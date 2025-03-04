Домогательства и насилие: Оксимирона* обвиняют в растлении несовершеннолетних

4 марта 2025 года в СМИ появилась информация, что популярного рэпера Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних. Журналистки Анастасия Красильникова и Дарья Черкудинова выпустили в подкасте «Творческий метод» расследование, в котором несколько девушек рассказывают о домогательствах и насилии со стороны исполнителя. Одной из пострадавших было всего 13 лет. В материале РИАМО – подробности скандала.

Первое упоминание о связи Оксимирона с несовершеннолетней

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Первая волна скандала, связанного с Оксимироном, поднялась еще в 2021 году. Бывшая девушка рэпера Вера Маркова написала тогда большой пост, в котором она рассказала о сексе с женатым мужчиной, абьюзивных отношениях и затяжной депрессии после разрыва с ним. «А как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа?» – говорилось в посте.

Рэпер тогда на пост отреагировал в запрещенной соцсети: «Изначальные слова Веры были неправильно трактованы СМИ», – заявил Oxxxymiron, а после и сама девушка призналась, что растления никакого не было. «Наши отношения вышли за рамки дружбы уже после того, как мне исполнилось 16 лет (возраст согласия). Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии», – написала она. Тем не менее, Оксимирон публично извинился перед ней. «Во многом ее слова были справедливы. У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли, и беру ответственность за свои поступки», – написал рэпер.

Новый скандал с Оксимироном о растлении несовершеннолетних: истории трех жертв

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Скандал вспыхнул с новой силой в марте 2025 года. Две журналистки, Анастасия Красильникова и Дарья Черкудинова, провели собственное расследование о произошедшем. Кроме того, всплыли и новые подробности: теперь уже не только Вера Маркова числится жертвой Оксимирона, хоть и отрицала это, но и две другие девушки – Виктория Кучак и Виктория Михайлова. Все три девушки рассказали журналисткам о своем опыте отношений с Оксимироном.

История Веры Марковой

Так, Вера Маркова начала свое общение с Мироном Федоровым (имя Оксимирона), когда ей было 15,5 лет. Он был ее опекуном в английской школе. Мирону на тот момент было уже 23 года, однако он себя вел с Верой, по ее словам, на равных и всячески отмечал, что она гораздо взрослее, чем выглядит, и умнее, с ней так комфортно общаться. Вера Маркова в разговоре с журналистками отметила, что со временем Оксимирон стал для нее действительно значимым взрослым, которому она могла полностью довериться. А затем их отношения перешли в горизонтальную плоскость.

Первая близость произошла у Марковой с Оксимироном на тусовке, где среди развлечений был просмотр порнографии, от которой, по словам Марковой, ей стало не по себе и захотелось поскорее уйти оттуда. Однако Оксимирон ее не отпустил, сославшись на то, что уже совсем поздно, и он ее отведет домой уже утром, когда рассветет. Маркова легла спать, Оксимирон ляг рядом с ней. Тогда девушка чувствовала себя очень некомфортно, она понимала, что все это неправильно (кроме того, в Москве ее ждал молодой человек). Однако Оксимирон настоял на сексе, а Маркова боялась отказать ему, потому что боялась потерять хорошего друга.

В дальнейшем оба переехали в Москву – Маркова для учебы в ГИТИСе, а Мирон – чтобы строить свою музыкальную карьеру. Они снова списались и начали строить отношения. Интересно, что Мирон на тот момент был женат. Рэпер также говорил девушке, что для него музыка всегда будет на первом месте. Но помимо этих слов, исполнитель еще и постоянно изменял Марковой. По ее словам, он спал даже со школьницами. Отношения со временем сошли на нет, все рабочие дела Оксимирона Маркова бросила (она помогала ему стать известным певцом, покупала билеты, вела бухгалтерию и тд). Спустя какое-то время девушка дошла до психиатра, который выписал ей антидепрессанты, а также спросил, в курсе ли она, что их отношения с Оксимироном были растлением.

История Виктории Кучак

Вторая девушка, Виктория Кучак, начала общаться с рэпером, когда ей было всего 13 лет – все началось с невинных переписок в социальной сети «ВКонтакте». Кучак говорит, что ее отношения с Оксимироном были еще более странными: большая разница в возрасте (ей 13, ему – 23), он окончил Оксфорд и жил в Европе, а она была из деревни и, по сути, ничего в своей жизни не видела.

Первое время Кучак и Оксимирон общались о ее делах в школе, затем рэпер занял менторскую позицию и стал поучать девушку: он говорил ей, что Бог может быть злым, а за закрытыми дверьми можно делать все что угодно, лишь бы это никому не вредило. По словам Кучак, все это он разбавлял своими извращенными фантазиями. Со временем он становился все более грубым: подбирал жесткие формулировки, ругал за ошибки. Затем снова смягчался и намекал на секс. Такая игра «ближе-дальше» стала нормой в их общении.

В 16 лет Вика Кучак приехала на концерт Оксимирона, ожидая теплую встречу интернет-друзей, которые столько лет мило общались. В итоге же она встретила холодного, зажатого человека. После концерта рэпер подарил ей свой диск с автографом. Потом рэпер склонил девушку к сексу, но перед этим Оксимирон поинтересовался, исполнилось ли ей 16 лет. Кучак отмечает в разговоре с журналистками, что все было не по любви, очень грубо и механически. После встречи на концерте рэпер и Кучак больше не общались, он перестал отвечать на ее сообщения.

История Виктории Михайловой

Третья девушка, Вика Михайлова, общалась с Оксимироном, когда она училась всего в 9 классе, когда ей было 15 лет. Общение также начиналось в социальной сети. У Михайловой на аватарке стояла пикантная фотография со спины, где ничего не было видно. Оксимирон написал девушке и спросил, есть ли у нее еще фото такого плана. Он написал: «детка, ты меня зажгла… появилось оч сильно и реальное желание войти в тебя… нет… именно засадить тебе хорошенько.… жду в ближайшее время всех описанных и перечисленных тобою фоток… кстати, насчет фоты раком… в стрингах отлично, а еще я люблю, когда они как бы случайно совсем чуть-чуть сбиваются в сторону…». После же Оксимирон скинул ей ссылку на порнографический ролик.

В дальнейшем он писал девушке, чтобы она обязательно пришла на его концерт, и спросил, занималась ли она когда-нибудь сексом в гримерке. На что Вика ответила «нет». Оксимирон «подбодрил» ее словами «все бывает впервые». На концерт Михайлова не поехала, поскольку ее, по ее словам, остановила тревожность, да и секса в гримерке не хотелось. Но Оксимирон продолжил давить на нее в переписке, где откровенно уже стал писать, что на следующем концерте они точно должны переспать, да еще и втроем – с еще одной его фанаткой. Такие сообщения от рэпера стали регулярными. Вика Михайлова в итоге ни на какие его концерты не поехала по понятным причинам.

Любопытно, что журналистки, которые провели расследование и поговорили с пострадавшими, отправляли Оксимирона запрос на интервью с ним, однако его он проигнорировал.

*признан в РФ иностранным агентом