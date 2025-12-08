Резиденции Деда Мороза в Подмосковье: мастер-классы, игры, хороводы и письма с желаниями

Резиденции Деда Мороза в Подмосковье — мастер-классы, игры и письма с желаниями

В материале РИАМО читайте о резиденциях Деда Мороза в Московской области, о мероприятиях, волшебной почте и незабываемых творческих мастерских.

Резиденция в Центральном парке Королева

Фото - © Telegram/Администрация города Королёва

В Центральном парке Королева в резиденции Деда Мороза каждую субботу и воскресенье проходят увлекательные мастер-классы. Встретиться с зимним волшебником можно 13, 14, 20 и 21 декабря. А с 26 по 30 декабря Дед Мороз будет радовать гостей ежедневно с 12:00 до 16:00. Также в резиденции будет работать почта Деда Мороза, где каждый желающий сможет написать и отправить письмо в главную резиденцию в Великом Устюге.

Где: г. о. Королев, ул. Октябрьская, 1

Сайт: https://t.me/s/PARKI_KOROLEVA

Резиденция Деда Мороза в парке Виктора Талалихина

Резиденция Деда Мороза распахнула свои двери в парке Виктора Талалихина. Юные подольчане могут встретиться с волшебником, рассказать ему о самых заветных мечтах и получить настоящее новогоднее настроение. Дедушка с удовольствием послушает подготовленные стихотворения, сфотографируется с каждым ребенком на память, а в конце вознаградит детей за их старания сладкими подарками.

Резиденция ждет гостей 13 и 14, 20 и 21, а также 27 и 28 декабря, с 12:00 до 14:00. Конечно, в резиденции можно написать письмо с заветными желаниями и отправить его в Великий Устюг.

Где: г.о. Подольск, ул. Рабочая, 5Б

Сайт: https://t.me/pkio_talalihina

Резиденция в парке «Авангард» в Электростали

Фото - © Нина Басистая

В Электростали работают творческая мастерская Деда Мороза и почта. В выходные дни сюда можно прийти всей семьей и принять участие в развлекательных и анимационных программах со сказочными персонажами, тематических мастер-классах по прикладному творчеству, почитать книжки, пофотографироваться в новогодней фотозоне. Актуальное расписание публикуется в телеграм-канале парка.

Где: г. о. Электросталь, Фрязевское шоссе.

Сайт: https://t.me/s/parkiEl

Резиденции зимнего волшебника в Люберцах

Фото - © Дмитрий Лебедев/t.me/mosoblpark

В Люберцах можно провести время в резиденции Деда Мороза и сделать красивые фотографии в двух парках — в Наташинском и Центральном. Кроме того, можно поиграть с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, снеговичком и другими новогодними персонажами, поучаствовать в мастер-классах.

Где: г. о. Люберцы, Октябрьский пр-т (Центральный парк), ул. Митрофанова, 22 (Наташинский парк).

Сайт: https://люберецкие-парки.рф/

Новогодняя почта Деда Мороза в Химках

В химкинских парках открыты творческие мастерские и работает почта Деда Мороза. В пяти городских парках все желающие могут отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг, а в картинной галерее Горшина есть специальный почтовый ящик для новогодних открыток близким и родным, которые поедут из Химок в любой город России. Расписание работы зимних творческих мастерских можно найти на сайте парков.

Где: в парке «Дубки» — рядом с творческой мастерской

в парке Толстого — выставочный комплекс «Артишок»

в парке Величко — прямо у сцены

в парке «Подрезково» — рядом с пунктом охраны

в парке «Экоберег» — у детской площадки со стороны Совхозной улицы.

Сайт: https://parkihimki.ru/#afisha

Резиденция в городском парке Чехова

Фото - © Дмитрий Алексеенко

В городском парке открыта резиденция Деда Мороза, которая приглашает всех горожан окунуться в атмосферу настоящего зимнего волшебства. Здесь можно встретиться с Дедом Морозом, сделать фотографии, написать письмо зимнему волшебнику и поучаствовать в мастер-классах.

