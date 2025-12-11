Семь лет несчастья: о чем говорит примета, связанная с разбитым зеркалом

В материале РИАМО — о том, что на самом деле ждет человека, если он по неосторожности разобьет зеркало.

Наверняка многие слышали о том, что если разбить зеркало, то несчастия будут преследовать целых семь лет. Эта легенда пришла к нам из Франции. Дело в том, что в городе Тарб разбилось зеркало, которое было подарено королем Филиппом VI, и вдруг на этот город напала эпидемия чумы. Длилась она ровно семь лет. А есть ведь еще легенда, что зеркало — это некий тоннель, который соединяет мир физический с миром душ. Поэтому зеркал многие боятся, а особенно — если они разобьются.

Зависимость приметы от дня недели

Фото - © Freepik.com

Примета зависит от того, в какой день недели вы разбили зеркало.

Понедельник — о вас за спиной начнут распускать слухи ваши недоброжелатели.

Вторник — некий человек противоположного пола сделает так, что вы потеряете свою репутацию. А еще он может вас обмануть.

Среда — к проблемам на работе.

Четверг — какие-то родственники принесут вам неприятности.

Пятница — можно ждать наступления трудного момента, но свое плечо поддержки вам подставит близкий друг.

Суббота — максимум случатся какие-то мелкие хлопоты.

Воскресенье — осторожнее обращайтесь с деньгами, возможен обман.

Кто именно разбил зеркало

Фото - © Асатур Есаянц/РИА Новости

Незамужним девушкам и холостым мужчинам можно ожидать семь лет безбрачия.

Если зеркало разбилось у женщины, то возможны проблемы с партнером. Над восстановлением отношений придется попотеть. Однако если зеркало разбилось в расческе или в пудренице, то это, наоборот, к счастью — вас ждут перемены к лучшему.

Если зеркало разбил мужчина, то в ближайшее время у него возможны приступы агрессии, которые могут разрушить самые близкие отношения. Поэтому себя придется контролировать силой: следить за поступками и речью.

Если зеркало разбил ребенок, то беспокоиться не о чем: дети имеют мощную защитную ауру.

Где разбилось зеркало

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

Трактовка приметы о разбитом зеркале сильно зависит от места, где это досадное происшествие произошло.

Если зеркало разбили в гостиной, то необходимо провести генеральную уборку. Вероятно, в жилище есть негатив.

Если зеркало разбили в спальне, то это считается предвестником того, что у людей, которые спят в этой комнате, может развиться какой-то недуг, болезнь. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем.

Если зеркало разбилось в прихожей, то, вероятно, семью кто-то сглазил. Надо почистить жилище.

Разбитое зеркало в ванной комнате сигнализирует о том, что в близком окружении завелся некий лицемерный человек, которому нельзя доверять.

Если зеркало разбили на работе, то вероятен конфликт с коллегами или начальством.

Разбитое зеркало в гостях — к финансовым потерям.

Каким было разбитое зеркало

Фото - © Сгенерировано ИИ/Freepik.com

Самый безопасный вариант — разбить новое зеркало. Оно пока еще не успело впитать в себя энергетику владельцев, поэтому каких-либо проблем такое зеркало не принесет.

А вот зеркало, которому уже много лет, буквально является отражением вашей души. Поэтому, если разбить старое зеркало, то придется со всей внимательностью и строгостью подойти к примете: где, когда и кем предмет был разбит. Ничего хорошего такое происшествие не несет.

Если вы разбили маленькое зеркало (например, в пудренице или на обратной стороне расчески), то беспокоиться, по сути, не о чем: если и будут какие-то передряги и неприятности, то кратковременные. Но от разбитого зеркала все равно поскорее избавьтесь.

Если разбилось большое зеркало (такие, как правило, вешают на стену или ставят на пол), то крупных проблем не избежать. Могут страдать здоровье, финансы, семейное благополучие. Интересно, что такой эффект имеет даже простая трещина на зеркале. Именно поэтому треснутые зеркала держать в доме нельзя.

Если разбилось чужое зеркало (например, в магазине в примерочной, в общественном туалете, в ресторане и тд), то переживать не стоит — приметы в данном случае не работают.

Что делать с разбитым зеркалом

Фото - © Freepik.com

Выход здесь только один — поскорее собрать осколки и вынести подальше от дома. В разбитое зеркало нельзя смотреться — это плохая примета, предупреждающая о несчастьях и бедах.

Стоит быть очень осторожными при собирании осколков — если вдруг вы поранитесь и на зеркале останется ваша кровь, это сулит еще большие негативные последствия. Кроме того, убирать разбитое зеркало должен именно сам человек, который его разбил, а не кто-то другой. Стоит надеть плотные перчатки и собрать все части зеркала в прочный пакет, а потом вынести из дома. В идеале — закопать в землю.

После того, как вы убрали осколки из жилища, можно провести ритуал очищения квартиры: пройдитесь по ней со свечкой, ладаном или святой водой. Это восстановит добрую энергетику дома.

Что касается ребенка, то за него убирать разбившееся зеркало должны взрослые.