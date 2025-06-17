«Русский квас много народу спас»: как квас появился на Руси и какие свойства ему приписывали

1. Квас готовили еще в VI тысячелетии до нашей эры

Фото - © Freepik.com

По мнению ученых, люди умели готовить квас уже 8 тысяч лет назад: этот напиток знали в Вавилоне и Древнем Египте (хотя остатки продукта, основанного на ферментированных зернах злаков, иногда находят даже в обломках доисторической керамики).

Позднее об этом напитке упоминали Плиний Старший, Геродот и Гиппократ — в Древней Греции он назывался «цитос» и, согласно рецептам, дошедшим до наших дней, готовили древний квас из проросшего ячменя и дрожжей, а также из запеченного и высушенного хлеба, размоченного в горячей воде.

2. Квас появился на Руси более 1000 лет назад

Фото - © Freepik.com

Первое известное упоминание о русском квасе датируется моментом крещения Руси — в 988 году князь Владимир Красно Солнышко, чтобы порадовать крещеный народ, повелел выдать на гулянья «пищу, мед и квас». Об этом свидетельствует «Повесть временных лет» — одна из самых ранних русских летописей.

Существует версия, что квас как напиток появился случайно, в попытке «спасти» испорченное зерно. В разных деревнях и губерниях бытовали рассказы о том, откуда взялся квас на столе. Истории очень похожи: у крестьянина в амбаре однажды намок и пророс целый мешок ячменя, зерно высушили, перемололи, попытались приготовить хлеб, но лепешки получились жесткими и твердыми. Их стали размачивать в теплой воде — и обнаружили, что получившийся напиток имеет приятный вкус, насыщает и прекрасно освежает. Точное место, где впервые появился квас, никому не известно — скорее всего, его «изобретали» много раз в разных деревнях и селениях.

Само же слово «квас», по мнению историков, пришло в старославянский язык из индоевропейских языков и изначально представляло из себя глагол, означавший «стать кислым».

3. Квас был любимым напитком русских правителей и полководцев

Фото - © Елена Руй / Фотобанк Лори

Имеются свидетельства, что на свадебном пиру царя Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной гостям подавали квас в «серебряной братине». Квас был любимым напитком императора Петра I (сына Алексея Михайловича): он велел готовить напиток по собственному рецепту — с хреном — и подавать непременно за завтраком.

Князь Григорий Потемкин, по свидетельству современников, требовал, чтобы квас был на его столе каждый день: и на пирах, и во время походов для освоения новых земель. Он даже изобрел собственное блюдо — щи на квасе.

Знаменитый русский полководец Александр Суворов говаривал: «Квас и квашеная капуста — это русскому хорошо!». Благодаря Суворову квас стал одной из незаменимых частей солдатского рациона: его подавали и в казармах, и во время военных переходов.

4. Окрошку на квасе придумали бурлаки

Фото - © РИА Новости

Согласно ряду исследований, первую окрошку на квасе изобрели волжские бурлаки. В качестве дневного пайка им давали сушеную рыбу и квас, и работяги размачивали сухую воблу в напитке, чтобы она стала мягче, а потом начали добавлять в кушанье также овощи и зелень с окрестных огородов. Так появилась первая рыбная окрошка. Уже значительно позже рыбу стали заменять вареным мясом, а в советское время — вареной колбасой.

Впрочем, кушанья на основе кваса люди готовили задолго до изобретения бурлачества: в квасе размачивали хлеб, добавляли в него картошку, лук, зеленую редьку и растительное масло. Это полезное и питательное блюдо нередко составляло основу крестьянского рациона во время поста: готовится быстро, не портится, освежает и придает сил. Такую «тюрю» часто брали с собой в поле или на другие работы, а также продавали на ярмарках в качестве угощения.

5. На Руси квас использовали как лекарство

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В результате спиртового и молочнокислого брожения в напитке создается среда, которая губительна для болезнетворных бактерий. Поэтому квас, с точки зрения современных санитарных норм, гораздо более безопасен для питья, чем обычная вода из реки или колодца. Это, вероятно, заметили и древние славяне, которые верили в целебную силу кваса.

Считалось, что напиток хорошо помогает больным и ослабленным людям, его непременно предлагали уставшим путешественникам в постоялых дворах и паломникам в монастырях, квасом лечили множество болезней — от лихорадки до водянки. Во времена эпидемий холеры небезосновательно считалось, что «питие кваса» уберегает от заражения. В некоторых уездах капельку кваса давали даже новорожденным младенцам, чтобы укрепить их здоровье.

6. Квасу приписывали магические свойства

Фото - © Марина Володько / Фотобанк Лори

Славянские народы использовали квас во множестве обрядов.

Поскольку квас готовился из хлеба и зерна, считалось, что он напрямую связан с плодородием. Во время подготовки невесты к свадьбе растапливали баню, и полагалось обязательным выплеснуть квас на раскаленные камни, чтобы невеста была здорова и плодовита. А после венчания родители встречали молодых не хлебом и солью (соль в Древней Руси не была общедоступным продуктом), а хлебом и квасом.

На Смоленщине существовал «квасной обряд» для молодых: жених и невеста перед венчанием переливали квас из одного ведра в другое, а затем под предводительством дружки обходили ведра трижды по кругу. Считалось, что этот ритуал сделает семью крепкой.

При этом квас часто подавали к столу и на поминках. Напиток ставили в отдельной кружке «для усопшего», чтобы облегчить ему путь в загробный мир, а также относили на могилы близких, чтобы почтить их память. В некоторых уездах бытовало поверье, что после Пасхи всякая нечисть вроде русалок и чертей имеет обыкновение купаться в квасе, так как освященная в праздник вода становилась для них губительна. Поэтому в четверг перед Пасхой квас не готовили.

Во многих регионах России верили, что пожар, который возник из-за удара молнии, тушить нужно непременно квасом. А в некоторых уездах для усмирения «сошедшего с неба» огня полагалось бросить в пламя обруч от квасной бочки.