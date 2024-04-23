Способны стать миллиардерами: самые богатые знаки зодиака

Астрологи любят составлять разные рейтинги с представителями всех знаков зодиака. Одна из излюбленных тем — богатство: насколько велика вероятность, что Овны спустят все свои деньги в ту же секунду, как их получили? А Скорпионы действительно идеальные банкиры и игроки на бирже? В материале РИАМО разбираемся, насколько каждый знак зодиака склонен к обладанию большими деньгами.

12 место — Рыбы

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Рыбы, как правило, с деньгами имеют довольно сложные и неоднозначные отношения. Конечно, они, как и все другие знаки зодиака, любят деньги и хотят их иметь как можно больше, однако из-за природной наивности и доверчивости вкладывают свои средства в проигрышные проекты, ведясь на яркую картинку, которую им рисуют. Рыбы также часто попадаются в ловушки интернет- и телефонных мошенников, сообщая три цифры на обратной стороне своей банковской карты, в результате часто теряют деньги.

11 место — Водолей

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Водолеи могут стать очень богатыми людьми, однако их отличает одна интересная черта — нежелание привязываться. Поэтому и к деньгам они относятся совершенно спокойно, а в выгодные проекты ввязываются лишь при определенном настроении. Конечно, это позволяет конкурентам обойти Водолеев и сделать деньги там, где этот воздушный знак зодиака не захотел разбираться. Куда интереснее Водолеям получать новые впечатления и эмоции, встретиться лишний раз с друзьями, а не просчитывать наперед, какие акции принесут доход и зачем друг предлагает купить франшизу. Поэтому Водолеи зачастую довольствуются средним доходом.

10 место — Овен

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У Овнов есть много огня в крови и желания вести насыщенную яркую жизнь, полную приключений. Для этого нужны деньги. Однако природа Овна такова, что им трудно «играть» на перспективу. Любое недоразумение может вывести Овна из себя, и он может бросить то, за что с таким пылом взялся. Поэтому в бизнес-партнеры Овна берут неохотно, ведь никогда не знаешь, когда у этого огненного знака зодиака пропадет запал. Кроме того, Овны — главные любители риска, а это не всегда играет в их пользу в вопросах финансов.

9 место — Весы

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Весы — знак колеблющийся, а потому и выгодные сделки, и вакансии буквально уводят у него из-под носа. Пока Весы принимают решение, взвешивают все «за» и «против», удача уплывает от них в неизвестном направлении. А жаль, ведь Весы любят богатую и красивую жизнь, правда, в идеале за счет партнера. Если же Весы участвуют в бизнес-проектах, то представителей этого знака опять же довольно легко морально продавить, чтобы самим остаться в плюсе, а Весам предложить менее выгодные условия. Весы не любят споры и вражду, поэтому согласятся с тем, что им предлагают, лишь бы не портить отношения.

8 место — Дева

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Дева — один из самых практичных знаков. Это те люди, которые лучше всех умеют копить деньги и выжидать идеальных для себя условий. Кроме того, именно Девы следят за всеми распродажами и акциями, а потому покупают те же вещи, что и другие люди, но буквально за треть цены. Рациональность Девы позволяет принимать максимально взвешенные решения, а любых мошенников Дева сама доведет до белого каления и разведет на деньги. Поэтому склонность к богатству у них уже достаточно высокая.

7 место — Близнецы

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Близнецы чем-то напоминают Дев: они такие же рационалы, а любого мошенника раскусывают еще в тот момент, когда слышат, как на телефоне заиграла мелодия входящего звонка. Близнецы — идеальные продавцы, они лысому продадут расческу, а зимой — снег. Кроме того, этот знак зодиака очень многофункционален: Близнецы могут работать на двух-трех работах ради денег, а потому самые топовые работодатели стремятся заполучить себе в команду такого рубаху-парня. Платят им, как правило, соответствующе. А уж совершать выгодные сделки доверяют преимущественно Близнецам. Можно сказать, что у представителей этого знака нюх на деньги.

6 место — Рак

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Рак любит деньги, и они отвечают ему взаимностью. Как правило, Раки — отличные бизнесмены, особенно если речь идет о каком-то семейном бизнесе. Кроме того, Раки довольно бережливые, а потому на счету у них со временем накапливается кругленькая сумма, которая постоянно растет. Деньги дарят Ракам чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому и работают они ради них усердно и с положенным прилежанием, учитывая все риски и рассматривая все предложения. Нередко Ракам от родственников прилетает внезапное наследство.

5 место — Козерог

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Козероги, главные трудяги зодиакального круга, очень выдержанны и серьезны. Они канонические карьеристы, которые к цели идут не спеша, но всегда остаются в плюсе. Козероги умеют стратегически мыслить, чем обезоруживают конкурентов в финансовых вопросах. Кроме того, их малоэмоциональность делает из них идеального кандидата на роль денежного партнера в крупных сделках, а потому Козероги зачастую участвуют в поистине великих финансовых делах. Именно Козерог знает, как с самого нуля вывести бизнес или любую прибыльную идею до больших контрактов и денежного благополучия.

4 место — Скорпион

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Скорпионы считаются одним из самых денежных знаков, потому что их природа наделила чуйкой на выгоду. Они умеют рискнуть всем — и победить. Поэтому Скорпионы нередко покупают лотереи и выигрывают действительно крупные суммы. Любят представители этого знака и игру на бирже, покупают акции. Вообще Скорпионам нравится чувство обладания большими деньгами, причем они любят не те возможности, которые деньги им дарят, а сам факт обладания крупными суммами. Нередко другие знаки зодиака именно у Скорпиона берут в долг, потому что представители этого знака действительно являются этаким частным банком, где всегда есть деньги.

3 место — Лев

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Лев себя очень любит и предпочитает вращаться среди себе подобных — тех, кто одевается в бренды, ходит в лучшие рестораны, селится в отели 5 звезд. Потому и протекцию со стороны вышестоящих получает довольно рано, а вместе с этим в его жизнь быстро приходят и деньги, которые он обожает. Можно подумать, что Лев и деньги — это слова-синонимы, настолько они неразрывно связаны друг с другом. Впрочем, работать Лев не очень любит, предпочитает жить на широкую ногу и больше отдыхать, поэтому некоторые выгодные сделки уходят у него из-под носа. Но Лев не расстраивается, ведь он знает — деньги у него всегда будут.

2 место — Телец

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Тельцы известны своей склонностью к гедонизму похлеще Львов. Телец не мыслит своей жизни без денег и готов ради них на все. Он будет задерживаться на работе, ходить на все корпоративы, лишь бы подружиться с кем нужно и повысить себе зарплату или выбить премию. Как правило, это всегда работает, Телец накапливает на счету крупные суммы. Делиться с другими и давать в долг Телец не любит, а если и сделает это, то попросит возврат с процентами. Не против Телец и инвестиций своих средств, но делает это осторожно — сначала изучает все нюансы. Рисковать не склонен.

1 место — Стрелец

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Стрельцом управляет планета щедрости и богатства Юпитер, поэтому представители этого знака с детства привыкают жить в изобилии. Подобное притягивает подобное, так что Стрельцы в скором времени и сами начинают грести деньги лопатой. Они любят самые дорогие и эксклюзивные вещи, причем находят их с нереальными скидками, а порой и вовсе получают бесплатно. Стрельцы очень щедрые, любят жертвовать свои деньги и выступать в роли спонсоров разных проектов. Надо ли говорить, что Вселенная платит Стрельцам тем же!