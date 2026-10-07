Трагедия в многодетной семье: полугодовалый малыш умер в Калининградской области

Трагедия случилась накануне вечером вечером. По предварительным данным, с 3 октября у ребенка начались проблемы со здоровьем: поднялась температура и появилась диарея. Через три дня мальчик скончался.

Мальчик родился в многодетной и благополучной семье, где он был восьмым ребенком. На месте происшествия работали полицейские, следователи регионального СКР и представители прокуратуры.

СК проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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