Трагедия в многодетной семье: полугодовалый малыш умер в Калининградской области
Полугодовалый малыш умер в Калининградской области. Проводится доследственная проверка, сообщает «Клопс».
Трагедия случилась накануне вечером вечером. По предварительным данным, с 3 октября у ребенка начались проблемы со здоровьем: поднялась температура и появилась диарея. Через три дня мальчик скончался.
Мальчик родился в многодетной и благополучной семье, где он был восьмым ребенком. На месте происшествия работали полицейские, следователи регионального СКР и представители прокуратуры.
СК проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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