Андрей Иванов провел личный прием жителей в Заречье

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 6 октября провел прием в формате «Выездной администрации» в Культурно-досуговом центре поселка Заречье. Жители обратились с вопросами строительства, дорожного движения, здравоохранения и ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием прошел в территориальном управлении Сколковское. Жительница дома №54 по Можайскому шоссе сообщила о плохом состоянии ограждения недостроенного дома №53: на площадку могут попасть дети. Ремонт забора обсудят с конкурсным управляющим.

«Проведем встречу с конкурсным управляющим. Если у него отсутствуют свободные средства, то закроем периметр объекта собственными силами», — сообщил Андрей Иванов.

Жители также пожаловались на припаркованные машины между домом №4 по бульвару Эйнштейна и домом №19 по улице Агрохимиков. Они сужают дорогу и затрудняют проезд транспорта и экстренных служб. Иванов поручил профильным службам осмотреть участок и вместе с жителями выбрать меры: шлагбаум, камеры видеонаблюдения или одностороннее движение. Предложение обсудят с застройщиком «Гранель».

Еще одно обращение касалось приема узких специалистов в Немчиновском фельдшерско-акушерском пункте. По словам заявительницы, там только делают кардиограммы, ставят уколы и выписывают рецепты. За другими услугами пациенты ездят в Новоивановское и Одинцово. Муниципалитет вместе с Одинцовской областной больницей оценит число прикрепленных жителей, соберет заявки на прием и на их основе сформирует график выездов специалистов.

Для передачи муниципалитету сетей водоснабжения и водоотведения в районе улицы 30 лет Октября в Жаворонках создадут рабочую группу. Она зафиксирует состояние коммуникаций от водозаборного узла до многоквартирных домов и самого узла.

Жителям также сообщили о ходе строительства комплекса «Вяземы парк» на улице Городок-17 в Больших Вяземах. Сейчас строят два корпуса — четыре жилые башни. Корпус №1 должны сдать во втором квартале 2027 года, №2 — в третьем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.