Где: г. о. Чехов, ул. Пушкина

Сайт: https://park-chekhov.ru/#home

Резиденция Деда Мороза в Клину

Фото - © Данила Кирьянов

Веселые игры и танцы, познавательный интерактив, общение с главным зимним волшебником и его помощниками — все это ждет гостей резиденции в клинском Сестрорецком парке. Резиденция открыта для гостей по субботам и воскресеньям, с 10:00 до 17:00. Почтой Деда Мороза можно воспользоваться в любое время — ящик для писем стоит у елки перед входом в резиденцию.

Где: г. о. Клин, ул. Мира, 21Б

Сайт: t.me/Klin_parki

Встреча с Дедом Морозом в Сергиевом Посаде

Фото - © Дарья Леонова

В парке Скитские пруды все желающие ежедневно в течение всего декабря и в январские каникулы могут сфотографироваться в резиденции Деда Мороза. По выходным здесь будут проводить волшебные мастер-классы, а каждый день — играть в игры с Дедушкой, устраивать чаепития и писать письма.

Где: г. о. Сергиев Посад, ул. Вифанская, 151

Сайт: t.me/parkskitskieprudy

Резиденция в Раменском городском парке

Фото - © Ольга Антонова

В Раменском в резиденции Деда Мороза гостей ждет атмосфера волшебства и уюта. Здесь можно принять участие в увлекательных мастер-классах, научиться создавать своими руками уникальные новогодние поделки. Встреча с самим Дедом Морозом подарит море радости и позитива, а написание письма и отправка его по настоящей почтовой службе добавят волшебного настроения. Расписание доступно на сайте парка.

Где: г. о. Раменское, ул. Народное имение, 14

Сайт: https://ram-park.ru/

Встреча с Дедом Морозом в Балашихе

Фото - © Виктория Фортуна

В парке Пехорка в Балашихе резиденция Деда Мороза — это настоящий фантазийный дом, словно вырезанный из зимней сказки. Здесь проводят встречи с зимним волшебником, мастер-классы и помогают отправить письмо с заветными желаниями в настоящих зимних конвертах.

Где: г. о. Балашиха, ул. Парковая, 4

Сайт: t.me/ParkiBalashihi

Резиденция в Центральном парке в Ногинске

Фото - © Ольга Аввакумова

Резиденция Дедушки Мороза расположена в уютном месте, в глубине лесного массива Центрального парка. Красивый домик оборудован всем необходимым — нарядной елочкой, троном Дедушки, камином. По выходным здесь проводят творческие мастер-классы и развлекательные программы.

Где: г. о. Богородский, Ногинск, ул. Леснова, д. 2

Сайт: https://parkmo.ru/novosti/

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Фото - © Никита Сморкалов

В Центральном парке Одинцово резиденция Деда Мороза будет работать 13, 14, 28 декабря и 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января. Здесь пройдут мастер-классы, игровые программы, во время которых будут строить сказочные крепости и водить хороводы. В резиденции будут читать сказки и показывать добрые новогодние фильмы.

Где: г. о. Одинцово, ул. Манжосовская, 1

Сайт: https://park-1.ru/news/?id=80971

Резиденция в Центральном парке Лобни

Фото - © Юлия Смагринская

Волшебный Новый год ждет всех гостей резиденции в Лобне. Здесь каждые выходные проводят мастер-классы, дети могут сфотографироваться с волшебником и сохранить теплые воспоминания о встрече. В резиденции можно написать письмо Дедушке и унести с собой кусочек волшебства и поделку, сделанную своими руками.

Где: г. о. Лобня, ул. Ленина, 22

Сайт: https://t.me/s/vplob

Резиденция зимнего волшебника в Ивантеевке

Фото - © Кристина Тришина

Резиденция Деда Мороза — это уютное и сказочное здание, расположенное на центральной площади парка. Внутри обустроена комфортная зона, где Дед Мороз и Снегурочка принимают детей, занимают их увлекательными играми и захватывающими мастер-классами, на которых каждый может творчески проявить себя, создавая новогодние поделки и участвуя в веселых конкурсах.

Где: г. о. Пушкинский, Ивантеевка, Студенческий пр., 12

Сайт: t.me/parki_ivanteevki