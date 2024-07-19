Познавательно, интерактивно и интересно: 8 музеев, которые стоит посетить с детьми

В материале РИАМО — самые интересные музеи для детей и взрослых в Москве и области.

В Москве и Подмосковье работает немало музеев, которые подготовили образовательные и развлекательные программы для детей и взрослых. РИАМО вместе с преподавателем истории искусства Филипповской школы Анной Горбуновой составило список из восьми музеев, которые будет интересно посетить всей семьей.

1. Еврейский музей и центр толерантности

Фото - © Фотобанк Лори

Еврейский музей и центр толерантности (ул. Образцова, д. 11 стр. 1А) располагается в очень интересном здании — Бахметьевском гараже. Этот шедевр архитектуры ХХ века был спроектирован русскими авангардистами Константином Мельниковым и Владимиром Шуховым.

С 28 мая по 6 сентября в Еврейском музее и центре толерантности работает выставка для всей семьи «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу», основанная на книге Марка Шагала «Моя жизнь». Посетить ее можно со школьниками, для которых подготовлены отдельные интересные факты из жизни и творчества художника.

В Еврейском музее также есть летняя программа, которая идеально подойдет для тех, кто проводит каникулы в городе. Каждая неделя этого «летнего лагеря» посвящена определенной теме, в рамках которой проводят мастер-классы, лекции и квесты.

Посмотреть расписание летних занятий можно на сайте музея.

2. Музей Пушкина на Пречистенке

Фото - © Фотобанк Лори

Музей Пушкина (ул. Пречистенка, 12/2) находится в замечательном памятнике архитектуры начала XIX века — городской дворянской усадьбе Хрущевых-Селезневых. Здесь хранятся редкие книги, живописные, графические и миниатюрные портреты XVIII–XIX веков, фарфор, бронза, художественное стекло и керамика, а также генеалогические материалы.

Помимо постоянной экспозиции, здесь стоит посетить фестиваль #ПушкинLeto, который приурочен к 225-летию со дня рождения писателя. Музей обещает много интересных мероприятий для детей и взрослых: вас ожидают интерактивная выставка-фантазия, мастер-классы, концерты, спектакли, экскурсии, квесты, квизы и даже стрит-арт перформансы от современных художников.

Посмотреть расписание мероприятий можно на сайте музея. Также в стенах музея проводятся познавательные интерактивные и театрализованные занятия по сказкам Пушкина.

3. Мультимедиа Арт Музей

Фото - © Фотобанк Лори

В расписании МАММ (ул. Остоженка, д. 16) есть выставки, которые могут быть интересны и детям, и их родителям. Например, экспозиция «Модницы XIX — начала ХХ века» демонстрирует эволюцию российской моды с 1860-х до 1910-х годов и разделена на подгруппы «Кринолины», «Женщина-цветок», «Девушки в униформе», «Меха», «Мужская мода», «А-ля рюс» и другие.

По выходным в МАММ работают детские творческие мастерские («Текст в перспективе», «Человек в движении», «Дефиле»). Вход на такие занятия свободный по входному билету в музей, расписание мастер-классов можно посмотреть на сайте.

4. Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкино

Фото - © Фотобанк Лори

Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкино (ДСК «Мичуринец», поселение Внуковское, ул. Погодина, 4) был бережно сохранен его дочерью Лидией Корнеевной и внучкой Еленой Цезаревной. В кабинете висит головной убор североамериканских индейцев, который Чуковскому подарили в США, и мантия, в которой он получал звание почетного профессора в Оксфорде.

Экскурсии предлагают рассказ об увлекательной жизни Корнея Чуковского и его детей, о ежегодных кострах, которые он организовывал, и о книге «От двух до пяти», которая уже много десятков лет является своего рода «энциклопедией детства».

Для аудитории 12+ проводятся познавательные экскурсии по поселку писателей и его окрестностям. Например, экскурсия «Жизнь растений» расскажет об истории деревьев и свойствах трав, которые растут в этих краях, а тур «Птицы лесов и парков: летнее многоголосье» научит различать разные виды птиц по оперению, пению и форме гнезд.

О расписании и билетах можно узнать на сайте музея.

5. Биологический музей им. Тимирязева

Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори

Тимирязевский биологический музей (ул. Малая Грузинская, 15) — прекрасное место, чтобы познакомиться с миром животных и особенностями организма человека. Большинство экскурсий ориентированы на детей дошкольного и школьного возраста, также есть и семейные форматы.

Для тех, кто любит интерактив, Тимирязевский музей предлагает различные квесты («Сказочная химия», «Зоопарк в капле воды», «Загадки моря», «Путешествие в микромир»), а на 27 июля запланирован экологический фестиваль «БукашкиФест».

Посмотреть расписание и приобрести билеты можно на сайте музея.

6. Центр космонавтики и авиации на ВДНХ

Фото - © Фотобанк Лори

Центр космонавтики и авиации (ВДНХ, пл. Промышленности, павильон № 34 «Космос») хорош тем, что здесь много подлинных предметов, по-настоящему побывавших в космосе.

Для самых юных посетителей организуются интерактивные развлечения, например, групповые и индивидуальные экскурсии-квесты с интригующими названиями «В поисках Отважной Кусачки», «Школа юных космонавтов», «Агент Космо ведет расследование. Тайна зеленых человечков» и «Школа юных авиаторов».

Узнать расписание экскурсий и купить билеты можно на сайте Центра.

7. Музей русского импрессионизма

Фото - © Фотобанк Лори

В Музее русского импрессионизма (Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11) выставляются картины выдающихся русских художников, причем многие из этих полотен были возвращены на родину из-за границы.

До 6 октября в музее проходит выставка-рассказ «Журнал красивой жизни» о первом отечественном глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год. В экспозицию вошли произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала.

Для юных посетителей организуются мастер-классы «Живописное все подряд!», «Карапузы и прекрасное. Импрессионизм», «Страшно красиво», «Кулисы и лисы», творческая экскурсия «Оранжевое и леопарды», концерт «Однажды в зоопарке», интерактивный спектакль «Король и звезда». Можно также посетить лабораторию музейного проектирования и даже журналистский интенсив «Срочно в номер!».

Узнать расписание мероприятий и купить билеты можно на сайте музея, в шапке расписания можно выбрать возраст ребенка, чтобы подобрать подходящие занятия.

8. Палеонтологический музей им. Орлова

Фото - © Фотобанк Лори

Палеонтологический музей им. Орлова (ул. Профсоюзная, д. 123) ведет свою историю от Кунсткамеры Петра I, в которой император собирал кости и зубы доисторических животных, а также другие диковинки. Сегодня экспозиция музея посвящена эволюции органического мира Земли.

Для юных посетителей Палеонтологический музей организовывает квесты: «Палеоследопыт», «Эра динозавров», «Птицы и полет», «Приключения парейазаврика», «Палеоарт». Также для школьников проводят экскурсии — «Знакомьтесь, динозавры!», «Превращение в человека», «Как возникали современные звери» и другие.

Узнать расписание и цену билетов можно на сайте. А еще посетители школьного возраста могут записаться в бесплатный палеонтологический кружок.