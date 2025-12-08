Резиденции Деда Мороза в Подмосковье: мастер-классы, игры, хороводы и письма с желаниями
Фото - © Дмитрий Лебедев/t.me/mosoblpark
В материале РИАМО читайте о резиденциях Деда Мороза в Московской области, о мероприятиях, волшебной почте и незабываемых творческих мастерских.
Резиденция в Центральном парке Королева
Фото - © Telegram/Администрация города Королёва
В Центральном парке Королева в резиденции Деда Мороза каждую субботу и воскресенье проходят увлекательные мастер-классы. Встретиться с зимним волшебником можно 13, 14, 20 и 21 декабря. А с 26 по 30 декабря Дед Мороз будет радовать гостей ежедневно с 12:00 до 16:00. Также в резиденции будет работать почта Деда Мороза, где каждый желающий сможет написать и отправить письмо в главную резиденцию в Великом Устюге.
Где: г. о. Королев, ул. Октябрьская, 1
Сайт: https://t.me/s/PARKI_KOROLEVA
Резиденция Деда Мороза в парке Виктора Талалихина
Фото - © t.me/podolskadm
Резиденция Деда Мороза распахнула свои двери в парке Виктора Талалихина. Юные подольчане могут встретиться с волшебником, рассказать ему о самых заветных мечтах и получить настоящее новогоднее настроение. Дедушка с удовольствием послушает подготовленные стихотворения, сфотографируется с каждым ребенком на память, а в конце вознаградит детей за их старания сладкими подарками.
Резиденция ждет гостей 13 и 14, 20 и 21, а также 27 и 28 декабря, с 12:00 до 14:00. Конечно, в резиденции можно написать письмо с заветными желаниями и отправить его в Великий Устюг.
Где: г.о. Подольск, ул. Рабочая, 5Б
Сайт: https://t.me/pkio_talalihina
Резиденция в парке «Авангард» в Электростали
Фото - © Нина Басистая
В Электростали работают творческая мастерская Деда Мороза и почта. В выходные дни сюда можно прийти всей семьей и принять участие в развлекательных и анимационных программах со сказочными персонажами, тематических мастер-классах по прикладному творчеству, почитать книжки, пофотографироваться в новогодней фотозоне. Актуальное расписание публикуется в телеграм-канале парка.
Где: г. о. Электросталь, Фрязевское шоссе.
Сайт: https://t.me/s/parkiEl
Резиденции зимнего волшебника в Люберцах
Фото - © Дмитрий Лебедев/t.me/mosoblpark
В Люберцах можно провести время в резиденции Деда Мороза и сделать красивые фотографии в двух парках — в Наташинском и Центральном. Кроме того, можно поиграть с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, снеговичком и другими новогодними персонажами, поучаствовать в мастер-классах.
Где: г. о. Люберцы, Октябрьский пр-т (Центральный парк), ул. Митрофанова, 22 (Наташинский парк).
Сайт: https://люберецкие-парки.рф/
Новогодняя почта Деда Мороза в Химках
Фото - © t.me/parki_himki
В химкинских парках открыты творческие мастерские и работает почта Деда Мороза. В пяти городских парках все желающие могут отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг, а в картинной галерее Горшина есть специальный почтовый ящик для новогодних открыток близким и родным, которые поедут из Химок в любой город России. Расписание работы зимних творческих мастерских можно найти на сайте парков.
Где: в парке «Дубки» — рядом с творческой мастерской
в парке Толстого — выставочный комплекс «Артишок»
в парке Величко — прямо у сцены
в парке «Подрезково» — рядом с пунктом охраны
в парке «Экоберег» — у детской площадки со стороны Совхозной улицы.
Сайт: https://parkihimki.ru/#afisha
Резиденция в городском парке Чехова
Фото - © Дмитрий Алексеенко
В городском парке открыта резиденция Деда Мороза, которая приглашает всех горожан окунуться в атмосферу настоящего зимнего волшебства. Здесь можно встретиться с Дедом Морозом, сделать фотографии, написать письмо зимнему волшебнику и поучаствовать в мастер-классах.
