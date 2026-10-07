В Одинцове 10 октября откроют мобильный медпункт в парке имени Л. Лазутиной

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Одинцовской областной больницы будет работать в парке имени Л. Лазутиной в субботу, 10 октября, с 11:00 до 14:00. Посетители смогут проверить здоровье и пройти вакцинацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильный медпункт разместится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной по адресу: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 1. Взрослые посетители, прикрепленные к Одинцовской областной больнице, смогут проверить здоровье во время активного отдыха.

Вакцинация будет доступна всем желающим с 18 лет независимо от места регистрации и прикрепления к поликлинике. Для прививки необходимо взять с собой на лыжероллерную трассу паспорт и СНИЛС. Мероприятие организовано при поддержке администрации Одинцовского округа и руководства парка.

Особое внимание вакцинации рекомендуют уделить людям из групп риска: гражданам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.