Раз в 70 лет: где и когда можно будет увидеть «великую комету» Цзыцзиньшань

О том, кто и когда открыл комету Цзыцзиньшань-ATLAS и почему ее ждут в астрономическом сообществе, – читайте в материале.

Что известно о комете C/2023 A3 Цзыцзиньшань

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Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) была обнаружена лишь в 2023 году, сравнительно недавно. Однако она уже успела обрасти завидным статусом – ее называют кометой века. Особенность ее заключается в очень ярком красивом «хвосте», который можно будет увидеть даже через бинокль.

Открыли комету 22 февраля 2023 года в Южной Африке с помощью телескопа ATLAS. Сначала ей дали название A10SVYR, но чуть ранее, 9 января 2023, эту же комету сфотографировали телескопом в обсерватории Цзыцзиньшань (Китай), поэтому комета в итоге получила название C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Буква С здесь означает то, что комета непериодическая – она происходит из Облака Оорта и проходит через Солнечную систему всего один раз. Цзыцзиньшань-ATLAS означает, что открытие было сделано с помощью телескопов обсерватории Цзыцзиньшань и системы ATLAS. А3 – это третий объект, обнаруженный в январе.

Когда и где можно будет увидеть комету Цзыцзиньшань в 2024 году

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Когда C/2023 A3 пролетит мимо Солнца на расстоянии орбиты Меркурия, атмосфера вокруг ядра из пыли и льда начнет увеличивать свою температуру. Лед будет испаряться и разлетаться в космос. Он унесет с собой множество частиц, которые вытянутся в длинный яркий хвост. Обычно кометы, проходящие близко к Солнцу, имеют самые впечатляющие хвосты.

Яркость кометы Цзыцзиньшань зависит от ее активности в ближайшие месяцы. При этом большинство источников полагают, что комета будет видна невооруженным глазом. Возможно, она даже превзойдет по яркости C/2020 F3 (NEOWISE), которой восхищались летом 2020 года. Поэтому нынешнюю комету прозвали «великой».

Цзыцзиньшань-ATLAS будет прекрасно видна из Северного полушария. Последней яркой кометой, видной из северных широт, была Хейла-Боппа в 1997 году.

Пока комета Цзыцзиньшань еще тусклая. Ее можно рассмотреть поздно вечером в северных и южных широтах. При помощи небольших телескопов комету удастся увидеть на небе. Сфотографировать небесное тело получится благодаря цифровой зеркальной камере. На фото комета будет выглядеть как размытый, слегка удлиненный объект.

В сентябре комета достигнет орбиты Венеры, а 27 сентября комета пройдет перигелий и приблизится к Солнцу. В этот период из-за высоких температур она может расколоться на части.

12 октября комета Цзыцзиньшань-ATLAS максимально приблизится к Земле, в это время она достигнет наибольшей яркости и может быть видна невооруженным глазом. Днем эту редкую комету можно будет увидеть 9 октября. Однако для этого придется использовать фильтры, отсекающие солнечный свет. Особенно повезет жителям Сибири.

После 19 октября, когда Луна покинет вечернее небо, длинный хвост кометы, вероятно, будет все еще виден на темном небе. Длина хвоста составит 20° — это примерно в 40 раз больше размера диска полной Луны.

В ноябре по мере удаления от Земли она начнет терять свою яркость. К концу этого осеннего месяца расстояние между кометой и нашей планетой увеличится. Затем, в течение 20 лет, комета будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется сюда обратно только через 26 тысяч лет.

Почему комета Цзыцзиньшань считается великой

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Официального такого термина не существует, однако астрономы называют великими те кометы, которые отличаются своей яркостью и длинным хвостом. Такие кометы настолько яркие, что даже случайный наблюдатель, который не ищет их специально, все равно заметит их.

Но все-таки кометы – объекты непредсказуемые, поэтому всегда есть вероятность, что все окажется не так, как ученые предполагают. Остается только ждать октября и надеяться, что С/2023 А3 действительно будет великой!