Где: г. о. Чехов, ул. Пушкина
Сайт: https://park-chekhov.ru/#home
Резиденция Деда Мороза в Клину
Фото - © Данила Кирьянов
Веселые игры и танцы, познавательный интерактив, общение с главным зимним волшебником и его помощниками — все это ждет гостей резиденции в клинском Сестрорецком парке. Резиденция открыта для гостей по субботам и воскресеньям, с 10:00 до 17:00. Почтой Деда Мороза можно воспользоваться в любое время — ящик для писем стоит у елки перед входом в резиденцию.
Где: г. о. Клин, ул. Мира, 21Б
Сайт: t.me/Klin_parki
Встреча с Дедом Морозом в Сергиевом Посаде
Фото - © Дарья Леонова
В парке Скитские пруды все желающие ежедневно в течение всего декабря и в январские каникулы могут сфотографироваться в резиденции Деда Мороза. По выходным здесь будут проводить волшебные мастер-классы, а каждый день — играть в игры с Дедушкой, устраивать чаепития и писать письма.
Где: г. о. Сергиев Посад, ул. Вифанская, 151
Сайт: t.me/parkskitskieprudy
Резиденция в Раменском городском парке
Фото - © Ольга Антонова
В Раменском в резиденции Деда Мороза гостей ждет атмосфера волшебства и уюта. Здесь можно принять участие в увлекательных мастер-классах, научиться создавать своими руками уникальные новогодние поделки. Встреча с самим Дедом Морозом подарит море радости и позитива, а написание письма и отправка его по настоящей почтовой службе добавят волшебного настроения. Расписание доступно на сайте парка.
Где: г. о. Раменское, ул. Народное имение, 14
Сайт: https://ram-park.ru/
Встреча с Дедом Морозом в Балашихе
Фото - © Виктория Фортуна
В парке Пехорка в Балашихе резиденция Деда Мороза — это настоящий фантазийный дом, словно вырезанный из зимней сказки. Здесь проводят встречи с зимним волшебником, мастер-классы и помогают отправить письмо с заветными желаниями в настоящих зимних конвертах.
Где: г. о. Балашиха, ул. Парковая, 4
Сайт: t.me/ParkiBalashihi
Резиденция в Центральном парке в Ногинске
Фото - © Ольга Аввакумова
Резиденция Дедушки Мороза расположена в уютном месте, в глубине лесного массива Центрального парка. Красивый домик оборудован всем необходимым — нарядной елочкой, троном Дедушки, камином. По выходным здесь проводят творческие мастер-классы и развлекательные программы.
Где: г. о. Богородский, Ногинск, ул. Леснова, д. 2
Сайт: https://parkmo.ru/novosti/
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха
Фото - © Никита Сморкалов
В Центральном парке Одинцово резиденция Деда Мороза будет работать 13, 14, 28 декабря и 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января. Здесь пройдут мастер-классы, игровые программы, во время которых будут строить сказочные крепости и водить хороводы. В резиденции будут читать сказки и показывать добрые новогодние фильмы.
Где: г. о. Одинцово, ул. Манжосовская, 1
Сайт: https://park-1.ru/news/?id=80971
Резиденция в Центральном парке Лобни
Фото - © Юлия Смагринская
Волшебный Новый год ждет всех гостей резиденции в Лобне. Здесь каждые выходные проводят мастер-классы, дети могут сфотографироваться с волшебником и сохранить теплые воспоминания о встрече. В резиденции можно написать письмо Дедушке и унести с собой кусочек волшебства и поделку, сделанную своими руками.
Где: г. о. Лобня, ул. Ленина, 22
Сайт: https://t.me/s/vplob
Резиденция зимнего волшебника в Ивантеевке
Фото - © Кристина Тришина
Резиденция Деда Мороза — это уютное и сказочное здание, расположенное на центральной площади парка. Внутри обустроена комфортная зона, где Дед Мороз и Снегурочка принимают детей, занимают их увлекательными играми и захватывающими мастер-классами, на которых каждый может творчески проявить себя, создавая новогодние поделки и участвуя в веселых конкурсах.
Где: г. о. Пушкинский, Ивантеевка, Студенческий пр., 12
Сайт: t.me/parki_ivanteevki