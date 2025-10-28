Ради лайков: что готовы сделать со своими детьми блогеры ради хайпа и заработка

На днях соцсети облетело видео, на котором годовалому плачущему малышу родители делают татуировку (с названием казино) специальной машинкой. Все это ради участия в конкурсе блогера Mellstroy. Победителю он обещал подарить квартиру. Во время записи ролика мать ребенка жаловалась на «скитание по квартирам» и финансовые трудности. К счастью, видео оказалось постановочным. Но есть блогеры, которые не стесняются использовать своих детей ради лайков. О них — в материале РИАМО.

Бросил сына в сугроб

В январе 2024 году блогер Сергей Косенко ради лайков бросил в сугроб своего двухмесячного сына. Видео тут же облетело социальные сети, и общественность настаивала на том, чтобы горе-отца лишили родительских прав. Блогер не ожидал такой реакции подписчиков, поэтому тут же постарался оправдаться: якобы в видео он использовал куклу, чтобы снять вирусный ролик. Затем Косенко со своей супругой Александрой Беляковой опубликовали видео, как они сами прыгают в сугробы. Но вскоре они удалили и эти видео, и видео с малышом. Сергей Косенко обратился к подписчикам: «Пока к моей странице столько внимания, может, пару десятков тысяч из вас задумаются, что надо в 2024 году что-то внутри себя изменить, а не снаружи в других людях», — написал Косенко.

Басманный суд заочно арестовал блогера по делу о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. В октябре того же года Косенко объявили в розыск.

Унижала детей на камеру

Фото - © Скриншот трансляции

В 2024 году наделала шума блогерша из Новосибирска. Женщина снимала ролики, как она падает с крыши пьяная, бреется налысо, пропивает пособия, а что самое ужасное, лупит своих сыновей, обсуждает интимные подробности своей жизни при них, матерится и издевается над ними на камеру. Женщина унижала своих детей на камеру: «Я виновата в том, что я выпиваю, пока мои дети радуются. Вы рады? (мальчики в ответ говорят: «Нет»). Нет? Ха-ха-ха», — куражилась мать.

Таким образом она набрала 30 тысяч подписчиков, а потом и вовсе поехала сниматься в ток-шоу «Мужское/Женское». С первых же минут эфира она стала оправдываться, что многое в ее видео является постановкой. Впрочем, осуждения ей избежать не удалось, а Александр Гордон призвал лишить женщину родительских прав и обвинил ее в неисполнении родительских обязанностей.

Занимались сексом перед детьми

Фото - © скриншот

В 2022 году соцсети облетела новость о том, что парочка стримеров (женщина 40 лет и ее сожитель) из города Балаково в Саратовской области проводили в Сети трансляции экстремального характера. Они показывали подписчикам, как справляют нужду в подъезде и имитируют совокупления. Мужчина на камеру демонстрировал свои гениталии, а женщина позволила ему справить нужду прямо ей на голову. У горе-матери есть двое несовершеннолетних детей — 13 и 17 лет. Они неоднократно становились свидетелями соитий и ругались на мать во время стримов.

Записи таких стримов подписчики слили в Интернет, и парочкой заинтересовались сотрудники полиции. Детей у женщины изъяли и составили на нее протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Сожителей проверяют на предмет совершения противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Фотошопит фотографии детей к надгробиям

Фото - © скриншот

В Красноярске есть свои трэш-блогеры, к которым относится и Ольга Шмаль. Если ее кто-то из других блогеров не устраивает, она берет фотографии их детей и прифотошопливает к надгробиям и выкладывает результат в социальных сетях. Снимки она сопровождает словами о том, что погиб тот или иной ребенок. На одном из фото, например, изображен могильный крест, рядом венки, игрушки, цветы. На кресте — снимок девочки Иры (имя изменено) из Кардымово Смоленской области. Публикация сопровождается надписью «Умерла 09.09.2023! Скончалась от… (а дальше идут нецензурные оскорбления)» .

Следом фотография девочки в платье в полный рост и надпись «Сейчас развлекает чертей в аду, вертясь на шесте у люцифера». Остальные изображения примерно такие же по степени аморальности.

Дети все при этом живые, а родители находятся в стрессе, потому что все это публикуется на Youtube.

Полиция города занялась этим случаем.

Поила маленького ребенка алкоголем

Фото - © Фотобанк Лори

В 2023 году стал известен еще один вопиющий случай издевательства блогера над ребенком. В социальных сетях появилось видео, как блогер из Омской области поздней ночью под громкую музыку ведет стрим ради донатов: мать, у которой несколько детей, в состоянии алкогольного опьянения курит при маленьком ребенке; а в другом моменте она его связывает, чтобы он не доставлял ей хлопот.

«В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка», — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Пристает полуголая к несовершеннолетним

Фото - © скриншот

В Чебоксарах живет 46-летняя треш-блогерша, которая терроризирует не только свой город, но и жителей Казани. На нее даже жаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. «Судя по письмам, люди стараются избегать мест, где она появляется. Как оказалось, съемками треш-контента дама терроризирует не только жителей Чебоксар, но и Казани. Люди правы, в ее действиях есть наличие признаков состава преступления — как минимум в связи с распространением порнографии и развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Но правоохранительные органы уже давным-давно все спускают с рук. И даже на оскорбление и публичное унижение сотрудников полиции — реакции нет», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Что творит треш-блогерша? На некоторых видео она, полуобнаженная, в одном лишь прозрачном боди, ходит по местному торговому центру и пристает к подросткам — все ради лайков и просмотров.

После огласки блогерша пообещала Мизулиной больше не распространять порнографию и не приставать к детям.

Заставлял целоваться с манекеном

Треш-блогер из Горячего Ключа опубликовал видео, которое тут же спровоцировало общественный резонанс. В видеоролике мужчина заставляет собственного сына целоваться с манекеном (называя его «тетей Любой) и материться. Пользователи Интернета тут же завалили блогера негативными комментариями. «Раньше сам кривлялся возле ритуальной витрины, здоровался с изображением на надгробном памятнике и пугал своим поведение прохожих. Теперь взялся делать контент на сыне. Что за отец такой?» — писали люди.

Кроме пугающего контента и бранного лексикона малыша, отец не следит за его безопасностью. В машине ребенок ездит на переднем сидении без детского кресла.

При этом сам блогер известен в Сети своими провокационными видео. Ранее его уже привлекали к ответственности, а сейчас поставили вопрос о возбуждении административно за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию сына.

Избил маленькую дочку во время стрима

Стример Дмитрий Серов из города Кохма в прямом эфире избил свою маленькую дочь. Обычно девочка живет вместе с мамой, потому что родители расстались. Но в этот раз стример взял девочку к себе и запустил стрим. В какой-то момент во время эфира стримеру не понравилось поведение дочери, и он ударил ее по ноге, а потом запретил выходить из комнаты, хотя ребенок плакал.

Когда видео с этим инцидентом разлетелось по Сети, мужчина высказался: «Так я же конченый, я педофил, я детей ***». И показывал жестами, как именно он «насилует детей».

Стримера оперативно задержали.