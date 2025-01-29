Шайн Мускат: что это за виноград, о котором говорят все блогеры

Виноград пугающих размеров привлек внимание блогеров и гурманов. Стоит он дороже привычного винограда, но зато у него нет косточек, а мякоть плотная и сладкая. В материале рассказываем, где вывели сорт Шайн Мускат и почему он иногда называется корейским.

Что такое Шайн Мускат

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Шайн Мускат – это один из сортов винограда, который продается на вес золота. Гроздь винограда в Европе, например, может достигать цены в 62 евро.

Шайн Мускат отличается прежде всего своими размерами: так, одна виноградина может достигать размеров в 3-5 сантиметров в диаметре. Кожица у винограда тонкая, от мякоти ее почти невозможно отделить. При этом сами виноградины очень хрустящие, что так сильно понравилось многим блогерам в ТикТоке. Косточек у Шайн Муската нет, а мякоть при этом плотная, сочная и очень водянистая.

Что касается вкуса, то этот сорт имеет мускатный аромат (отсюда и название) и сладкий, освежающий вкус, похожий на манго.

При употреблении такой виноград лучше не разрезать, а есть целиком, чтобы ощутить хрусткость мякоти и брызги сока.

Как появился сорт Шайн Мускат

Фото - © Miwa Steve - Own work/Wikipedia.org

Шайн Мускат был выведен в Японии, в Исследовательском центре винограда Национального института агробиологических наук в префектуре Хиросима.

В основу сорта Шайн Мускат входят два других: мускат александрийский (но он не подходит для выращивания в Японии, хотя на вкус отличный) и американский сорт Стьюбен (он невкусный, зато имеет толстую кожицу и спокойно выращивается в Японии). В результате скрещивания вывели сорт Акицу №21. Он обладал крупными плодами и довольно сладкими ягодами. Но имел очень неприятный запах. Поэтому селекционеры продолжили работу и скрестили его с виноградом Хакунан. В итоге получили само совершенство – крупные хрустящие плоды, великолепный вкус и приятный запах. Первоначально он имел название Акицу №23, однако позже был переименован в Шайн Мускат.

Созревают плоды Шайн Муската с середины до конца августа.

Почему виноград Шайн Мускат называют корейским и нефритовым

Фото - © Кадзуо Куросаки - Собственная работа/Wikipedia.org

Виноград сорта Шайн Мускат из Японии каким-то образом (без согласия японцев) попал в Южную Корею и Китай. Именно корейцы начали первыми производить этот виноград на экспорт, поэтому за ним закрепилось название «корейский». Нефритовым его называют благодаря цвету. А популярным виноград стал в первую очередь в Китае.

Сейчас из этих двух стран ягоду поставляют во многие государства по лояльной цене. Так страна восходящего Солнца ежегодно недополучает около 70 миллионов долларов США в виде роялти за свой уникальный сорт. Все дело в том, что изначально Шайн Мускат и не был рассчитан на экспорт, так что агробиологи не особо-то торопились получать патент. Однако, согласно требованиям Международного союза охраны новых растений (UPOV), каждое новое выведенное растение должно получить лицензию за пределами страны происхождения в течение шести лет после внутренней регистрации. Так, не успев оформить необходимые документы до 2012 года, Япония потеряла право на получение роялти.

В Россию этот сорт винограда поставляется в основном из Китая.

Почему виноград Шайн Мускат такой дорогой

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В Японии за килограмм винограда сорта Шайн Мускат придется заплатить немало – разброс цен составляет около 30-80 долларов США. Зачастую его приобретают в качестве подарка на какой-нибудь праздник. В чем причина такой стоимости? В качестве продукта и его вкусовых свойствах. Кроме того, это ведь еще и эстетически привлекательный виноград, а это очень много значит в восточной культуре.

В Корее виноград обойдется вам дешевле – в 12-25 долларов за килограмм. Выгоднее всего приобретать его в Китае – всего лишь за 2-5 долларов за килограмм. В России виноград считается премиальным, а цена его составляет в среднем 600-700 рублей за килограмм.

Считается, что у японского сорта более хрустящая кожица. Зато корейский вариант превосходит всех по аромату: у ягод сильный цветочно-фруктовый запах. У китайского муската кожица толще, аромат более нейтральный, а вкус – менее сладкий, иногда с кислинкой или вяжущим оттенком.

Польза и вред винограда Шайн Мускат

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Как и любой другой виноград, Шайн Мускат содержит в себе много полезных и питательных элементов. Например, в нем есть витамины А, В, С, а также калий и магний. В нем много клетчатки, которая нормализует пищеварение. Натуральный сахар в составе помогает набраться сил.

Однако не всем можно есть этот виноград. Стоит воздержаться от Шайн Муската:

диабетикам, поскольку в винограде много сахара;

аллергикам, поскольку может возникнуть индивидуальная реакция;

людям с больным желудочно-кишечным трактом, поскольку кислота и сахар, содержащиеся в винограде, могут спровоцировать язвенные болезни или гастрит.

Кроме того, виноград Шайн Мускат довольно калорийный, поэтому не стоит им увлекаться людям с избыточным весом.

Что говорят в соцсетях о Шайн Мускате

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Десятки роликов о винограде в ТикТоке говорят о его невероятной популярности, которая может посоперничать с дубайским шоколадом. Один из самых популярных роликов принадлежит южнокорейской блогерше JulietASMR. В видео девушка показывает виноград Шайн Мускат и отмечает, что он невероятно большой по размеру. Далее она его с аппетитом начинает поедать на камеру. Главная особенность – виноград очень сильно характерно хрустит. Ролик репостнули 46 тысяч раз, а сам он набрал более двух тысяч комментариев.

Комментаторы писали: «Он на вкус более сладкий, чем обычный, в принципе, отличие только в этом и в хрусте, мне кажется, не стоит таких денег, а так норм», «Этот виноград такой дорогой», «На вкус это обычный виноград. Только без косточек и с очень завышенной ценой», «Поделитесь со мной».