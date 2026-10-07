В Наро-Фоминске провели штабную тренировку по гражданской обороне

Штабная тренировка по гражданской обороне проходит 7 октября в Наро-Фоминском округе в рамках общероссийских учений. Она приурочена к 94-й годовщине образования гражданской обороны России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминском округе разворачивают нештатные формирования гражданской обороны и проводят сбор руководящего состава. Вводную для тренировки предоставило Главное управление МЧС России по Московской области.

На местах отрабатывают алгоритмы эвакуации населения в безопасные районы, организации питания и размещения. В план на 7 октября входят строевой осмотр, проверка личного состава, техники и оснащения.

«Тренировка плановая, но в нынешних условиях особенно важно, чтобы все службы действовали четко и слаженно», — отметил начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа Евгений Комков.

Кроме того, 9 октября пройдет проверка систем оповещения. В 10:40 включат сирены и подадут сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а в 10:43 по телевидению и радио передадут сообщение о проверке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.