледж моды. Там она будет заниматься по направлению «Дизайн одежды».

Аврора Киба из обеспеченной семьи. Ее отец, Илья Беляков, в 2004 году основал две компании по управлению недвижимостью — «БЦК Альянс» и «БЦК Групп». Однако в 2017 году скоропостижно скончался, когда ему было всего 47 лет.

Мать Авроры — владелица коммерческой недвижимости в Москве. Ее компании управляют, например, бизнес-центром «Капитал» в Гостином дворе. Доход от ее предприятий составляет порядка 20 миллионов рублей ежегодно.

Об Авроре Кибе все заговорили в 2024 году, когда она вместе с Григорием Лепсом появилась на музыкальной премии «МУЗ-ТВ. С тех пор она часто появляется на светских мероприятиях, да и карьера певицы пошла в гору — девушка выпустила свой первый трек «Пьяная дура». В качестве псевдонима Аврора выбрала имя Avri.

В своих аккаунтах в социальных сетях Киба часто выкладывает фотографии с цветами и подарками от Лепса, чем еще сильнее привлекает к себе внимание общественности.

В чем суть конфликта между Викторией Боней и Авророй Кибой

Скандал, который тянется вот уже несколько месяцев, начался с того, что Виктория Боня в Rutube-шоу «Злые языки» высказалась насчет семьи Авроры Кибы. Так, российская телеведущая заявила, что Аврору решили «удачно выдать замуж» за Григория Лепса на фоне проблем с финансами.

«Он (отец Кибы) ушел из-за того, что обанкротился. <…> У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — заявила блогерша.

Конечно, такое высказывание не понравилось Авроре, и она довольно резко высказалась в сторону Бони. Она написала пост в своем аккаунте в Instagram*: «Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за €3 тыс., имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?» — написала 19-летняя Аврора Киба. Также девушка подчеркнула, что Григорий Лепс не имеет никакого отношения к ее учебе в Лондоне, да и вообще Киба «с детства на красных дорожках».

Девушка добавила, что о прошлом Виктории Бони знает вся Москва, и это не просто сплетни. В конце Киба написала: «Моя семья — мое все!», и посоветовала телеведущей разобраться прежде всего со своей жизнью.

С тех пор взаимные обвинения двух светских дам стали привычным делом. В ответ на сообщение Кибы Боня написала у себя: «Самое интересное — ее мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома в кровати не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала. Абсурд! Я даже не знала, что эта малолетняя девочка дочь моей бывшей подружки, с которой мы даже не ругались. Таня, ты кому отдала свою дочь? Мужику, который старше на полвека. И научи ее отвечать за свои слова», — заявила Боня.

Скандал дошел до суда

20 октября 2025 года стало известно, что Виктория Боня решительно настроена наказать невесту Григория Лепса — она подала иск в Кузьминский суд Москвы против нее.

«Я подала в суд, так как считаю, что свобода слова не означает вседозволенность. Особенно это касается тех, кто еще не понял, где проходит грань между мнением и клеветой», — заявила Боня. Она добавила, что чужие извинения ее не интересуют, а вот Авроре Кибе придется научиться отвечать за свои слова. «Когда юная особа, выбравшая мужчину, который старше ее почти на полвека, пытается публично оскорблять других женщин — это уже не смешно, это печально», — сказала телеведущая.

В материалах сказано, что «истец обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации». Также там отмечается, что изначально иск был составлен с нарушениями, поэтому дело на время заморозили. Но в настоящее время иск принят к производство, беседа по нему назначена на 8 декабря текущего года.

Реакция Авроры Кибы на поданный иск со стороны Бони

На премьере фильма «Алиса в стране чудес», куда пришла и Аврора Киба, ей задали вопрос, что она думает по поводу иска. Девушка ответила, что абсолютно спокойна и что она не сомневалась, что этот спор с Боней выйдет за рамки Интернета.

«Что касается этой истории, я не знаю о том, кто и как жил 30 лет назад. Я знаю одно — мой папа был таким человеком, что он бы не женился на моей маме, если бы у нее была такая репутация. Человек первым начал эту историю. Я считаю, что у человека закончилось инфополе и теперь ей очень нужно поговорить. Поэтому я не думаю, что это выльется дальше интернета. А относительно того, кто кого и куда продал… Ваши же коллеги выяснили, какие у моей мамы машины, квартиры и где, у нас все в порядке и поэтому не надо об этом говорить. С Григорием мы это не обсуждаем — у нас есть о чем поговорить. Я все знаю про себя, у меня нет проблем с деньгами что до Григория, что после Григория, что во время Григория. Так что если обвинить меня в том, чего нет… зачем я буду спорить с человеком, который глуповат», — заявила Аврора Киба в беседе с Woman.ru.

