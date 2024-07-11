Шоколад как валюта: 8 малоизвестных фактов о главном лакомстве

Всемирный день шоколада любители сладкого отмечают ежегодно 11 июля. Этот праздник был придуман и впервые введен еще в 1995 году французами. Многие любят шоколад, однако мало кто знает некоторые факты о нем, которые мы приводим ниже.

1. Шоколад был деньгами у племени майя

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В одной опубликованной в «Экономической антропологии» статье Джоан Барон утверждал, что изображения какао-бобов в произведениях искусства майя наглядно демонстрируют, как шоколад со временем из еды превращался в деньги, которые использовались для различных покупок, а также для оплаты налогов. В качестве последних ежегодно майя выплачивали 11 миллионов бобов, а в пищу употребляли только 2 миллиона. Джоан Барон приходит к выводу, что кроме как в качестве денег бобы использовать некуда. Также есть подобные задокументированные свидетельства и об ацтеках.

Вообще майя так любили горячий шоколад, что даже придумали своего бога для какао и стали ему поклоняться. А натуралист XVI века Франциско Эрнандес в свое время обнаружил, что на территории проживания племен майя росло 4 вида какао-бобов, но только самые маленькие из них пускали в пищу и для приготовления напитков. Крупные же использовались только для обмена (в качестве денег).

2. Существует шоколадная диета

Да-да, даже на любимом лакомстве можно сбросить порядка 5 кг веса. Правда, любителей белого и молочного шоколада диета разочарует – употреблять в пищу можно только горький черный шоколад с большим содержанием какао-бобов. Считается, что они улучшают обмен веществ, а потому и происходит сброс веса. Диета заключается в том, чтобы съедать по 80-90 г шоколада в три приема и запивать черным кофе без сахара. Во время диеты также можно себе позволить есть макароны из твердых сортов муки, салаты, заправленные обезжиренным соусом овощи и фрукты. Также можно принимать витамины, которые будут пополнять баланс организма недостающими элементами. Диета должна длиться не более 5 дней и не рекомендована лицам, страдающим серьезными заболеваниями печени и почек, а также больным гипертонией.

3. Католики долго не могли решить, можно ли шоколад в пост

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Долгое время католическая церковь ставила под вопрос один важный момент – можно ли все-таки употреблять в пищу шоколад во время поста, ведь смысл поста как раз в ограничении удовольствий. Епископы Мексики в 1569 году отправили в Ватикан своего представителя, чтобы он спросил, что думает об этом сам Папа Римский. Однако так получилось, что Папа Пий V пришел в замешательство и не смог ответить – он даже не пробовал никогда шоколад. Тогда ему приесли чашку этого вкусного напитка, он сделал глоток и сказал: «Шоколад поста не нарушает, не может такая гадость приносить кому-то удовольствие!».

4. Шоколадом можно манипулировать

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Компания ВВС однажды провела интересный эксперимент. Группе добровольцев было предложено рассказать о себе информацию, с помощью которой можно было бы взломать социальные сети. К ней относятся дата рождения, пароль, номер телефона, email. За такие данные в обмен предложили плитку вкусного шоколада. Интересно, что более 70% испытуемых не удержались и выдали все необходимые данные о себе.

5. Существует шоколад с ароматом сена

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Привычные виды шоколада (молочный, горький, белый) известны всем. Однако истинные ценители лакомства находятся в вечных поисках новых вкусов… и находят их. Так, к примеру, в ОАЭ можно попробовать шоколад с верблюжьим молоком. Производители утверждают, что такой шоколад гораздо полезнее обычного и подходит даже диабетикам. Еще один интересный вкус – шоколад с беконом. Вообще такое сочетание обожал Наполеон, а в Чикаго решили выпускать такие плитки: каждая содержит кусочки копченого бекона и крупицы соли. А вот английский шоколатье Ханс Слоун создал шоколад с запахом сена – он изготовлен из шоколадной массы со специально высушенной и измельченной травой, скошенной на лугах. Попробовать его можно, только заехав в гостиницу Coworth Park либо приобретя шоколад в магазине при гостинице.

6. Зачем придумали праздник шоколада

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Праздник шоколада был создан во Франции в 1995 году и изначально задумывался как внутригосударственный – его устроили сладкоежки. Однако со временем люди других стран прониклись этой идеей и праздник приобрел уже мировые масштабы. Причем отмечают его теперь аж четыре раза в год:

7 июля

11 июля

13 сентября

29 ноября.

В России же его принято отмечать именно 11 июля.

7. Шоколад нужно есть, чтобы хорошо сдать экзамены и ясно мыслить

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Шоколад с высоким содержанием какао полезен для нашего мозга. Все благодаря флавоноидам. Помимо увеличения скорости обработки информации и улучшения кратковременной памяти, флавоноиды также усиливают кровообращение в гиппокампе, который отвечает за формирование наших воспоминаний. А некоторые исследования говорят о том, что флавоноиды также повышают нейропластичность и благоприятно влияют на когнитивные функции, особенно в пожилом возрасте. Так что во избежание развития деменции стоит съедать по маленькой плиточке горького шоколада в день. Кроме того, ученые доказали, что даже после небольшой порции шоколада люди лучше справляются с математическими задачами.

8. Белый шоколад не совсем шоколад

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Белый шоколад впервые выпустил в 1930-е годы швейцарский концерн Nestlé, пытавшийся таким способом утилизировать излишки масла какао. Спустя почти 50 лет случился взрыв популярности этого вида шоколада. На самом же деле белый шоколад вырабатывают из масла какао, сахара, пленочного сухого молока и ванилина – без добавления какао-порошка. Именно поэтому цвет шоколада остается беловатым, ближе к оттенку слоновой кости. Вкус же у белого шоколада именно такой благодаря карамельному привкусу сухого молока и ванилина.