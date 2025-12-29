Пикаперы в метро и расстегнутая ширинка — самые громкие скандалы 2025 года

Вынесение приговора Пи Дидди

Фото - © Wikipedia.org

Скандал, который начался еще в 2024 году, получил развитие в 2025-м. В октябре текущего года суд в Нью-Йорке приговорил американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией.

В сентябре прошлого года Пи Дидди взяли под стражу после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми, а также в шантаже. Самое громкое дело было связано с певицей Кассандрой Вентура.

В июне 2025-го рэпера признали виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, хотя более серьезные и страшные обвинения (торговля людьми и вымогательство) с него сняли.

Реклама чайных Pims с «досмотром» девушки

В конце июня 2025 года вышел рекламный ролик сети чайных Pims. В нем мужчина «досматривает» девушку, которая в этот момент готовит чайный напиток из меню чайного дома. Он грубо хватает ее за тело, задирает юбку и прижимает к стеклу. Все это сопровождается надписью No harassment (англ. — «Нет домогательствам»). Реклама тут же вызвала общественный резонанс — на владельцев бренда обрушился шквал критики.

Сооснователь компании Артур Шустериовас не сразу отреагировал на хейт в адрес бренда, но все же отметил, что ролик был снят в связи с актуальным в то время трендом на ролики с задержаниями. Отмечается, что изначально его снял испанский бренд Cold Culture, но без сексуализированного подтекста — в нем обыскивают одетого парня. Сейчас Шустериовас считает выпущенный ролик Pims ошибкой.

Егор Крид и скандал на концерте в «Лужниках»

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что одна из его танцовщиц исполнила «пикантный номер», а затем Крид ее поцеловал прямо на глазах у удивленной публики. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+, а подросткам пришлось наблюдать за откровенным шоу. Государственные деятели заявили о необходимости проверить организаторов и самого артиста. В то же время коллеги и эксперты отметили, что подобные элементы шоу-программ являются частью сценического образа.

Сам Крид позже признался, что чуть переборщил с эротикой.

Инстасамка и ее стилист Николай Овечкин

Фото - © Кадр из интервью на канале "Осторожно: Собчак"

Громкий скандал разразился осенью с участием певицы Инстасамки и ее звездного стилиста Николая Овечкина. В своих соцсетях Инстасамка рассказала, что Овечкин получил от нее деньги на клип «BOSS». Средства предназначались для рабочих расходов, но стилист, по словам артистки, решил их присвоить: работу выполнили другие специалисты, которым он не заплатил.

Впрочем, довольно скоро Овечкин вернул певице якобы присвоенные им деньги, о чем она поспешила сообщить в телеграм-канале.

«Он отдал нам деньги, но вытягивали мы их из него буквально клешнями по миллиону, по 200 тысяч <…> Если бы я не протащила эту историю публично, никогда в жизни не увидели бы своих денег», — поделилась она.

Позже ситуацию прокомментировал стилист Гоша Карцев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что услышал множество некрасивых историй о деньгах, долгах и «жесткой манипуляции», героем которых был Овечкин, и призвал всех пострадавших от действий Николая писать непосредственно Инстасамке, команда которой работает над коллективным заявлением о мошенничестве.

«Эффект Ларисы Долиной»

Фото - © РИА Новости

Продолжался в уходящем году и затяжной конфликт вокруг имущества Ларисы Долиной. В 2024 году певица сообщила о мошенничестве: аферисты вынудили ее продать квартиру в центре Москвы, а вырученные средства — около 120 миллионов рублей — присвоили. В 2025 году состоялось судебное заседание, где рассматривались обстоятельства дела. В итоге Верховный суд постановил, что в результате сделки квартира должна достаться покупательнице Полине Лурье. Сама же певица обязана съехать вместе с дочерью и внучкой из той самой квартиры в Хамовниках.

Тем временем Долина намерена потребовать 1 миллион рублей от Лурье в качестве оплаты услуг ЖКХ за то время, что прошло с момента продажи квартиры, хотя в этот период покупательница там не проживала. Однако певица готова снять свое требование, если Лурье предоставит ей возможность еще некоторое время там пожить.

Лурье, в свою очередь, собирается взыскать с Долиной все расходы за судебный процесс, в ходе которого сделка была признана законной.

«Расходы судебные я однозначно взыщу», — подчеркнула адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Дмитрий Дибров и злополучная ширинка

Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Громкая общественная дискуссия развернулась вокруг телеведущего Дмитрия Диброва. В социальных сетях распространились видеокадры, где шоумен выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой, откуда были видны гениталии — а сам якобы не замечает этого. Ситуация вызвала широкий резонанс и сказалась как на личной жизни, так и на профессиональной репутации шоумена — цена на его участие в мероприятиях увеличилась с 2,5 до 5 миллионов рублей.

Сам Дибров прокомментировал ситуацию так: «Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой? Ну кому из вас не говорили: „Эй, застегни там!“. Так же и я… Ну вы видели, я там выхожу, помогаю девчонке выйти, никакого контакта у нас не было, даже зрительного. Я подношу ее сумку и ухожу. Но кто-то врывается в мою личную жизнь».

Высказывания Виталия Гогунского

Фото - © Кадр из интервью на канале "Осторожно: Собчак"

Виталий Гогунский оказывался на повестке дня сразу несколько раз в 2025 году — и все благодаря скандальным высказываниям о женщинах. В частности, звезда сериала «Универ» заявил, что женщина имеет право находиться рядом с мужчиной только в хорошем настроении. Если же оно у нее плохое, она должна «уйти в сад». Затем Гогунский добавил, что во время менструации представительницы прекрасного пола также должны самоизолироваться и «не выставлять свои страдания напоказ».

А в интервью каналу «Москва 24» он и вовсе назвал женщин «врагами общества».

«Когда у женщины плохое настроение — это враг общества. Поэтому, когда у нее плохое настроение, я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем к женщине в плохом настроении» — высказался актер.

Алекс Лесли и толпа пикаперов

Фото - © скриншот

В июне 2025 года в Москве вспыхнул крупный скандал: девушки начали массово жаловаться, что незнакомые мужчины в центре города подходят знакомиться, а затем хватают их за интимные места, предлагают секс и убегают. Следствие установило, что часть этих эпизодов связана с «телесными тренингами» пикапера Алекса Лесли (Александра Кириллова), который давал ученикам задания совершать подобные «подкаты».

После обращений потерпевших Следственный комитет по Москве возбудил дела, в которых Лесли вменяют склонение к изнасилованию и подстрекательство к насильственным действиям сексуального характера, а его последователи проходят по статьям о насильственных действиях сексуального характера. Позже Тверской суд Москвы заочно арестовал Лесли: он объявлен в розыск и, по данным СМИ, находится за границей. Один из участников тренингов, Алексей Башин, уже приговорен к полутора годам колонии общего режима.

Оксимирон* и домогательства

Фото - © скриншот

В марте текущего года рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) обвинили в растлении несовершеннолетних. Поводом стал выход подкаста «Творческий метод» журналисток Насти Красильниковой и Дарьи Черкудиновой. В нем три женщины рассказали о своих историях: когда им было по 13-16 лет, а рэперу — глубоко за 20, он активно их грумил, а потом склонял к интимным отношениям. Общественные активисты обратились в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело, ссылаясь на переписки и дневники. Сам Оксимирон пока публично не прокомментировал обвинения.

*признан иностранным агентом в России по решению Минюста