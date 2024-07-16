Долг платежом красен: какие испытания принесет полнолуние в Козероге 21 июля

21 июля состоится «серьезное» полнолуние в земном знаке Козерога. «Серьезное», потому что Козерог – самый дисциплинированный и стойкий знак среди всего зодиакального круга. Именно поэтому это полнолуние затронет вопросы долга, ответственности и выполнения данных ранее обещаний.

Как на всех отразится полнолуние в Козероге 21 июля

Фото - © Freepik.com

Во время этого полнолуния в Козероге будут развиваться или напомнят о себе ситуации, с которыми мы столкнулись полгода назад. Кроме того, время до и после полнолуния (с 19 по 22 июля) может быть очень тревожным и тяжелым, ведь Луна окажется практически в точном соединении с Плутоном, что добавит некоторую драматическую окраску событиям, которые могут произойти. Мы будем ощущать эмоциональную тяжесть, безысходность и кармичность происходящего.

Кому-то придется расстаться со своими планами и целями, потому что вмешиваются некие люди или обстоятельства. Тем не менее не стоит огорчаться – в результате все сложится скорее позитивно, нежели принесет грусть, так что если с чем-то вы будете вынуждены попрощаться – нужно это сделать с легким сердцем.

Что можно делать в день полнолуния 21 июля

Фото - © Unsplash.com

Встретиться со своими друзьями или братьями и сестрами.

Заниматься творчеством. Солнце в хорошем аспекте с Нептуном дают вдохновение и вещие сны. Полезно медитировать, расслабляться, работать с психологом, плавать, посещать сауну, бассейн.

Закрывать долги по работе.

Выполнить какие-либо обещания, данные родным.

Помочь семье по хозяйству.

Отправиться на шопинг. Найти эксклюзивные вещи и вложить в это свои финансы.

Посетить развлекательное мероприятие.

Заниматься спортом.

Чего не стоит делать в полнолуние 21 июля

Фото - © Unsplash.com

Ссориться с кем бы то ни было: Марс сейчас находится в напряжении с Меркурием, что наделяет людей резкостью на язык, поэтому отстаивание своих позиций может быть очень ярко выражено. Ни к чему хорошему такие споры и ссоры не приведут – можно в пух и прах рассориться с давними и хорошо знакомыми людьми.

Погружаться в иллюзии: если вам понравится некий человек, не спешите влюбляться и строить планы, дождитесь, пока пройдет период полнолуния.

Принимать серьезные решения. Из-за напряженного аспекта между Меркурием и Ураном могут возникать внезапные «инсайты», озарения. Их стоит записать на будущее, но вот мгновенно приступать к реализации этих мыслей не нужно.

Вестись на поводу у своих эмоций, ныть, требовать повышенного внимания, впадать в истеричное состояние. Из-за Луны в соединении с Плутоном мы будем очень чувствительны, будет трудно удержать свои эмоции в узде. Однако это стоит сделать, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля

Фото - © Unsplash.com

Овен: обратите особое внимание на свою семью. Все ли у вас в порядке дома? Здоровы ли родители? Не нуждается ли в ремонте сантехника или, может, пора затеять ремонт? Будьте внимательнее с документами при покупке недвижимости.

Телец: придется много ездить по городу и решать дела бумажные. Зато можно разобраться наконец с документами, привести в порядок свою машину, встретиться с дальними родственниками. Будьте внимательнее к знакам судьбы (случайные разговоры людей и т.д.), которые будут попадаться вам в дороге.

Близнецы: разберитесь с финансами. Перестаньте тратить слишком много денег, пересмотрите свой бюджет. Возможно, пора начать подсчитывать свои траты и поступления средств. Не исключена премия за давние заслуги или же удачная покупка, о которой давно мечтали.

Рак: время будет посвящено партнерским отношениям: это тот самый момент, когда стоит уединиться с партнером и провести еще один медовый месяц или просто съездить куда-нибудь отдохнуть. Вообще в период полнолуния вы будете чаще обычного общаться с другими людьми и обращать на себя внимание – не то внешним видом, не то своим неординарным умом.

Лев: вам могут сниться вещие сны – обязательно прислушивайтесь к тому, что вы увидите. Хорошо в это время уехать на природу и как следует отдохнуть. Медитации и релаксация помогут вам восстановить силы и почувствовать себя гораздо лучше. Если будете себя нагружать работой – здоровье может дать о себе знать.

Дева: сходите к друзьям, ну или как минимум позвоните или напишите им, спросите, как у них дела. Вы и представить не можете, как они по вам скучают и сколько нового вы от них можете узнать. Самое время также обновить свои социальные сети – новые подписчики и куча лайков не за горами.

Весы: приведите в порядок рабочие вопросы. Будьте особенно внимательны к поручениям начальства: любое ваше просмотренное и забытое задание может обернуться против вас. Зато если у вас все в порядке, можете ожидать повышения или как минимум приятную премию и уважение со стороны начальника. Если вы планировали играть свадьбу – это время подходит лучше всего.

Скорпион: займитесь оформлением документов для заграничной поездки, посетите турфирму или распланируйте маршрут. Также полезно заняться самообразованием или возобновить посещение языковых курсов. Если ведете какие-то судебные дела, результат может вас удивить.

Стрелец: вопросы финансовых долгов могут застать вас врасплох. Не планируйте в это время слишком крупные покупки и не влезайте в новые долги – сейчас полезнее закрывать их, а не набирать новые. Зато можно вкладывать свои деньги в банк, какие-то образом рисковать деньгами с расчетом на потенциальную прибыль. Период может ощущаться как довольно стрессовый.

Козерог: поскольку полнолуние будет в вашем знаке, то самое время выдвинуть себя в центр и побыть немного эгоистом. Займитесь своей физической формой, своим имиджем и здоровьем. Возможно, пора подлечиться, сделать новую стрижку или просто как следует отдохнуть, чтобы наполнить тело энергией. Не бойтесь брать на себя больше, чем обычно.

Водолей: самое время пройти медицинское обследование или сесть на диету, чтобы поправить здоровье. На работе может быть текучка из дел, которые выматывают и не приносят никакого удовольствия. Зато судьба может подкинуть на порог бездомного котенка, который в дальнейшем принесет счастье. Вообще полезно в это время приобретать домашнее животное или проводить больше времени с уже имеющимся.

Рыбы: посвятите время своим детям. Побудьте ребенком и сами. Дайте волю позитивным эмоциям, раскройтесь творчески, посетите какое-нибудь развлекательное мероприятие. Это то, чего вам давно не хватало. Если вы что-то делали творческое (рисовали, писали книгу, придумали музыкальное произведение), то стоит заявить об этом всему миру и обзавестись первыми поклонниками.