В Ленинском округе запустили рейсы от «Суханово Парка» до метро «Аннино»

Автобусы маршрута № 1224 по будням начали курсировать от ЖК «Суханово Парк» до станции метро «Аннино» без пересадок. Дополнительный вариант движения расширил транспортную сеть Ленинского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На маршруте № 1224 «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» запустили дополнительный вариант следования от ЖК «Суханово Парк» до метро «Аннино». Автобусы по этому направлению ходят по будням.

«Расширение маршрутной сети — это конкретный шаг к повышению комфорта жителей быстрорастущих микрорайонов. Теперь от ЖК «Суханово Парк» можно добираться до станции метро «Аннино» без дополнительных пересадок», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Для обновленного расписания добавили шесть рейсов. Теперь маршрут обслуживают 20 автобусов, которые выполняют 334 рейса за смену. По основному направлению до метро «Бульвар Дмитрия Донского» первый автобус отправляется от жилого комплекса в 05:30, последний — в 23:35. Рейсы до метро «Аннино» начинаются в 06:30, последний автобус от ЖК отправляется в 20:05.

С 1 октября в Ленинском округе также ввели маршрут № 55 «Дрожжино — Видное (Поликлиника)», заменивший маршрут № 55к. На маршрут Мострансавто № 1224 добавили один автобус большого класса.

Администрация продолжает развивать дорожно-транспортную сеть и общественный транспорт. Расширение маршрутов, обновление подвижного состава и повышение качества обслуживания остаются приоритетными задачами, направленными на повышение комфорта, безопасности и доступности поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.